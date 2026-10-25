Adrian Newey Ungkap Kekecewaan Honda dengan Progres di F1

Team Principal Aston Martin, Adrian Newey, mengatakan Honda kecewa dengan kurangnya kemajuan yang dicapai sejak kembali ke Formula 1 musim ini.

Newey melontarkan penilaian yang sangat tajam terhadap Honda di awal musim, saat pabrikan asal Jepang itu terus didera oleh performa yang buruk serta masalah reabilitas, di mana mereka menghabiskan putaran-putaran awal dengan berjuang mengatasi masalah getaran yang parah.

Honda telah menunjukkan kemajuan menyusul diperkenalkannya peningkatan pada unit dayanya, yang—bersama dengan pembaruan aerodinamika—telah sedikit mendongkrak daya saing Aston Martin.

Meskipun Aston Martin tidak lagi memiliki paket yang paling lambat pada tahun 2026, tim yang berbasis di Silverstone ini masih menempati posisi ke-10 dalam klasemen kejuaraan konstruktor, hanya unggul di atas pendatang baru F1, Cadillac.

Aston Martin is having a campaign to forget

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"Menurut saya, bisa dikatakan bahwa Honda mungkin merasa sedikit kecewa dengan tingkat kemajuan yang berhasil mereka capai tahun ini," ujar Newey, yang mengambil sikap cukup diplomatis dalam konferensi pers FIA pada hari Jumat di ajang Grand Prix Amerika Serikat.

"Namun, seperti yang sering terjadi dalam situasi semacam itu, hal tersebut justru semakin memperkuat tekad untuk terus melangkah maju di masa depan. Masa depan, tentu saja, merupakan aspek terpenting bagi kedua perusahaan ini.

"Mereka sangat bertekad. Hal-hal seperti ini tidak berubah dalam semalam, tetapi mereka memiliki banyak orang hebat serta berbagai proses yang baik yang kini telah diterapkan."

Newey mengakui bahwa saat ini posisi Honda tertinggal dibandingkan saat mereka memulai kerja sama dengan Red Bull pada tahun 2019, meskipun ia menambahkan satu catatan penting.

“Sejujurnya, saat ini Honda sedikit tertinggal dibandingkan kondisi saat Red Bull - sebagai tim pabrikan, RBR - mulai bekerja sama dengan Honda pada tahun 2019,” ujarnya.

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“Namun, itu jelas terjadi empat musim setelah mereka pertama kali kembali pada tahun ’15. Jadi, tahun ini adalah tahun pertama mereka kembali.

“Mereka adalah perusahaan yang hebat. Saya sangat yakin bahwa mereka akan melaju dengan cepat dan memahami berbagai masalah terkait regulasi Power Unit (PU) yang spesifik ini.”

Honda powered Red Bull's Max Verstappen to the F1 title in 2021

Newey mengakui bahwa kesenjangan yang dialami Aston Martin di F1 saat ini “cukup jelas”, namun ia tidak secara langsung menyalahkan Honda.

"Mengenai kesenjangan relatif antara sasis dan mesin... mungkin bukan wewenang saya untuk mengatakannya," lanjutnya. "Menurut saya, jika orang melihat [data] GPS, mereka bisa mendapatkan gambaran yang jauh lebih jelas dari situ."

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"Menatap tahun 2027, seperti yang kita bahas sebelumnya, ada banyak energi dan proyek yang sedang berjalan di Honda - mungkin masih dalam tahap pengembangan awal - tetapi kami melihat potensi yang sangat menjanjikan dari proyek-proyek tersebut.

“Masih terlalu dini untuk berkomentar mengenai seperti apa tepatnya kondisi unit daya (PU) pada awal musim, serta apakah nantinya—dengan asumsi hal tersebut diizinkan oleh PUAC (Power Unit Advisory Committee) - akan ada pengembangan lebih lanjut untuk balapan kedelapan yang berlangsung di penghujung periode pertama.”