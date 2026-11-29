George Russell menekankan pentingnya pole-nya menjadi kemenangan di Grand Prix Qatar, setelah mengakui bahwa performa balapannya belakangan ini "sangat buruk".

Pembalap Mercedes tersebut mengamankan pole di Sirkuit Internasional Lusail pada hari Sabtu, sekaligus memperpanjang catatan start dari baris depan secara berturut-turut menjadi empat balapan.

Mercedes telah menunjukkan kecepatan yang mengesankan sepanjang akhir pekan Lusail, dengan pabrikan asal Jerman tersebut mengamankan posisi start baris terdepan, mengungguli kedua pembalap McLaren.

Setelah sesi kualifikasi, Russell mengungkapkan keyakinannya bahwa mobil Mercedes miliknya tampil lebih baik di Qatar dibandingkan pada tahap mana pun sepanjang musim Formula 1 2026.

George Russell © XPB Images

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Pembalap asal Inggris itu menjelaskan bahwa kepercayaan diri terhadap mobil membuat upaya mencatatkan laptime untuk pole menjadi jauh lebih mudah dibandingkan ajang-ajang sebelumnya.

“Mungkin ini adalah performa mobil terbaik sepanjang musim ini,” ujar Russell dalam konferensi pers setelah mengamankan pole di Lusail.

“Jadi, dari semua balapan yang telah kami jalani, proses mencatatkan putaran tersebut mungkin yang paling mudah, semata-mata karena mobilnya terasa sangat prima.

“Tahu tidak, saat mobil terasa kurang prima dan kecepatanmu sedikit tertinggal, kamu cenderung memaksakan kendaraan secara berlebihan sebagai upaya kompensasi - dan di situlah sulitnya untuk mencatatkan putaran yang mulus. Namun, setiap putaran yang kami jalani terasa sangat mulus dan benar-benar prima.”

George Russell

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Namun, terlepas dari performa kualifikasi yang mengesankan dalam beberapa pekan terakhir, Russell mengakui bahwa ia kesulitan untuk memanfaatkan posisi start yang menguntungkan tersebut.

Pembalap Mercedes itu bertekad untuk mengubah tren tersebut di Qatar, di mana timnya tampak memiliki keunggulan performa dibandingkan para pesaing terdekat mereka.

Dengan Russell yang akan memulai balapan dari posisi pole dan rekan setimnya, Kimi Antonelli, di sampingnya pada baris depan, Mercedes berada dalam posisi yang kuat menjelang balapan hari Minggu.

Russell berharap kepercayaan diri yang kembali tumbuh dengan mobil akan memungkinkannya mengubah performa kualifikasi menjadi hasil yang kuat di Sirkuit Internasional Lusail.

“Saya merasa sangat percaya diri dengan mobil ini,” jelasnya, “Sesuatu yang sudah cukup lama tidak saya rasakan. Namun, saya senang; ini adalah balapan keempat berturut-turut di mana saya berhasil menempati baris depan.

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“Beberapa balapan terakhir berjalan dengan baik bagi saya di hari Sabtu sore, jadi sekarang saya hanya perlu berusaha untuk mewujudkannya menjadi hasil yang nyata besok, karena performa saya di hari Minggu sejauh ini cukup mengecewakan.”