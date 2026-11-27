George Russell telah menanggapi komentar pedas dari rivalnya di Formula 1, Max Verstappen, menyusul Grand Prix Las Vegas.

Perseteruan lama antara Russell dan Verstappen di ajang F1 kembali memanas setelah keduanya terlibat insiden dalam sesi latihan terakhir di Las Vegas, yang kemudian memicu aksi saling melontarkan sindiran tajam.

Pembalap Mercedes, Russell, mengatakan “harus ada seseorang yang berani menghadapi orang itu”, sementara Verstappen membalas dengan menyebut Russell “jauh di bawah level saya” setelah meraih kemenangan yang mengesankan.

Russell tidak ditanya secara langsung mengenai komentar tajam Verstappen di Las Vegas karena perbedaan waktu wawancara mereka, namun ia tidak berniat memperkeruh suasana saat menemui media menjelang Grand Prix Qatar.

Max Verstappen has taunted George Russell

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Sejujurnya, tidak banyak yang perlu saya katakan. Saya merasa beberapa komentar setelah balapan cukup menggelitik,” ujar Russell pada hari Kamis di Qatar.

“Namun pada akhirnya, dia menjalani balapan yang luar biasa dan berhasil menang. Jadi, dia bebas mengatakan apa pun yang dia inginkan, dan dari sisi saya, ya, saya memilih untuk melupakannya.”

Saat ditanya apakah ada yang ingin ia sampaikan sebagai tanggapan, Russell menjawab: "Tidak, sejujurnya tidak ada. Tidak juga."

"Pada akhirnya, saya tetap berpegang pada apa yang saya katakan setelah sesi latihan, tetapi dialah yang turun ke lintasan dan memenangkan balapan - bukan saya.

"Saya yakin dia sempat menertawakan hal itu, dan itu memang cukup lucu. Jadi ya, dari sisi saya, ini adalah akhir pekan balapan yang baru; saya akan mencoba fokus pada kemudi dan melangkah maju."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Russell and Verstappen battled on and off track in Las Vegas © XPB Images

Russell meremehkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan para pesaingnya, dengan menyatakan, “Menurut saya, memiliki hubungan yang baik ataupun tidak sama sekali dalam hal itu bukanlah sesuatu yang penting.”

Ia juga menepis anggapan bahwa keduanya terlibat dalam “perang kata-kata di luar lintasan” dan menegaskan bahwa ia akan bereaksi dengan cara yang sama terhadap pembalap mana pun terkait insiden di sesi latihan bebas ketiga (FP3) di Las Vegas.

“Menurut saya, respons saya di lintasan akan tetap sama siapa pun pembalapnya. Sebab, saat Anda memasuki tikungan terakhir untuk bersiap memulai lap, jika ada pembalap lain yang menyalip di tikungan tersebut, maka putaran Anda berikutnya akan kacau,” jelasnya.

“Jadi, pilihannya adalah mencoba merebut kembali posisi tersebut agar bisa memulai putaran seperti biasa, atau menerima kenyataan bahwa putaran berikutnya akan sia-sia karena posisi Anda terlalu dekat dengan mobil di depan - begitu saja.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya akan bereaksi dengan cara yang sama di lintasan terlepas dari siapa pembalapnya, tetapi memang, menurut saya tidak banyak pembalap lain yang akan melakukan manuver seperti itu. Namun, tidak masalah; memang seperti itulah gaya balapnya, dan ya, sudah begitu saja.”