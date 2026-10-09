F1 GP Singapura 2026: Hasil Free Practice dari Sirkuit Marina Bay

Hasil sesi Free Practice untuk F1 GP Singapura 2026 dari Sirkuit Marina Bay.

Charles Leclerc
Charles Leclerc
© XPB Images

George Russell dan Mercedes mencatatkan waktu tercepat pada satu-satunya sesi Free Practice menjelang Sprint Qualifying F1 GP Singapura 2026, memakai mobil yang sama dengan yang dipakainya saat meraih kemenangan di Azerbaijan.

Charles Leclerc baru mencatatkan waktu kompetitif di saat-saat terakhir, namun ia berhasil menembus posisi tiga besar menjelang akhir sesi pembuka tersebut dan menempati peringkat kedua.

McLaren dan Lando Norris berharap telah mengatasi masalah kecepatan di trek lurus, dan setelah mengakhiri Free Practice di di posisi ketiga, mereka tentu puas dengan kemajuan yang telah dicapai.

Melengkapi posisi lima besar adalah pembalap kedua dari tim Ferrari dan McLaren, di mana Lewis Hamilton menempati posisi keempat dan Oscar Piastri berada di posisi kelima.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
© XPB Images

Setelah mengalami masalah radio dan menghabiskan waktu cukup lama di pit, Max Verstappen mengakhiri Sesi Latihan Bebas 1 di posisi keenam.

Kimi Antonelli tidak mampu mengimbangi rekan setimnya; ia memulai akhir pekannya di posisi ketujuh dengan selisih waktu 1,251 detik di belakang Russell.

Melengkapi posisi sepuluh besar dalam Sesi Latihan Bebas 1 adalah Isack Hadjar di posisi kedelapan, Pierre Gasly (Alpine) di posisi kesembilan, dan Liam Lawson di posisi kesepuluh.

F1 GP Singapura 2026 - Marina Bay - Hasil Free Practice

PosPembalapNATTimLaptime
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m32.274
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m32.472
3Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m32.547
4Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m32.773
5Oscar Piastri AUSMcLaren Mastercard F1 Team1m32.838
6Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m33.006
7Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m33.525
8Isack Hajdar FRAOracle Red Bull Racing1m33.723
9Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m34.038
10Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m34.155
11Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m34.331
12Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m34.476
13Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m34.481
14Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m34.495
15Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m34.651
16Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m34.736
17Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m34.805
18Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m34.884
19Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m34.983
20Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m35.268
21Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m35.299
22Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m35.620

Tags:

F1
F1 GP Singapura 2026: Hasil Free Practice dari Sirkuit Marina Bay
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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