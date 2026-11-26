Charles Leclerc dengan tegas membantah rumor yang menyebutkan bahwa kontraknya di Ferrari mencakup klausul yang menetapkannya sebagai pembalap nomor satu di tim Formula 1 tersebut.

Menyusul insiden terbaru di lintasan antara Leclerc dan Lewis Hamilton pada Grand Prix Las Vegas, perhatian kini tertuju pada dinamika di antara keduanya serta bagaimana Ferrari akan mengelola situasi tersebut ke depannya.

Kurangnya tindakan Ferrari dalam menerapkan team-order memunculkan dugaan bahwa Leclerc mendapatkan perlakuan istimewa di dalam tim tersebut.

Dugaan ini semakin menguat ketika jurnalis F1, Rebecca Clancy, dalam podcast Chequered Flag di BBC Radio 5 Live - saat membahas insiden tabrakan di Las Vegas - menyatakan bahwa pembalap asal Monako itu memiliki status sebagai pembalap utama yang diakui secara resmi dalam kontraknya dengan Ferrari.

Menjelang Grand Prix Qatar, Leclerc ditanya secara langsung untuk mengonfirmasi apakah klausul semacam itu memang ada dalam kontraknya, dan ia dengan cepat membantah anggapan tersebut.

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Hamilton and Leclerc came to blows again in Las Vegas © XPB Images

“Biasanya saya tidak pernah mengungkapkan isi kontrak saya, tetapi menurut saya poin yang satu ini penting untuk dibahas. Sama sekali tidak ada klausul seperti itu dalam kontrak saya,” tegas Leclerc pada hari Kamis.

“Hal itu tidak pernah menarik bagi saya dan bukan sesuatu yang secara pribadi saya inginkan. Jadi, tidak, tidak ada klausul semacam itu.”

Meskipun Leclerc mengakui bahwa menghadapi kritik dan pengawasan merupakan “bagian dari pekerjaan” sebagai pembalap, ia keberatan dengan anggapan bahwa dirinya tidak bertindak demi kepentingan terbaik Ferrari.

“Satu-satunya hal yang tidak ingin saya lihat adalah orang-orang mempertanyakan integritas saya terhadap tim, serta kecintaan saya kepada tim ini,” ujar Leclerc.

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“Saya telah berada di Ferrari sejak 2019; menurut saya, tidak ada yang lebih jelas daripada kecintaan saya terhadap tim ini. Saya akan melakukan segalanya demi membawa Ferrari kembali ke puncak.”

Leclerc revealed the key detail about his Ferrari contract on Thursday in Qatar

“Tentu saja, kesalahan bisa terjadi kapan pun dan akan selalu terjadi. Kami hanya berusaha untuk meminimalkannya, terutama di antara rekan setim. Menurut saya, keraguan yang muncul di luar sana - yang sempat saya dengar - justru lebih menyakitkan bagi saya dibandingkan hal lainnya.

“Selebihnya hanyalah kebisingan belaka. Ini memang bukan masa yang menyenangkan, tetapi itu adalah bagian dari permainan dan saya harus menerimanya.”