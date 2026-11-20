F1 GP Las Vegas 2026: Hasil Latihan Jumat dari Las Vegas Strip
George Russell mencatatkan waktu tercepat untuk Mercedes pada sesi Free Practice 2 yang berlangsung dalam kondisi basah, yang menjadi kesempatan pertama pembalap untuk berada di trek setelah sesi FP1 yang diwarnai hujan deras.
Russell mencatatkan waktu terbaiknya di saat-saat terakhir menggunakan ban Intermediate, mengungguli pembalap Alpine, Pierre Gasly, dengan selisih hanya 0,071 detik.
Charles Leclerc, yang sempat digadang-gadang akan menjadi yang tercepat, menempati posisi ketiga, di depan pembalap Red Bull, Isack Hadjar, dan pembalap McLaren, Oscar Piastri.
Lewis Hamilton menempati posisi keenam, di depan Lando Norris dan juara dunia Kimi Antonelli—yang akan menjalani penalti posisi *grid* akhir pekan ini. Melengkapi posisi sepuluh besar adalah Franco Colapinto dan Fernando Alonso.
Sesi FP2 sempat dihentikan sementara oleh red flag setelah sebuah kantong plastik terbawa ke lintasan dan terlindas oleh mobil Lance Stroll.
Max Verstappen baru turun ke lintasan untuk beberapa putaran di penghujung sesi, sehingga ia menempati posisi ke-13 - yang tidak mencerminkan performa sebenarnya.
F1 GP Las Vegas 2026 - Las Vegas Strip - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m47.272s
|2
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m47.343s
|3
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m47.605s
|4
|Isack Hajdar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m48.407s
|5
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m48.453s
|6
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m48.483s
|7
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m48.837s
|8
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m49.043s
|9
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m49.229s
|10
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m49.231s
|11
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m49.782s
|12
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m49.829s
|13
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m50.141s
|14
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m50.431s
|15
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m50.699s
|16
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m51.009s
|17
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m51.148s
|18
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|1m51.571s
|19
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m51.807s
|20
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m52.325s
|21
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m52.794s
|22
|Rafael Camara
|BRA
|TGR Haas F1 Team
|1m53.589s
FP1
Sergio Perez menempati posisi teratas pada sesi latihan bebas pertama (FP1) di Las Vegas, tapi itu terjadi hanya karena ia merupakan pembalap pertama yang turun ke lintasan dalam sesi di mana tidak ada satu pun pembalap yang mencatatkan waktu putaran.
Semua tim, kecuali McLaren dan Racing Bulls, sempat turun ke lintasan. Akan tetapi, hanya mobil-mobil Alpine - yang menjadi tim terakhir untuk turun di tengah kondisi lintasan yang sangat basah - yang melintasi garis finis, itu pun hanya untuk melakukan latihan start di penghujung sesi.
Lance Stroll juga sama sekali tidak turun ke lintasan.
F1 GP Las Vegas 2026 - Las Vegas Strip - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|Tim
|Laptime
|1
|Sergio Perez
|Cadillac
|No Time Set
|2
|Ryo Hirakawa
|Haas
|No Time Set
|3
|Rafael Camara
|Haas
|No Time Set
|4
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|No Time Set
|5
|Dino Beganovic
|Ferrari
|No Time Set
|6
|Jack Crawford
|Aston Martin
|No Time Set
|7
|Alexander Albon
|Williams
|No Time Set
|8
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|No Time Set
|9
|Carlos Sainz
|Williams
|No Time Set
|10
|Isack Hadjar
|Red Bull
|No Time Set
|11
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|No Time Set
|12
|Max Verstappen
|Red Bull
|No Time Set
|13
|Charles Leclerc
|Ferrari
|No Time Set
|14
|Nico Hulkenberg
|Audi
|No Time Set
|15
|George Russell
|Mercedes
|No Time Set
|16
|Pierre Gasly
|Alpine
|No Time Set
|17
|Franco Colapinto
|Alpine
|No Time Set
|18
|Lando Norris
|McLaren
|No Time Set
|19
|Lance Stroll
|Aston Martin
|No Time Set
|20
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|No Time Set
|21
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|No Time Set
|22
|Oscar Piastri
|McLaren
|No Time Set