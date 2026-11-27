F1 GP Qatar 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Lusail
Hasil lengkap sesi latihan hari Jumat pada Grand Prix F1 Qatar 2026.
Sesi pembuka akhir pekan F1 GP Qatar 2026 berakhir dengan Mercedes menunjukkan kecepatannya di sekitar Sirkuit Lusail dengan menempati posisi 1-2.
Kimi Antonelli mencatatkan waktu tercepat pada sesi pertama hari itu; pembalap asal Italia tersebut menyelesaikan 31 putaran di Sirkuit Internasional Lusail dengan catatan waktu terbarik 1 menit 23,217 detik.
Di belakang rekan setimnya, George Russell menempati posisi kedua dengan selisih waktu 0,507 detik lebih lambat daripada Antonelli.
Isack Hadjar menjadi penantang terdekat bagi para pembalap Mercedes; pembalap Red Bull tersebut menempati posisi ketiga, namun terpaut 0,661 detik lebih lambat daripada Antonelli.
McLaren menempati posisi keempat dan kelima, Lando Norris berada di posisi keempat, sementara Oscar Piastri, dengan keduanya dipisahkan hanya 0,010 detik.
Di luar posisi lima besar terdapat pembalap asal Belanda, Max Verstappen, yang mengakhiri sesi tersebut di peringkat keenam dengan catatan waktu 0,916 detik lebih lambat daripada Antonelli.
Dua pembalap Ferrari menempati posisi yang berdekatan dalam daftar catatan waktu; Charles Leclerc menjadi pembalap Ferrari tercepat di posisi ketujuh, sementara Lewis Hamilton berada di posisi kedelapan.
Melengkapi posisi sepuluh besar, pembalap Racing Bull, Arvid Lindblad, menempati peringkat kesembilan, sedangkan Pierre Gasly berada di peringkat kesepuluh untuk tim Alpine.
F1 GP Qatar - Lusail - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m23.217
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m23.724
|3
|Isack Hajdar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m23.878
|4
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m24.067
|5
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m24.077
|6
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m24.133
|7
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m24.473
|8
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m24.575
|9
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m24.601
|10
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m24.874
|11
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m25.053
|12
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m25.409
|13
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m25.437
|14
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m25.593
|15
|Rafael Camara
|BRA
|TGR Haas F1 Team
|1m25.685
|16
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m25.692
|17
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m25.766
|18
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|1m25.992
|19
|Jak Crawford
|USA
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m26.306
|20
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m26.416
|21
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m26.686
|22
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m26.909