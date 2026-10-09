F1 GP Singapura 2026: Hasil Free Practice dari Sirkuit Marina Bay

George Russell dan Mercedes mencatatkan waktu tercepat pada satu-satunya sesi Free Practice menjelang Sprint Qualifying F1 GP Singapura 2026, memakai mobil yang sama dengan yang dipakainya saat meraih kemenangan di Azerbaijan.

Charles Leclerc baru mencatatkan waktu kompetitif di saat-saat terakhir, namun ia berhasil menembus posisi tiga besar menjelang akhir sesi pembuka tersebut dan menempati peringkat kedua.

McLaren dan Lando Norris berharap telah mengatasi masalah kecepatan di trek lurus, dan setelah mengakhiri Free Practice di di posisi ketiga, mereka tentu puas dengan kemajuan yang telah dicapai.

Melengkapi posisi lima besar adalah pembalap kedua dari tim Ferrari dan McLaren, di mana Lewis Hamilton menempati posisi keempat dan Oscar Piastri berada di posisi kelima.

Kimi Antonelli © XPB Images

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Setelah mengalami masalah radio dan menghabiskan waktu cukup lama di pit, Max Verstappen mengakhiri Sesi Latihan Bebas 1 di posisi keenam.

Kimi Antonelli tidak mampu mengimbangi rekan setimnya; ia memulai akhir pekannya di posisi ketujuh dengan selisih waktu 1,251 detik di belakang Russell.

Melengkapi posisi sepuluh besar dalam Sesi Latihan Bebas 1 adalah Isack Hadjar di posisi kedelapan, Pierre Gasly (Alpine) di posisi kesembilan, dan Liam Lawson di posisi kesepuluh.