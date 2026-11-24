Mercedes mungkin terpaksa melepas dua tim pelanggan Formula 1 mereka seiring dengan usulan perombakan regulasi pasokan mesin untuk musim 2030.

Menurut laporan dari Motorsport.com, enam produsen Power Unit F1 telah sepakat untuk membatasi pasokan mesin mereka, dengan masing-masing produsen hanya boleh menyuplai maksimal dua tim mulai musim 2030.

Pembatasan yang diusulkan tersebut akan mencakup tim pabrikan dari masing-masing produsen, sehingga hanya menyisakan satu pasokan tambahan yang tersedia bagi tim pelanggan.

Kesepakatan ini dilaporkan menjadi bagian dari kerangka kerja yang lebih luas untuk regulasi mesin generasi berikutnya di F1, yang akan membuat ajang kejuaraan tersebut kembali menggunakan Power Unit V8 pada tahun 2030.

Kimi Antonelli © XPB Images

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Namun, pembatasan pasokan mesin belum mendapatkan persetujuan akhir, dengan FIA World Motor Sport Council diperkirakan akan mempertimbangkan kerangka regulasi tersebut bulan depan.

Mercedes akan sangat terdampak oleh perubahan yang diusulkan ini, mengingat pabrikan asal Jerman tersebut saat ini memasok mesin untuk tiga tim pelanggan, di samping menjalankan tim pabrikan mereka sendiri.

McLaren, Williams, dan Alpine semuanya menggunakan unit daya Mercedes; ini berarti dua di antara tim tersebut mungkin terpaksa mencari pemasok alternatif menjelang musim 2030.

Menurut Motorsport.com, baik McLaren maupun Williams berharap dapat mempertahankan hubungan mereka dengan Mercedes.

Lando Norris © XPB Images

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CEO McLaren, Zak Brown, telah menegaskan bahwa tim yang berbasis di Woking tersebut tidak berniat untuk beralih dari mitra mesin mereka saat ini.

"Hal itu sempat kami pertimbangkan di masa lalu, tetapi kami sangat puas dengan HPP," ujar Brown saat ditanya mengenai kemungkinan McLaren mengembangkan unit dayanya sendiri.

"Menurut saya, kami telah membuktikan bahwa kami mampu memenangkan kejuaraan bersama mereka, jadi kami sama sekali tidak berniat untuk menempatkan mesin apa pun di bagian belakang mobil kami selain mesin Mercedes."

Pembatasan yang diusulkan tersebut akan memberikan dampak yang lebih kecil terhadap Ferrari, mengingat Cadillac berencana untuk beralih menggunakan Power Unit buatan General Motors sendiri pada tahun 2030.

Sementara itu, Red Bull Powertrains akan tetap memasok unit daya untuk Red Bull Racing dan Racing Bulls.

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Franco Colapinto © XPB Images

Kesepakatan yang dilaporkan tersebut dipahami sebagian bertujuan untuk mengurangi pengaruh dari pabrikan yang memasok mesin kepada beberapa tim di ajang balap ini.

Akan tetapi, ketentuan mengenai kewajiban untuk memasok mesin masih memungkinkan FIA untuk mewajibkan suatu pabrikan agar memasok mesin kepada tim ketiga, seandainya tim tersebut tidak mampu mendapatkan kesepakatan penyediaan mesin.