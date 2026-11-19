Lewis Hamilton mengungkapkan bahwa ia membawa konsol PlayStation miliknya ke akhir pekan Grand Prix Las Vegas agar bisa memainkan Grand Theft Auto VI.

Setelah lebih dari satu dekade sejak gim Grand Theft Auto terakhir dirilis pada tahun 2013, Grand Theft Auto VI - gim besutan Rockstar Games yang telah lama dinanti-nantikan - resmi diluncurkan pada hari Kamis untuk konsol PlayStation 5 dan Xbox Series X|S.

Demam GTA VI bahkan sudah mencapai paddock F1, dan salah satu yang paling antusias adalah Hamilton. Juara dunia tujuh kali itu mengungkapkan bahwa ia membawa konsol PlayStation miliknya, dan akan memainkan game tersebut selama akhir pekan di Las Vegas.

“Saya membawa PlayStation saya ke sini, jadi saya tidak sabar untuk memainkannya,” ujar pembalap Ferrari berusia 41 tahun itu kepada media di Las Vegas. “Ini adalah gim yang paling dinanti-nantikan sepanjang masa.”

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Tahun lalu, Hamilton melontarkan candaan bahwa ia siap untuk "membatalkan semua pekerjaannya" demi gim yang telah lama dinanti-nantikan itu.

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Salah satu bintang muda F1, Lando Norris, mengaku bahwa ia tidak akan memainkan GTA 6. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya dulu dilarang memainkan seri gim aksi-petualangan dunia terbuka yang sangat populer tersebut saat masih kecil.

"Saya sebenarnya tidak terlalu sering memainkan GTA V, mungkin hanya beberapa kali. Maksud saya, itu gim yang keren dan saya menikmatinya. Saya sering melihat orang lain memainkannya dan semacamnya. Tapi ya, itu bukan jenis permainan yang cocok untuk saya," ujar sang juara dunia 2025 tersebut.

"Sebenarnya saya ingin sekali memainkannya, tetapi dulu saat masih kecil saya tidak diperbolehkan. Tidak diizinkan. Jadi, kalau kami pergi dalam kegiatan sekolah dan saya bisa meminjam - atau mengambil sementara - PSP milik teman, itu menjadi pengalaman perjalanan terbaik dalam hidup saya karena akhirnya saya bisa memainkannya.

"Tapi dulu di rumah, saya tidak pernah tumbuh dengan memainkan permainan itu. Begitu pula saat sudah dewasa, saya juga tidak benar-benar memainkannya. Jadi, permainan itu memang bukan kesukaan saya. Namun, saya tahu banyak orang di seluruh dunia yang memainkannya saat ini.

"Jadi, mungkin saja pandangan saya bisa berubah. Tapi untuk saat ini, jawabannya tidak."

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Lance Stroll dari Aston Martin mengatakan bahwa ia “kemungkinan besar akan memainkannya suatu saat nanti”, namun Valtteri Bottas dari Cadillac menyatakan bahwa ada hal-hal lain yang lebih baik untuk dilakukan daripada bermain video gim.

“Bukan rencana saya. Menurut saya, ada banyak hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Dunia luar itu cukup indah, lho. Menyenangkan sekali bisa pergi ke luar ruangan,” ujar pembalap asal Finlandia tersebut.