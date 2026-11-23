Charles Leclerc mengungkapkan rasa malunya setelah terlibat insiden dengan rekan setimnya di Ferrari, Lewis Hamilton, pada Grand Prix Las Vegas - yang membuat pembalap Monako itu dihukum penalti waktu 10 detik.

Peristiwa tersebut terjadi saat Leclerc mencoba menyalip Hamilton, namun justru bersenggolan dan membuat Hamilton melintir di trek.

Pembalap Ferrari tersebut kemudian dijatuhi penalti waktu 10 detik oleh para Stewards FIA, yang menganggapnya bertanggung jawab atas tabrakan itu.

Berbicara setelah balapan, Leclerc menerima keputusan tersebut, meskipun komentarnya mengisyaratkan bahwa ia tidak sepenuhnya yakin dirinya yang bersalah.

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"Saya telah dijatuhi penalti, jadi mungkin bisa dikatakan bahwa sebagian besar Stewards menganggap itu adalah kesalahan saya, dan saya menerimanya," ujar Leclerc.

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"Saya tidak akan berkomentar lebih jauh. Pada akhirnya, saya yang terkena penalti, jadi itu pasti kesalahan saya."

Meskipun tampak enggan membahas lebih lanjut keputusan Stewards, Leclerc mengakui rasa malunya karena terlibat dalam insiden dengan rekan setimnya sendiri.

"Saya merasa sangat malu terhadap tim secara keseluruhan. Kami akan meninjaunya."

Charles Leclerc & Lewis Hamilton © XPB Images

Ini bukan kali pertama para pembalap Ferrari terlibat dalam suatu insiden; setelah Grand Prix Meksiko, sempat terjadi perang kata-kata antara Leclerc dan Hamilton.

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Terlepas dari perdebatan mengenai siapa yang bersalah di Meksiko, setelah insiden di Grand Prix Las Vegas, kini tampak jelas kepada siapa Ferrari akan melimpahkan kesalahan tersebut.

Setelah balapan usai, melalui radio, Kepala Tim Ferrari Fred Vasseur meminta pembalap asal Monako itu untuk menemuinya segera setelah balapan berakhir, sebelum melakukan hal lain.

Di sisi lain garasi Ferrari, Hamilton menolak untuk berkomentar mengenai insiden tersebut ataupun berbicara tentang Leclerc.

Namun, ia berharap Ferrari dapat menemukan cara untuk menghentikan bentrokan antar pembalap mereka, dengan mengatakan, "Semoga saja, di balik layar, mereka pada akhirnya bisa menemukan solusinya."