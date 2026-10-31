F1 GP Meksiko 2026: Hamilton Catat Pole Pertamanya dengan Ferrari

Hasil lengkap dari kualifikasi F1 GP Meksiko di Sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, putaran 19 musim 2026.

George Russell
George Russell
© XPB Images

Lewis Hamilton meraih posisi pole Formula 1 pertamanya sejak musim 2023 di F1 GP Meksiko 2026.

Hamilton, juara dunia tujuh kali, mengungguli George Russell dengan selisih 0,009 detik, sekaligus mengakhiri penantian selama tiga tahun untuk meraih pole pada sesi kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez, Sabtu (31/10).

Ini adalah pole pertama Hamilton sejak Grand Prix Hungaria 2023, sekaligus dan yang ke-105 sepanjang kariernya, dan yang pertama bersama Ferrari.

Tidak hanya mencatat pole pertamanya bersama Ferrari, tetapi juga tercatat sebagai pole-sitter tertua di F1 sejak Mario Andretti pada tahun 1982. Pencapaian ini diraih pada akhir pekan yang sama saat Andrea Kimi Antonelli berpeluang dinobatkan sebagai juara dunia termuda sepanjang sejarah ajang balap tersebut.

Hamilton scored his first F1 pole in three years
Hamilton scored his first F1 pole in three years

Charles Leclerc menjadi pembalap Ferrari yang lebih cepat sepanjang akhir pekan, namun ia harus menyesali kesalahan yang dilakukannya pada putaran terakhir sesi Q3. Akibatnya, ia menempati posisi ketiga, terpaut 0,119 detik dari rekan setimnya.

Sementara itu, peluang Max Verstappen untuk meraih pole pupus karena mobilnya mengalami lock-up, yang membuatnya finis di posisi keempat dengan selisih 0,178 detik. Pembalap Red Bull itu juga akan menerima penalti penurunan satu posisi di grid akibat insiden senggolan dengan pembalap Racing Bulls, Liam Lawson, pada sesi latihan bebas kedua (FP2).

Antonelli, yang akan mengamankan gelar juara F1 pertamanya jika berhasil finis di posisi sembilan besar pada hari Minggu, menempati posisi kelima dalam kualifikasi, namun akan naik ke baris kedua setelah penalti Verstappen diberlakukan.

Juara dunia bertahan Lando Norris mencatatkan waktu tercepat keenam untuk McLaren, mengungguli pembalap Red Bull, Isack Hadjar.

Lawson, yang juga terkena penalti penurunan posisi start sebanyak satu tingkat, mencatatkan waktu lebih cepat daripada rekan setimnya di Racing Bulls, Arvid Lindblad, yang berada di posisi kedelapan, sementara pembalap Alpine, Pierre Gasly, melengkapi posisi 10 besar.

Alonso broke down in Q1
Alonso broke down in Q1

Nico Hulkenberg nyaris menembus posisi 10 besar setelah kembali menempati posisi ke-11 dalam sesi kualifikasi untuk Audi, mengungguli pembalap Alpine, Franco Colapinto.

Kejutan besar terjadi saat pembalap McLaren, Oscar Piastri, tersingkir di Q2 dengan catatan waktu yang hanya menempatkannya di posisi ke-13 di grid.

Pembalap Audi, Gabriel Bortoleto, menempati posisi ke-14, di depan pembalap Haas, Ollie Bearman, serta duo Williams, Carlos Sainz dan Alex Albon, yang tersingkir sejak Q1.

Fernando Alonso merasa sangat frustrasi setelah masalah tekanan air yang diduga terjadi pada mobil Aston Martin-nya memaksanya berhenti di lintasan saat sesi Q1, yang kemudian memicu dikibarkannya bendera merah.

Meski demikian, satu putaran cepat yang sempat diselesaikan oleh juara dunia dua kali itu sebelum mobilnya mogok, cukup untuk menempatkannya di posisi ke-18—mengungguli rekan setimnya, Lance Stroll.

Ryo Hirakawa menempati posisi ke-19 dalam sesi kualifikasi F1 pertamanya, setelah ditunjuk secara mendadak untuk menggantikan Esteban Ocon di tim Haas—menyusul keputusan tim untuk mencoret Ocon dari daftar pembalap pada Sabtu pagi.

Stroll menempati posisi ke-20 dengan mobil Aston Martin lainnya, berada di depan pasangan pembalap Cadillac yang dipimpin oleh pahlawan tuan rumah, Sergio Perez. Perez sekali lagi mencatatkan waktu lebih cepat daripada Valtteri Bottas—pembalap yang saat ini tengah berada dalam tekanan—selama sesi kualifikasi.

F1 GP Meksiko 2026 - Autodromo Hermanos Rodriguez - Hasil Kualifikasi Lengkap

Pos PembalapNATTimQ1Q2Q3
1Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m17.3411m16.9531m16.514
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m17.6591m17.0271m16.523
3Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m17.5061m16.9441m16.633
4Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m17.9421m16.8761m16.692
5Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m17.9181m17.1331m16.707
6Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m17.7331m16.7281m16.824
7Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m17.3851m17.0471m16.900
8Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m18.0971m17.2071m17.029
9Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m18.2101m17.1351m17.117
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m18.1941m17.2781m17.153
11Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m17.8681m17.306 
12Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m18.5171m17.640 
13Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m17.6591m17.646 
14Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m17.7271m17.680 
15Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m18.0831m18.083 
16Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m18.5211m18.885 
17Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m18.630  
18Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m18.908  
19Ryo HirakawaJPNTGR Haas F1 Team1m18.958  
20Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m19.072  
21Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m19.105  
22Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m19.852  

Tags:

F1
F1 GP Meksiko 2026: Hamilton Catat Pole Pertamanya dengan Ferrari
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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