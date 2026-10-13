Hamilton Meminta Maaf atas Kesalahan Strateginya di GP Singapura

Lewis Hamilton mengambil keputusan yang membuatnya kehilangan podium untuk dirinya dan Ferrari di Grand Prix Singapura.

Hamilton dianggap memiliki kecepatan untuk naik podium di Singapura, tapi keputusan aneh untuk bertahan memakai Soft selama 44 lap membuatnya kehilangan posisi podium dan akhirnya finis keenam.

Sementara itu rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, finis di posisi kedua di belakang pemenang balapan Max Verstappen, yang meraih kemenangan pertamanya di Grand Prix Singapura.

Setelah melintasi garis finis, Hamilton segera meminta maaf kepada Ferrari dan mengakui kesalahannya terkait keputusan untuk tetap berada di lintasan.

Hamilton dropped from third to sixth in Singapore

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"Maaf, teman-teman. Saya mengecewakan kalian hari ini dengan strategi itu," ujar pria asal Inggris berusia 41 tahun tersebut. "Itu keputusan saya, dan karenanya kita kehilangan poin-poin berharga.

"Saya akan berusaha menebusnya di balapan berikutnya. Tapi, kerja bagus untuk pit stop-nya."

Hamilton 'melewatkan entri pit' meski ada instruksi "sangat jelas"

Berbicara kepada Sky Sports F1 setelah balapan, Team Principal Ferrari Fred Vasseur mengonfirmasi bahwa mereka berencana melakukan double-stack untuk kedua pembalapnya saat kondisi Virtual Safety Car diberlakukan.

Namun, Hamilton melewatkan pintu masuk *pit* dan tetap berada di lintasan.

“Kami tetap membuka pintu untuk dua opsi tersebut, bergantung pada VSC, dan itulah masalahnya,” jelas Vasseur.

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“Kami memanggilnya - kami memanggil mereka berdua - untuk masuk ke pit. Hasilnya seharusnya P2 dan P3 karena saat itu posisi kami di lintasan memang P2 dan P3, namun dia melewatkan pintu masuk pit. Sejujurnya, ini agak disayangkan karena dia jadi kehilangan kesempatan naik podium juga.

“Instruksinya terdengar sangat jelas lewat radio. Tapi sekarang, mari kita fokus pada Austin. Performa akhir pekan ini cukup baik. Kita harus fokus menatap masa depan.”

Vasseur explained that Ferrari planned to pit both cars under a VSC

Menjelaskan keputusan Ferrari untuk menerapkan strategi berbeda - dengan memberi Soft untuk Leclerc dan Medium untuk Hamilton saat start - Vasseur menambahkan: "Menurut saya, masalah utamanya - dan ini berlaku bagi kami maupun tim lain - adalah situasi grid yang serba tidak pasti (situasi 50-50).

"Pada FP1, kami tidak melahap banyak putaran dan tidak menggunakan ban Hard. Kami tidak ingin menyentuh ban tersebut untuk Grand Prix dan sebenarnya berencana menjalani stint panjang saat Sprint Race, namun kondisi lintasan saat Sprint mengharuskan penggunaan ban Intermediate.

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“Itu berarti kami semua memulai balapan hari ini dengan kondisi yang benar-benar buta informasi. Menurut saya, Soft jauh lebih baik daripada ban Medium hari ini; itulah sebabnya Lewis sempat kesulitan di awal, meski masalahnya sedikit berkurang menjelang akhir.

“Saya rasa kami semua berada dalam situasi yang sama - memulai balapan tanpa gambaran yang jelas - dan memang bagi kami, dengan posisi mobil di urutan kedua dan ketiga, ini adalah kesempatan bagus untuk mengambil pilihan strategi yang berbeda demi menantang Max.”

Mengenai performa dan hasil keseluruhan Ferrari, Vasseur mengatakan: "Secara keseluruhan, ini akhir pekan yang bagus. Kami meraih posisi P2 dan P3 pada Sprint Race kemarin.

"Kami juga menempati posisi P2 dan P3 di kualifikasi, serta P2 hari ini - dan kami juga hampir saja meraih posisi P3. Menurut saya, secara keseluruhan sepanjang akhir pekan ini Max sedikit lebih cepat dari kami, dan ini adalah hal yang harus kami kejar.

"Namun, secara keseluruhan, performa tim dan kedua pembalap sangat kuat, dan hasilnya pun bagus bagi kami."

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