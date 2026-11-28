F1 GP Qatar 2026: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Lusail
Hasil lengkap dari latihan terakhir untuk F1 GP Qatar 2026 dari sirkuit Lusail, putaran ke-22 dari 23.
Mercedes melanjutkan performa dominan mereka di Sirkuit Lusail dengan memimpin sesi latihan terakhir untuk F1 GP Qatar 2026.
Kimi Antonelli menjadi pembalap teratas dalam catatan waktu; pembalap asal Italia itu menorehkan waktu 1 menit 22,400 detik - lap tercepat sepanjang akhir pekan - menjelang sesi kualifikasi yang akan berlangsung hari ini.
Di posisi kedua terdapat rekan setim Antonelli, George Russell. Pembalap asal Inggris itu tidak mampu menyamai catatan waktu rekan setimnya, dengan selisih 0,249 detik lebih lambat daripada pembalap Italia tersebut.
Para pembalap Red Bull menuju kualifikasi dengan menempati posisi ketiga dan keempat dalam catatan waktu. Max Verstappen berada di posisi ketiga, sementara Isack Hadjar menempati posisi keempat dengan selisih waktu 0,177 detik lebih lambat dari rekan setimnya tersebut.
Charles Leclerc menjadi pembalap Ferrari tercepat, melengkapi posisi lima besar dengan catatan waktu putaran 1 menit 23,208 detik.
Dua pembalap McLaren menempati posisi yang berdekatan dalam catatan waktu, namun berada di luar lima besar pada akhir sesi FP3; Lando Norris menempati posisi keenam dan Oscar Piastri di posisi ketujuh.
Arvid Lindblad berhasil masuk ke dalam sepuluh besar, mengakhiri sesi berdurasi satu jam tersebut di posisi kedelapan untuk tim Racing Bulls.
Melengkapi posisi sepuluh besar, terdapat pembalap Ferrari, Lewis Hamilton, di posisi kesembilan, serta Liam Lawson di posisi kesepuluh untuk tim Racing Bulls.
F1 GP Qatar 2026 - Lusail - Hasil Free Practice 3
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m22.400
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m22.649
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m22.910
|4
|Isack Hajdar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m23.087
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m23.208
|6
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m23.268
|7
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m23.289
|8
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m23.651
|9
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m23.776
|10
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m24.059
|11
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m24.197
|12
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m24.231
|13
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m24.343
|14
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m24.381
|15
|Rafael Camara
|BRA
|TGR Haas F1 Team
|1m24.630
|16
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m24.638
|17
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m25.096
|18
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m25.177
|19
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m25.321
|20
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|1m25.765
|21
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m26.260
|22
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m26.906