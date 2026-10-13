Verstappen Ungkap Masalah Radio yang Menderanya Sepanjang Musim

Max Verstappen kembali menghadapi masalah radio di Grand Prix Singapura.

Max Verstappen had radio issues in the Singapore GP
Max Verstappen had radio issues in the Singapore GP
© XPB Images

Pembalap Red Bull, Max Verstappen, mengatakan bahwa masalah radio yang dihadapinya di Grand Prix Singapura telah menyulitkannya sepanjang musim.

Juara dunia empat kali tersebut berhasil mengubah pole pertamanya di Sirkuit Marina Bay menjadi kemenangan perdana di Grand Prix Singapura pada hari Minggu, mengungguli pembalap Ferrari, Charles Leclerc.

Verstappen menyapu bersih seluruh rangkaian akhir pekan di Singapura, termasuk meraih *pole position* dan kemenangan dalam balapan *sprint* pada hari Sabtu.

Meski memimpin jalannya balapan utama yang berlangsung selama 62 putaran pada hari Minggu, ia tidak dapat berkomunikasi dengan tim di *pit wall* akibat masalah radio.

Max Verstappen celebrates his first Singapore Grand Prix victory
Max Verstappen celebrates his first Singapore Grand Prix victory

“Mungkin dia senang karena itu tidak berfungsi!”

Hal itu berarti Verstappen dan Race Engineer-nya, Gianpiero Lambiase, harus berkomunikasi melalui pesan-pesan berkode.

Verstappen mengatakan bahwa masalah ini telah memengaruhinya sepanjang musim - termasuk pada awal akhir pekan balapan ini - namun kondisinya tidak separah hari ini.

"Ya, mungkin dia [Lambiase] senang sistemnya tidak berfungsi di sini," ujarnya bercanda, merujuk pada komunikasi radio mereka yang kerap diwarnai ketegangan. "Saya jadi tidak bisa bicara apa-apa."

“Ya, sempat ada momen di mana dia mencoba menanyakan beberapa hal menggunakan kode, dan menurut saya dia paham betul apa maksud saya atau apa yang tidak saya lakukan, kan?

“Tapi situasinya memang tidak pernah menyenangkan. Saya sudah mengalami masalah dengan radio sepanjang musim ini, dan akhir pekan ini kondisinya benar-benar parah.”

“Ada yang tidak beres lagi sejak awal”

Verstappen sempat khawatir mengenai start-nya menjelang balapan hari Minggu, di mana pembalap Red Bull itu harus bersusah payah mempertahankan posisi terdepan saat memasuki Tikungan 1 selepas garis start.

Namun, ia mengakui adanya masalah lain pada mobilnya yang perlu diselidiki.

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“Yah, start itu krusial, jadi hasilnya sudah cukup oke,” tambahnya. “Tapi sekali lagi, ada sesuatu yang terasa kurang pas saat start.

“Jadi, saya perlu memahami apa yang bermasalah di situ sebelum melepas kopling. Rasanya tidak enak.

"Tapi ya, hasilnya sudah cukup oke. Lalu, selama beberapa lap, kami mengalami masalah pada sistem deployment, dan di situlah Charles hampir menyalip saya saat memasuki Tikungan 7.

“Dan begitu masalah deployment itu teratasi, ya, semuanya berjalan lancar.

“Mobil ini sangat ramah terhadap ban; saya benar-benar bisa mengelolanya dengan baik. Namun sejujurnya, menurut saya ini adalah salah satu momen pertama saya membalap dalam kondisi udara bersih di Singapura, jadi rasanya menyenangkan juga.

“Dan ya, ini benar-benar akhir pekan yang luar biasa bagi kami.

“Maksud saya, kami melaju sangat cepat dengan ban *soft*. Kami juga tampil oke dengan ban Medium.

“Lalu tentu saja saat ada VSC, menurut saya keputusan Charles untuk masuk *pit* dan kembali memacu mobil dengan ban Soft adalah langkah yang tepat.

“Tapi ya, kami berhasil mengendalikan situasi dan tentu saja, saya sangat senang bisa menang di sini.”

Tags:

Max Verstappen
Red Bull
Verstappen Ungkap Masalah Radio yang Menderanya Sepanjang Musim
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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