F1 GP Singapura 2026: Hasil Free Practice dari Sirkuit Marina Bay
Hasil sesi Free Practice untuk F1 GP Singapura 2026 dari Sirkuit Marina Bay.
George Russell dan Mercedes mencatatkan waktu tercepat pada satu-satunya sesi Free Practice menjelang Sprint Qualifying F1 GP Singapura 2026, memakai mobil yang sama dengan yang dipakainya saat meraih kemenangan di Azerbaijan.
Charles Leclerc baru mencatatkan waktu kompetitif di saat-saat terakhir, namun ia berhasil menembus posisi tiga besar menjelang akhir sesi pembuka tersebut dan menempati peringkat kedua.
McLaren dan Lando Norris berharap telah mengatasi masalah kecepatan di trek lurus, dan setelah mengakhiri Free Practice di di posisi ketiga, mereka tentu puas dengan kemajuan yang telah dicapai.
Melengkapi posisi lima besar adalah pembalap kedua dari tim Ferrari dan McLaren, di mana Lewis Hamilton menempati posisi keempat dan Oscar Piastri berada di posisi kelima.
Setelah mengalami masalah radio dan menghabiskan waktu cukup lama di pit, Max Verstappen mengakhiri Sesi Latihan Bebas 1 di posisi keenam.
Kimi Antonelli tidak mampu mengimbangi rekan setimnya; ia memulai akhir pekannya di posisi ketujuh dengan selisih waktu 1,251 detik di belakang Russell.
Melengkapi posisi sepuluh besar dalam Sesi Latihan Bebas 1 adalah Isack Hadjar di posisi kedelapan, Pierre Gasly (Alpine) di posisi kesembilan, dan Liam Lawson di posisi kesepuluh.
F1 GP Singapura 2026 - Marina Bay - Hasil Free Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m32.274
|2
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m32.472
|3
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m32.547
|4
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m32.773
|5
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m32.838
|6
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m33.006
|7
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m33.525
|8
|Isack Hajdar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m33.723
|9
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m34.038
|10
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m34.155
|11
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m34.331
|12
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m34.476
|13
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m34.481
|14
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m34.495
|15
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|1m34.651
|16
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m34.736
|17
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m34.805
|18
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m34.884
|19
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m34.983
|20
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m35.268
|21
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m35.299
|22
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m35.620