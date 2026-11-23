Haas telah mengonfirmasi bahwa Rafael Camara akan berkompetisi dalam dua putaran terakhir musim Formula 1 2026, Grand Prix Qatar dan Grand Prix Abu Dhabi.

Pembalap Brasil berusia 21 tahun itu akan mendampingi Ollie Bearman dalam sisa balapan musim ini, setelah sebelumnya sempat tampil dua kali di ajang F1, yakni pada Grand Prix Brasil dan Grand Prix Las Vegas.

Camara diumumkan pada bulan Oktober sebagai pembalap full-time untuk Haas pada musim 2027, tapiia mendapatkan kesempatan lebih awal untuk memperoleh pengalaman berharga sebelum menjalani musim penuh pertamanya.

Kesempatan ini muncul setelah Esteban Ocon dan Haas memutuskan untuk berpisah di tengah gelaran Grand Prix Meksiko, di mana posisi pembalap asal Prancis tersebut kemudian diisi oleh Ryo Hirakawa.

Rafael Camara © XPB Images

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Haas mengonfirmasi keputusan untuk tetap menempatkan Camara di dalam mobil untuk sisa musim 2026 dalam sebuah pernyataan setelah Grand Prix Las Vegas. Hal ini memastikan pembalap asal Brasil tersebut akan berpartisipasi dalam Grand Prix Qatar pada 27–29 November serta Grand Prix Abu Dhabi - seri penutup musim - pada 4–6 Desember.

Kesempatan ini akan memberikan waktu lebih lanjut baginya untuk lebih mengenal tim beserta operasionalnya, serta memantapkan persiapannya untuk musim depan.

Team Principal Haas, Ayao Komatsu, menyambut baik kesempatan untuk terus bekerja sama dengan Camara, seraya memuji pendekatan pembalap asal Brasil itu selama dua akhir pekan balapan pertamanya.

"Kami senang bisa menyelesaikan musim ini dengan Rafa sebagai pembalap, serta melanjutkan apa yang telah ia bangun dalam dua penampilan balapan pertamanya bersama tim di Brasil dan Amerika," ujar Komatsu.

Rafael Camara © XPB Images

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"Saya senang karena Rafa memanfaatkan setiap sesi di lintasan sebagai kesempatan untuk belajar dan semakin mengintegrasikan dirinya ke dalam tim.

"Kini kami dapat menyelesaikan musim ini bersama-sama, yang memberikan keuntungan bagi kita semua menjelang jeda musim yang relatif singkat, serta seiring dimulainya persiapan kami untuk tahun 2027."

Pengumuman ini berarti Camara akan telah menuntaskan empat akhir pekan Grand Prix bersama Haas sebelum secara resmi memulai musim penuh pertamanya di F1 pada tahun 2027.