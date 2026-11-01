F1 GP Meksiko 2026: Verstappen Menang Tipis atas Hamilton, Antonelli Kunci Gelar

Andrea Kimi Antonelli memastikan gelar juara dunia Formula 1 pertamanya setelah finis di posisi ketiga, sementara Max Verstappen keluar sebagai pemenang F1 GP Meksiko yang berlangsung dramatis.

Pembalap berusia 20 tahun ini mencatatkan diri sebagai juara dunia F1 termuda sepanjang sejarah, memecahkan rekor Sebastian Vettel yang telah bertahan selama 16 tahun. Ia juga menjadi pembalap Italia pertama yang memenangkan gelar juara dunia sejak Alberto Ascari pada tahun 1953.

Antonelli memasuki balapan tersebut dengan hanya perlu finis di posisi sembilan besar di Autodromo Hermanos Rodriguez untuk mengunci gelar perdananya - sebuah pencapaian yang sudah lama tampak tak terelakkan jika melihat performanya di sepanjang musim kedua di F1.

Ini merupakan gelar juara pembalap pertama bagi Mercedes sejak Lewis Hamilton - sosok yang digantikan oleh Antonelli tahun lalu - meraih gelar juara dunia ketujuhnya pada tahun 2020.

Balapannya sendiri berjalan dramatis dan penuh aksi, yang akhirnya dimenangkan oleh Verstappen dari Red Bull setelah sempat dihentikan dengan bendera merah akibat kecelakaan besar yang dialami Bottas.

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Verstappen held off Hamilton for his sixth win in Mexico

Konflik Ferrari

Balapan tersebut juga diwarnai oleh insiden krusial di kubu Ferrari menyusul start yang kontroversial.

Leclerc menyalip rekan setimnya di Ferrari, Hamilton, di Tikungan 4, namun manuver tersebut dilakukan di luar lintasan. Akibatnya, pembalap asal Monako itu dijatuhi penalti waktu lima detik.

Hamilton, yang posisinya sempat tersalip oleh Verstappen dalam kekacauan di lap pertama, berpendapat bahwa Ferrari seharusnya mengembalikan posisi mereka. Ia beralasan bahwa Leclerc diuntungkan karena melaju di posisi depan tanpa hambatan udara dari mobil lain.

Juara dunia tujuh kali itu terus-menerus meluapkan kekesalannya melalui radio tim, bahkan mengeklaim bahwa "Stewards pada dasarnya memberikan kemenangan ini kepada Charles".

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Pernyataan tersebut merujuk pada klarifikasi sebelum balapan yang dikeluarkan untuk mencegah terulangnya insiden kacau di putaran pembuka seperti yang terjadi di Meksiko tahun lalu.

Dan selama interupsi red flag, Hamilton menyatakan bahwa Ferrari memiliki "masalah yang sangat, sangat besar".

There was drama at the start between the Ferrari drivers

Kecelakaan Bottas hentikan balapan

Balapan dihentikan pada Lap 46 ketika mobil Cadillac yang dikemudikan Bottas melintir dan menabrak pembatas di ujung lintasan lurus utama yang panjang, menyusul kerusakan suspensi yang cukup mengerikan.

Setelah jeda yang cukup lama untuk perbaikan pembatas, Hamilton menunjukkan tajinya saat balapan dimulai kembali dengan memaksa menyalip Leclerc untuk menempati posisi kedua, sebelum kemudian menantang Verstappen di Tikungan 1.

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Kedua rival perebutan gelar juara di masa lalu itu sempat bersentuhan di titik puncak tikungan pertama, namun Verstappen berhasil mempertahankan posisi pemimpin balapan dari Hamilton.

Verstappen berhasil melewati fase restart di bawah Safety Car dan menahan tekanan dari Hamilton di saat-saat terakhir untuk meraih kemenangan ketiganya musim 2026, sekaligus kemenangan ke-74 sepanjang kariernya.

Charles Leclerc mampu mempertahankan posisi keempat di depan pembalap McLaren, Lando Norris, meskipun ban mobilnya mengalami flatspot akibat lock-up yang cukup parah saat restart.

George Russell finis di posisi keenam pada hari yang juga memastikan kegagalannya dalam perebutan gelar juara musim ini, sementara Oscar Piastri menempati posisi ketujuh dengan mobil McLaren lainnya.

Franco Colapinto mengamankan posisi kedelapan untuk Alpine, di depan pembalap Racing Bulls, Liam Lawson - yang tampil luar biasa dengan merangsek dari start pit-lane untuk finis kesembilan - di depan Gasly yang melengkapi 10 besar.

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