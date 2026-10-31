F1 GP Meksiko 2026: Hasil Free Practice Terakhir di Mexico City

Lando Norris mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan terakhir di Grand Prix Mexico City, mengungguli Andrea Kimi Antonelli - yang berpeluang dinobatkan sebagai juara dunia - dengan selisih yang sangat tipis.

Norris, pembalap McLaren yang kini memimpin klasemen kejuaraan dunia, mencatatkan waktu 0,001 detik lebih cepat daripada Antonelli dalam sesi latihan bebas ketiga (FP3) di Autodromo Hermanos Rodriguez.

Antonelli akan dinobatkan sebagai juara dunia F1 termuda sepanjang sejarah jika ia berhasil finis di posisi sembilan besar pada hari Minggu, bahkan seandainya rival terdekat sekaligus rekan setimnya di Mercedes, George Russell, memenangkan balapan tersebut.

Setelah memuncaki kedua sesi latihan pada hari Jumat, Charles Leclerc menjadi yang tercepat ketiga pada jam ketiga dan terakhir menjelang kualifikasi, dengan pembalap Monegasque tertinggal 0,117 detik.

Ferrari struggled to get the best out of the soft tyres © XPB Images

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Ferrari tampak sangat kompetitif saat menggunakan ban Medium, dengan Leclerc dan rekan setimnya, Lewis Hamilton, saling bergantian mencatatkan waktu tercepat; namun, mereka terlihat kesulitan begitu beralih ke ban Soft.

Leclerc membutuhkan beberapa putaran cepat untuk mencatatkan waktu putaran terbaiknya, sementara Hamilton hanya menempati posisi keenam dengan selisih hampir setengah detik, setelah mobilnya sempat tergelincir cukup hebat saat keluar dari tikungan terakhir pada upaya tercepatnya.

Oscar Piastri menempati posisi keempat dengan mobil McLaren lainnya, terpaut 0,196 detik dari rekan setimnya, Norris, yang menjadi pembalap tercepat di sesi FP3.

Max Verstappen kembali merasa frustrasi di balik kemudi mobil Red Bull miliknya; ia menempati posisi kelima dengan selisih sekitar tiga persepuluh detik. Juara dunia empat kali itu akan menerima penalti penurunan posisi start (satu posisi) pada hari Minggu, menyusul insiden dengan Liam Lawson di sesi FP2.

Russell hanya mampu mencatatkan waktu yang menempatkannya di posisi ketujuh, di depan pembalap Red Bull Isack Hadjar, Lawson—yang juga terkena penalti penurunan satu posisi start—serta Arvid Lindblad, yang melengkapi posisi 10 besar untuk tim Racing Bulls.

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Hirakawa has replaced Ocon at Haas

Ryo Hirakawa menempati posisi ke-19 dengan selisih setengah detik di belakang rekan setimnya di Haas, Ollie Bearman, setelah secara mendadak masuk ke mobil Haas VF26 untuk sisa akhir pekan.

Pada Sabtu pagi, Haas secara tiba-tiba mencoret Esteban Ocon - yang akan meninggalkan tim pada akhir tahun ini - tanpa memberikan penjelasan apa pun.

Kepergian Ocon yang mengejutkan ini memicu spekulasi mengenai adanya konflik besar di dalam tim setelah sesi latihan hari Jumat. Pembalap asal Prancis itu sempat terdengar berselisih dengan insinyur balapnya selama sesi latihan bebas kedua (FP2).

Sesi tersebut juga menjadi pengalaman yang mengecewakan bagi Gabriel Bortoleto dan pembalap tuan rumah, Sergio Perez; keduanya gagal tampil di sesi latihan bebas ketiga (FP3) akibat masalah teknis pada mobil Audi dan Cadillac mereka.

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Kedua tim memutuskan untuk melakukan penggantian Power Unit sebagai langkah pencegahan, yang membuat Bortoleto dan Perez menempati posisi ke-21 dan ke-22 tanpa mencatatkan satu putaran pun di FP3.