F1 GP Meksiko 2026: Hasil Free Practice Terakhir di Mexico City

Hasil lengkap Free Practice 3 untuk F1 GP Meksiko di Sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, putaran 19 musim 2026.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
© XPB Images

Lando Norris mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan terakhir di Grand Prix Mexico City, mengungguli Andrea Kimi Antonelli - yang berpeluang dinobatkan sebagai juara dunia - dengan selisih yang sangat tipis.

Norris, pembalap McLaren yang kini memimpin klasemen kejuaraan dunia, mencatatkan waktu 0,001 detik lebih cepat daripada Antonelli dalam sesi latihan bebas ketiga (FP3) di Autodromo Hermanos Rodriguez.

Antonelli akan dinobatkan sebagai juara dunia F1 termuda sepanjang sejarah jika ia berhasil finis di posisi sembilan besar pada hari Minggu, bahkan seandainya rival terdekat sekaligus rekan setimnya di Mercedes, George Russell, memenangkan balapan tersebut.

Setelah memuncaki kedua sesi latihan pada hari Jumat, Charles Leclerc menjadi yang tercepat ketiga pada jam ketiga dan terakhir menjelang kualifikasi, dengan pembalap Monegasque tertinggal 0,117 detik.

Ferrari struggled to get the best out of the soft tyres
Ferrari struggled to get the best out of the soft tyres
© XPB Images

Ferrari tampak sangat kompetitif saat menggunakan ban Medium, dengan Leclerc dan rekan setimnya, Lewis Hamilton, saling bergantian mencatatkan waktu tercepat; namun, mereka terlihat kesulitan begitu beralih ke ban Soft.

Leclerc membutuhkan beberapa putaran cepat untuk mencatatkan waktu putaran terbaiknya, sementara Hamilton hanya menempati posisi keenam dengan selisih hampir setengah detik, setelah mobilnya sempat tergelincir cukup hebat saat keluar dari tikungan terakhir pada upaya tercepatnya.

Oscar Piastri menempati posisi keempat dengan mobil McLaren lainnya, terpaut 0,196 detik dari rekan setimnya, Norris, yang menjadi pembalap tercepat di sesi FP3.

Max Verstappen kembali merasa frustrasi di balik kemudi mobil Red Bull miliknya; ia menempati posisi kelima dengan selisih sekitar tiga persepuluh detik. Juara dunia empat kali itu akan menerima penalti penurunan posisi start (satu posisi) pada hari Minggu, menyusul insiden dengan Liam Lawson di sesi FP2.

Russell hanya mampu mencatatkan waktu yang menempatkannya di posisi ketujuh, di depan pembalap Red Bull Isack Hadjar, Lawson—yang juga terkena penalti penurunan satu posisi start—serta Arvid Lindblad, yang melengkapi posisi 10 besar untuk tim Racing Bulls.

Hirakawa has replaced Ocon at Haas
Hirakawa has replaced Ocon at Haas

Ryo Hirakawa menempati posisi ke-19 dengan selisih setengah detik di belakang rekan setimnya di Haas, Ollie Bearman, setelah secara mendadak masuk ke mobil Haas VF26 untuk sisa akhir pekan.

Pada Sabtu pagi, Haas secara tiba-tiba mencoret Esteban Ocon - yang akan meninggalkan tim pada akhir tahun ini - tanpa memberikan penjelasan apa pun.

Kepergian Ocon yang mengejutkan ini memicu spekulasi mengenai adanya konflik besar di dalam tim setelah sesi latihan hari Jumat. Pembalap asal Prancis itu sempat terdengar berselisih dengan insinyur balapnya selama sesi latihan bebas kedua (FP2).

Sesi tersebut juga menjadi pengalaman yang mengecewakan bagi Gabriel Bortoleto dan pembalap tuan rumah, Sergio Perez; keduanya gagal tampil di sesi latihan bebas ketiga (FP3) akibat masalah teknis pada mobil Audi dan Cadillac mereka.

Kedua tim memutuskan untuk melakukan penggantian Power Unit sebagai langkah pencegahan, yang membuat Bortoleto dan Perez menempati posisi ke-21 dan ke-22 tanpa mencatatkan satu putaran pun di FP3.

F1 GP Mexico City - Autodromo Hermanos Rodriguez - Hasil Free Practice 3

PosPembalapNATTimLaptime
1Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m17.600
2Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m17.601
3Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m17.717
4Oscar Piastri AUSMcLaren Mastercard F1 Team1m17.795
5Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m17.951
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m18.069
7George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m18.107
8Isack Hajdar FRAOracle Red Bull Racing1m18.109
9Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m18.113
10Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m18.137
11Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m18.560
12Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m18.652
13Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m18.674
14Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m18.850
15Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m18.927
16Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m19.214
17Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m19.301
18Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m19.376
19Ryo HirakawaJPNTGR Haas F1 Team1m19.504
20Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m20.342
 Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 TeamNo Time Set
 Sergio PerezMEXCadillac F1 TeamNo Time Set

Tags:

F1
F1 GP Meksiko 2026: Hasil Free Practice Terakhir di Mexico City
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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