Andrea Kimi Antonelli meraih kemenangan di Grand Prix Qatar setelah rekan setimnya di Mercedes, George Russell, mengalami kerusakan mobil yang membuatnya kehilangan banyak waktu.

Russell sempat tampak memegang kendali dan berada di jalur untuk meraih kemenangan keempatnya musim ini setelah menahan laju Antonelli dalam duel awal - yang kemudian dihentikan atas team-order Mercedes. Namun, harapannya untuk menang pupus karena kerusakan mobil yang disebabkan oleh debries yang tersangkut di bawah mobilnya.

Mercedes berhasil menyingkirkan sebagian besar serpihan, namun tidak semuanya dapat dibersihkan dalam pit-stop yang memakan waktu cukup lama. Hal ini membuat posisi Russell tertinggal di belakang Antonelli, yang kemudian sukses mengamankan kemenangan ke-10 dengan selisih waktu setengah menit di depan Russell.

Secara luar biasa, Antonelli sempat menawarkan untuk menyerahkan kemenangan tersebut kepada rekan setimnya, tetapi Mercedes memilih untuk tidak menerima tawaran murah hati itu karena selisih waktu antara kedua pembalap mereka terlalu jauh.

Russell fended off Antonelli early on

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"Mobil itu luar biasa. Kecepatannya dalam balapan sungguh sulit dipercaya, terutama saat melaju tanpa hambatan di depan pada stint terakhir - mencatatkan waktu 1 menit 25 detik, terus memacu lebih kencang, dan mobil terasa sangat stabil seolah melaju di atas rel," ujar Antonelli.

"Sungguh menyenangkan mengendarainya. Ini adalah mobil terbaik musim ini sejauh ini. Saya sangat bangga dengan tim atas kinerja mereka, terutama dalam upaya memahami paket baru ini.

"Saya turut prihatin dengan George. Mobilnya mengalami kerusakan yang cukup parah, jadi menurut saya seharusnya bisa terjadi pertarungan yang menarik dalam balapan tadi, tetapi pada akhirnya saya sangat senang dengan kemenangan ini serta kecepatan yang ditunjukkan hari ini."

Peristiwa di Qatar merangkum kesialan yang terus membayangi musim yang suram bagi Russell. Ia mengawali musim ini sebagai kandidat terkuat peraih gelar juara, namun kini harus menutup tahun yang berat ini dengan menanggung kekecewaan mendalam.

Oscar Piastri melengkapi posisi podium di peringkat ketiga, mengungguli pembalap Red Bull, Max Verstappen, yang berhasil menahan laju pembalap McLaren lainnya - Lando Norris - yang kehilangan posisi setelah memulai balapan dengan buruk dari posisi ketiga di grid.

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Ferrari mengalami balapan yang mengecewakan; Lewis Hamilton finis di posisi keenam, tepat di depan rekan setimnya, Charles Leclerc. Scuderia tertinggal 18 detik di belakang McLaren dan hampir satu menit dari posisi pemimpin balapan.

Meski demikian, hasil ini sudah cukup untuk memastikan Ferrari mengamankan posisi kedua dalam kejuaraan konstruktor.

Balapan pembalap Red Bull, Isack Hadjar, terganggu akibat kerusakan pada sayap depan. Ia akhirnya finis di posisi kedelapan, di depan Liam Lawson dan Gabriel Bortoleto yang melengkapi posisi sepuluh besar, masing-masing untuk tim Racing Bulls dan Audi.

Tiga pembalap gagal mencapai garis finis, termasuk Arvid Lindblad dari Racing Bulls yang terpaksa mundur akibat kerusakan yang dialami saat bertarung dengan rekan setimnya, Lawson, pada putaran pertama.

Aston Martin kembali mengalami nasib buruk dengan kedua pembalapnya gagal finis (DNF). Fernando Alonso menyusul Lance Stroll yang lebih dulu mundur; pembalap asal Kanada itu memutuskan untuk berhenti karena merasa tidak nyaman setelah berjuang menahan sakit punggung sepanjang akhir pekan.

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