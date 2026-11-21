F1 GP Las Vegas 2026: Starting Grid Grand Prix dengan Lima Penalti
Berikut ini starting grid lengkap untuk Grand Prix Formula 1 Las Vegas 2026 di Amerika Serikat.
Berikut ini adalah starting grid lengkap untuk F1 GP Las Vegas 2026 dengan lima pembalap terkena penalti grid karena mengambil alokasi mesin baru.
Max Verstappen dari tim Red Bull akan memulai balapan dari posisi terdepan (pole position) di Grand Prix Las Vegas, dengan George Russell dari Mercedes berada tepat di sampingnya.
Pada baris kedua, Lando Norris dari McLaren menempati posisi start ketiga, di depan pembalap Red Bull lainnya, Isack Hadjar.
Baris ketiga diisi oleh Arvid Lindblad dari tim Racing Bulls di posisi kelima, serta juara dunia F1 yang baru, Andrea Kimi Antonelli, yang akan memulai balapan dari posisi keenam untuk Mercedes.
Antonelli adalah peraih pole sebenarnya di kualifikasi, namun penalti grid sebanyak lima tempat akibat penggunaan Power Unit baru membuatnya turun ke posisi ke-6.
Liam Lawson dari tim Racing Bulls akan memulai balapan dari posisi ketujuh, di depan duo pembalap Alpine, Pierre Gasly dan Franco Colapinto.
Charles Leclerc akan start dari posisi ke-10, tepat di depan rekan setimnya, Lewis Hamilton, setelah Ferrari mengalami sesi kualifikasi yang mengecewakan di Las Vegas.
Oscar Piastri, salah satu dari lima pembalap yang terkena penalti posisi start akibat penggantian komponen mesin, akan memulai balapan dari posisi ke-17 untuk tim McLaren.
Pembalap lain yang juga terkena penalti menempati posisi di barisan belakang; Carlos Sainz berada di posisi ke-20 untuk tim Williams, tepat di depan pembalap Aston Martin, Lance Stroll.
Ollie Bearman akan memulai balapan dari posisi paling belakang setelah tim Haas memutuskan untuk melakukan penggantian menyeluruh pada Power Unit mobilnya.
F1 GP Las Vegas 2026 - Starting Grid Grand Prix
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|1
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|3
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|4
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|5
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|6
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|7
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|8
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|9
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|10
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|11
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|12
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|13
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|14
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|15
|Rafael Camara
|BRA
|TGR Haas F1 Team
|16
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|17
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|18
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|19
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|20
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|21
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|22
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team