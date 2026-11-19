Cadillac telah memutuskan tetap bersama Valtteri Bottas untuk musim Formula 1 2027.

Masa depan Bottas di F1 sempat tidak menentu, dengan Cadillac mempertimbangkan apakah akan mengganti pembalap Finlandia berusia 37 tahun itu dengan pembalap Amerika, Colton Herta, untuk musim mendatang.

Meskipun telah melakukan persiapan intensif untuk Herta - termasuk memberinya jatah Free Practice yang cukup untuk memberinya Superlicence untuk berlomba tahun depan - Cadillac akhirnya memilih untuk tetap mempertahankan Bottas.

Herta will have to wait for his full F1 debut

Dengan demikian, Cadillac akan memiliki line-up pembalap yang sama - dengan Bottas serta rekan setimnya, Sergio Perez - untuk musim kedua mereka di F1.

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“Kepada pihak-pihak yang berkepentingan, saya tetap di sini!” ujar Bottas. “Saya antusias untuk melanjutkan perjalanan ini bersama Cadillac hingga tahun 2027. Kami tahu bahwa membangun tim Formula 1 yang baru dari nol bukanlah hal yang mudah, tetapi justru itulah yang membuat tantangan ini begitu istimewa.”

“Kami telah meletakkan fondasinya, kami terus belajar dan berkembang, dan masih banyak lagi yang akan datang. Saya masih sangat berambisi, dan saya percaya pada apa yang sedang kami bangun bersama. Kisah ini baru saja dimulai.”

Cadillac telah melalui musim debut F1 yang berat pada tahun 2026 dan belum berhasil meraih satu pun poin; pencapaian terbaik mereka sejauh ini adalah finis di posisi ke-13 yang diraih Bottas di Tiongkok.

“Pengalaman, perspektif, dan komitmen Valtteri merupakan kekuatan penting bagi tim kami,” ujar CEO Cadillac, Dan Towriss. “Keberlanjutan ini memberikan landasan yang kuat bagi kami dalam terus mengembangkan tim serta berupaya mencapai ambisi kami di Formula 1.

"Menjelang GP Las Vegas, seluruh anggota tim merasa senang karena Valtteri telah dipastikan tetap bersama kami untuk tahun 2027, mendampingi Checo, dan kami menantikan tahapan berikutnya dalam perjalanan kami bersama-sama.”

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Valtteri Bottas failed to take the start in Brazil

Bulan lalu, Cadillac mengumumkan bahwa Perez telah mendapatkan perpanjangan kontrak yang berlaku setidaknya hingga akhir tahun 2029.