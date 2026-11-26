Lando Norris turut angkat bicara mengenai rivalitas yang kian memanas antara Max Verstappen dan George Russell.

Hubungan Verstappen dan Russell kembali memanas sepanjang akhir pekan Grand Prix Las Vegas, dengan saling melontarkan kritik serta sindiran tajam menyusul insiden di lintasan saat sesi latihan terakhir.

Perang kata-kata di antara mereka memanas setelah balapan hari Minggu, saat Verstappen melontarkan ejekan kepada Russell usai meraih kemenangan impresif. Verstappen menyebut rivalnya itu “jauh di bawah level saya” - sindiran tajam yang ditujukan kepada pembalap Mercedes tersebut.

Perseteruan antara Verstappen dan Russell mendominasi pemberitaan sepanjang akhir pekan ini, dan kemungkinan besar akan kembali menjadi topik pembicaraan utama di Grand Prix Qatar.

Verstappen and Russell clashed in final practice in Las Vegas

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Berbicara menjelang akhir pekan di Qatar, Norris ditanya mengenai pendapatnya tentang persaingan yang kini memanas.

“Kalian tidak harus akur,” ujar Norris kepada Sky Sports F1. “Itu hal yang wajar. Dalam hidup, tidak semua orang sepakat mengenai segala hal.

“Ini juga merupakan olahraga di mana Anda ingin membuktikan bahwa Anda lebih baik daripada siapa pun. Anda bisa membuktikannya melalui performa di lintasan, atau Anda bisa bicara di depan kamera.

“Biasanya, akan jauh lebih baik jika Anda bisa membuktikannya dengan performa nyata di lintasan. Pada akhirnya, itulah hal yang benar-benar dipedulikan oleh semua orang.

“Saya sangat menghormati kedua pembalap tersebut. Max jelas telah membuktikan kepada semua orang apa yang mampu ia lakukan, sementara George masih harus membuktikan kemampuannya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Russell has had a season to forget

“Menurut saya, dia masih bisa meraih banyak pencapaian dalam karier F1-nya dan saya menantikan hal itu. Memang tahun ini terasa berat baginya, tetapi saya tetap yakin dia bisa menjalani musim yang baik, dan saya menantikan momen-momen di mana dia mampu memberikan perlawanan sengit kepada Max.”

Verstappen dan Russell memiliki riwayat perselisihan; keduanya sempat terlibat dalam beberapa insiden besar, baik di dalam maupun di luar lintasan, sejak perselisihan penting pertama mereka terjadi dalam balapan sprint di Grand Prix Azerbaijan 2023.

Persaingan di antara mereka kian memanas dua tahun lalu menyusul sebuah insiden di Grand Prix Qatar 2024, yang memicu pertikaian di luar lintasan hingga membayangi akhir dari kejuaraan dunia tahun tersebut.