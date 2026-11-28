Formula 1 akan memberlakukan penghentian pengembangan mesin pada pertengahan musim 2028 saat kejuaraan tersebut mempersiapkan kembalinya unit tenaga V8 pada tahun 2030.

Direktur Single-Seater FIA Nikolas Tombazis telah mengonfirmasi kepada Motorsport.com bahwa pengembangan Power Unit V6 hybrid generasi saat ini akan dibekukan mulai putaran ke-13 musim 2028.

Namun, produsen tetap diizinkan untuk menghadirkan peningkatan guna mengatasi masalah keandalan.

Pembatasan juga akan diberlakukan terhadap pengembangan Power Unit V8 turbo 2,1 liter yang diusulkan, menjelang peluncurannya pada tahun 2030.

Nicholas Tombazis © XPB Images

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Pabrikan tidak diizinkan untuk melakukan pengujian dyno pada satu silinder mesin hingga 1 Oktober 2027, sementara pengujian unit daya V8 yang utuh dilarang hingga 1 Juli 2028.

Pabrikan Power Unit baru akan dikecualikan dari pembatasan ini, sehingga memungkinkan General Motors untuk memulai persiapannya lebih awal dibandingkan para pesaing yang sudah lebih dulu berkecimpung di ajang tersebut.

Akan tetapi, keputusan untuk menerapkan pembekuan engine freeze telah menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan mekanisme Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO).

Tombazis mengakui bahwa diskusi seputar mekanisme tersebut sempat dikesampingkan sementara badan pengatur fokus pada penyusunan kerangka kerja untuk unit daya (power unit) generasi berikutnya.

“Kami telah berkonsentrasi pada kerangka kerja Power Unit dan, terus terang, kami sedikit terlambat dalam hal ADUO,” ujar Tombazis kepada Motorsport.com.

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“Kami perlu mempertimbangkan topik ini secara menyeluruh, sejalan dengan niat kami serta apa yang telah kami diskusikan dengan para produsen Power Unit, yakni untuk membekukan pengembangan mesin generasi saat ini mulai titik waktu tertentu - yaitu pertengahan tahun 2028.

"Kami ingin menghindari situasi di mana mereka harus menjalankan dua program secara paralel, demi alasan efisiensi biaya.”

Ferrari at the Qatar GP © XPB Images

Selain membatasi pengeluaran selama masa transisi antara dua rangkaian regulasi mesin, FIA juga berupaya mencegah para pabrikan memperoleh keunggulan kompetitif dalam persiapan mereka menuju tahun 2030.

“Kami juga ingin menghindari situasi di mana beberapa pabrikan Power unit (PU) saat ini mendapatkan keuntungan signifikan karena mereka sudah sangat kompetitif sekarang. Mereka bisa saja berhenti lebih awal, sementara pihak lain yang masih dalam posisi mengejar justru akan dirugikan.

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“Jadi, ini adalah topik yang perlu kita tangani, dan semuanya berkaitan dengan ADUO sebagai bahan diskusi. Oleh karena itu, kita perlu berhenti sejenak dan mempertimbangkan dengan cermat langkah apa yang akan diambil.”

Meskipun kesepakatan telah dicapai terkait penerapan engine freeze, FIA belum sampai pada keputusan final mengenai potensi perubahan pada mekanisme ADUO.

Franco Colapinto © XPB Images

Tombazis menekankan pentingnya memastikan bahwa pabrikan yang kesulitan di bawah regulasi saat ini diberikan kesempatan yang memadai untuk mengejar ketertinggalan performa dari para pesaingnya, sebelum pengembangan mesin dibekukan.

“Jelas, kita perlu memberikan kesempatan agar terjadi konvergensi (penyetaraan performa) semaksimal mungkin sebelum waktu tersebut tiba. Kita tidak ingin ada pihak yang terkunci dalam kondisi tertinggal jauh,” lanjut Tombazis.

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“Jadi, ada beberapa topik yang harus kita bahas terkait dengan ADUO, dan terdapat sejumlah persoalan sensitif yang perlu kita kaji secara mendalam sebelum melangkah lebih jauh.”