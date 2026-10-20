Match Point: Bagaimana Antonelli Bisa Mengunci Gelar di GP Amerika Serikat?

Andrea Kimi Antonelli menghadapi ‘match point’ pertamanya untuk kejuaraan dunia Formula 1 2026 pada balapan berikutnya, Grand Prix Amerika Serikat.

Antonelli finis di posisi ketiga pada Grand Prix Singapura hari Minggu, memperlebar keunggulannya atas rekan setimnya di Mercedes, George Russell, menjadi 102 poin dengan enam balapan tersisa.

Ini berarti Antonelli dapat mengamankan gelar juara dunia pertamanya dan mencatatkan sejarah sebagai juara dunia F1 termuda - pada usia 20 tahun - dalam balapan berikutnya di Austin pada 23–25 Oktober.

Berikut adalah hal yang perlu dilakukan Antonelli untuk meraih gelar juara dunia pembalap pertamanya pada kesempatan pertama…

Perhitungan untuk Antonelli mengunci gelar

Antonelli finished third in Singapore

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Terdapat berbagai skenario yang bisa membuat Antonelli dinobatkan sebagai juara dunia pada balapan berikutnya. Sederhananya, ia harus memenangi balapan sementara Russell finis di posisi kesembilan atau lebih rendah, dan Lewis Hamilton finis di posisi kelima atau lebih rendah.

Dengan enam seri Grand Prix yang masih akan berlangsung, tersedia total 150 poin yang bisa diperebutkan. Ini berarti Antonelli harus meninggalkan Austin dengan keunggulan setidaknya 125 poin.

Meskipun masih ada 125 poin yang bisa diperebutkan setelah Grand Prix Amerika Serikat, Antonelli akan mengamankan gelar juara berdasarkan jumlah kemenangan, karena ia telah delapan kali finis pertama musim ini dibandingkan Russell yang hanya tiga kali.

Jika Antonelli finis di posisi kedua atau lebih rendah, ia tidak akan bisa mengunci gelar juara di tanah Amerika Serikat, dan perebutan gelar akan berlanjut hingga Grand Prix Mexico City. Bahkan jika Russell finis di posisi ke-10, Antonelli tetap harus meraih kemenangan.

Jika Russell finis di posisi kedelapan atau lebih tinggi, Antonelli juga tidak akan bisa memenangkan gelar juara di Texas.

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Berdasarkan performa murni, kecil kemungkinan Russell akan finis di posisi yang begitu rendah. Namun, ia harus menggunakan mesin baru lagi musim ini, yang berarti ia akan terkena penalti posisi start karena melebihi kuota komponen Power Unit (PU) yang diizinkan.

Mercedes bersiap untuk menghadirkan peningkatan mesin yang mungkin sudah siap digunakan pada Grand Prix Amerika Serikat. Jika itu terjadi, Russell dan Antonelli kemungkinan besar harus memulai balapan dari posisi paling belakang, yang pada gilirannya akan mengubah peta persaingan gelar juara.

Adakah pembalap lain yang masih berpeluang?

Meski Antonelli ditakdirkan untuk meraih gelar juara - dan hal ini sudah terlihat sejak lama - masih ada enam pembalap lain yang secara matematis masih memiliki peluang.

Selain duet Mercedes, Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc, dan juara dunia bertahan Lando Norris secara teknis masih dalam persaingan.

Antonelli is on the cusp of winning his first F1 world title

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Norris, yang menempati posisi keenam, tertinggal 139 poin dari Antonelli - sebuah fakta yang menegaskan betapa tipisnya harapan pembalap McLaren tersebut untuk mempertahankan gelarnya.

Kenyataannya, Antonelli sudah hampir pasti menggenggam trofi kejuaraan. Kini, hanya tinggal menunggu waktu kapan ia akan resmi dinobatkan sebagai juara.

"Benarkah? Sungguh?"

Antonelli terkejut saat juara dunia 2009, Jenson Button, memberi tahu pembalap Italia itu bahwa ia bisa mengunci gelar juara dunia paling cepat pada balapan berikutnya.

"Benarkah? Sungguh?" tanya Antonelli dengan rasa terkejut yang tulus. "Yah, sebaiknya kita tidak memikirkan hal itu dulu. Mari kita berusaha menjalani akhir pekan sebaik mungkin dan menuntaskan tugas ini."

Berbicara dalam konferensi pers pasca-balapan di Grand Prix Singapura, Antonelli menambahkan: “Saya tahu persaingannya sangat ketat, saya tahu peluang itu ada, tetapi saya hanya perlu memastikan untuk terus memberikan yang terbaik.

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“Pola pikir saya tetap sama, yaitu turun ke lintasan untuk menang dan tampil sebaik mungkin. Menurut saya, performa mengemudi saya akhir pekan ini tidak terlalu baik. Saya merasa bisa tampil lebih maksimal, tetapi saya yakin dengan jeda satu minggu untuk menyegarkan diri, saya sangat menantikan untuk kembali berlaga di Austin.

"Namun pada akhirnya, jika saya tidak menjalankan tugas dengan baik, maka hasilnya pun tidak akan tercapai. Jadi, untuk mendapatkan apa yang saya inginkan, saya harus menunjukkan kinerja yang baik, sesederhana itu."

Jika Antonelli berhasil mencatatkan pencapaian bersejarah tersebut di AS, ia akan menjadi juara dunia dengan menyisakan lima putaran. Jumlah itu hanya terpaut satu balapan dari rekor yang ditorehkan Michael Schumacher pada tahun 2002.