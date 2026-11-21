Berikut ini adalah starting grid lengkap untuk F1 GP Las Vegas 2026 dengan lima pembalap terkena penalti grid karena mengambil alokasi mesin baru.

Max Verstappen dari tim Red Bull akan memulai balapan dari posisi terdepan (pole position) di Grand Prix Las Vegas, dengan George Russell dari Mercedes berada tepat di sampingnya.

Pada baris kedua, Lando Norris dari McLaren menempati posisi start ketiga, di depan pembalap Red Bull lainnya, Isack Hadjar.

Baris ketiga diisi oleh Arvid Lindblad dari tim Racing Bulls di posisi kelima, serta juara dunia F1 yang baru, Andrea Kimi Antonelli, yang akan memulai balapan dari posisi keenam untuk Mercedes.

Verstappen inherits pole from the penalised Antonelli

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Antonelli adalah peraih pole sebenarnya di kualifikasi, namun penalti grid sebanyak lima tempat akibat penggunaan Power Unit baru membuatnya turun ke posisi ke-6.

Liam Lawson dari tim Racing Bulls akan memulai balapan dari posisi ketujuh, di depan duo pembalap Alpine, Pierre Gasly dan Franco Colapinto.

Charles Leclerc akan start dari posisi ke-10, tepat di depan rekan setimnya, Lewis Hamilton, setelah Ferrari mengalami sesi kualifikasi yang mengecewakan di Las Vegas.

Oscar Piastri, salah satu dari lima pembalap yang terkena penalti posisi start akibat penggantian komponen mesin, akan memulai balapan dari posisi ke-17 untuk tim McLaren.

Pembalap lain yang juga terkena penalti menempati posisi di barisan belakang; Carlos Sainz berada di posisi ke-20 untuk tim Williams, tepat di depan pembalap Aston Martin, Lance Stroll.

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Piastri is one of five drivers carrying grid penalties

Ollie Bearman akan memulai balapan dari posisi paling belakang setelah tim Haas memutuskan untuk melakukan penggantian menyeluruh pada Power Unit mobilnya.