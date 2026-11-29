F1 GP Qatar 2026: Starting Grid Balapan setelah Dua Penalti
Starting grid untuk balapan F1 GP Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, putaran 22 dari 23 musim.
George Russell mengamankan pole position untuk F1 GP Qatar, mengungguli rekan setimnya di Mercedes dan juara dunia F1 2026 yang sudah dinobatkan, Andrea Kimi Antonelli.
Ini menjadi pole keenam bagi Russell musim ini - dan yang pertama sejak Grand Prix Azerbaijan - sekaligus menandai keberhasilan Mercedes menguasai baris depan untuk pertama kalinya sejak Grand Prix Kanada pada bulan Mei lalu.
Baris kedua akan diisi oleh pembalap McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, yang mencatatkan waktu cukup jauh di belakang pasangan pembalap Mercedes yang tampil dominan.
Isack Hadjar akan memulai balapan dari posisi kelima setelah mencatatkan waktu lebih cepat daripada rekan setimnya di Red Bull, Max Verstappen, yang akan menempati posisi di sampingnya pada baris ketiga.
Charles Leclerc menjadi pembalap Ferrari dengan posisi terbaik di urutan ketujuh, di depan Arvid Lindblad dari tim Racing Bulls serta Lewis Hamilton, sementara Liam Lawson melengkapi daftar 10 pembalap terdepan.
Sergio Perez dikenai penalti mundur lima posisi untuk balapan hari Minggu akibat insiden tabrakan dengan pembalap Haas, Rafael Camara, di Grand Prix Las Vegas. Namun, penalti ini tidak memengaruhi posisi start pembalap asal Meksiko tersebut karena ia merupakan pembalap paling lambat dalam sesi kualifikasi.
Camara sendiri dijatuhi penalti mundur tiga posisi karena menghalangi laju pembalap Audi, Gabriel Bortoleto.
F1 GP Qatar 2026 - Lusail - Starting Grid Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|1
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|3
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|4
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|5
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|6
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|7
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|8
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|9
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|10
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|11
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|12
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|13
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|14
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|15
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|16
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|17
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|18
|Rafael Camara
|BRA
|TGR Haas F1 Team
|19
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|20
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|21
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|22
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team