George Russell mengamankan pole position untuk F1 GP Qatar, mengungguli rekan setimnya di Mercedes dan juara dunia F1 2026 yang sudah dinobatkan, Andrea Kimi Antonelli.

Ini menjadi pole keenam bagi Russell musim ini - dan yang pertama sejak Grand Prix Azerbaijan - sekaligus menandai keberhasilan Mercedes menguasai baris depan untuk pertama kalinya sejak Grand Prix Kanada pada bulan Mei lalu.

Baris kedua akan diisi oleh pembalap McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, yang mencatatkan waktu cukup jauh di belakang pasangan pembalap Mercedes yang tampil dominan.

Isack Hadjar akan memulai balapan dari posisi kelima setelah mencatatkan waktu lebih cepat daripada rekan setimnya di Red Bull, Max Verstappen, yang akan menempati posisi di sampingnya pada baris ketiga.

Charles Leclerc menjadi pembalap Ferrari dengan posisi terbaik di urutan ketujuh, di depan Arvid Lindblad dari tim Racing Bulls serta Lewis Hamilton, sementara Liam Lawson melengkapi daftar 10 pembalap terdepan.

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Sergio Perez dikenai penalti mundur lima posisi untuk balapan hari Minggu akibat insiden tabrakan dengan pembalap Haas, Rafael Camara, di Grand Prix Las Vegas. Namun, penalti ini tidak memengaruhi posisi start pembalap asal Meksiko tersebut karena ia merupakan pembalap paling lambat dalam sesi kualifikasi.

Camara sendiri dijatuhi penalti mundur tiga posisi karena menghalangi laju pembalap Audi, Gabriel Bortoleto.