F1 GP Las Vegas 2026: Hasil Free Practice 3 dari Las Vegas Strip
Hasil lengkap sesi latihan terakhir F1 GP Las Vegas 2026 di Nevada, putaran 21 musim 2026
Sesi latihan bebas terakhir F1 GP Las Vegas 2026 berakhir dengan Mercedes menempati posisi teratas dalam catatan waktu menjelang sesi Kualifikasi di Nevada.
George Russell memimpin daftar catatan waktu setelah mencatatkan putaran tercepat pada lap terakhirnya di sirkuit jalan raya tersebut, dengan waktu 1 menit 34,041 detik.
Kimi Antonelli melengkapi dominasi 1-2 bagi Mercedes dalam sesi Latihan Bebas ketiga, namun ia mencatatkan waktu 0,911 detik lebih lambat dibandingkan rekan setimnya.
Lando Norris menempati posisi tiga besar setelah mencatatkan waktu 1 menit 35,015 detik. Charles Leclerc berada tepat di belakangnya di posisi keempat, sementara Franco Colapinto melengkapi posisi lima besar untuk tim Alpine.
Max Verstappen berada di luar lima besar di posisi keenam; ia pun harus menghadap Stewards terkait dua insiden terpisah yang terjadi selama sesi.
Pembalap Racing Bulls, Liam Lawson, menyelesaikan sesi di posisi ketujuh, diikuti oleh Lewis Hamilton di posisi kedelapan dengan mobil Ferrari-nya.
Melengkapi posisi sepuluh besar dalam daftar catatan waktu adalah Pierre Gasly di posisi kesembilan untuk Alpine, serta Arvid Lindblad di posisi kesepuluh untuk Racing Bulls.
F1 GP Las Vegas 2026 - Las Vegas Strip - Hasil Free Practice 3
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m34.306
|2
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m34.952
|3
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m35.015
|4
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m35.191
|5
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m35.198
|6
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m35.350
|7
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m35.402
|8
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m35.434
|9
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m35.443
|10
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m35.450
|11
|Isack Hajdar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m35.493
|12
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m35.804
|13
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|1m35.986
|14
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m36.391
|15
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m36.446
|16
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m36.747
|17
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m36.938
|18
|Rafael Camara
|BRA
|TGR Haas F1 Team
|1m37.012
|19
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m37.249
|20
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m37.249
|21
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m37.681
|22
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m37.696