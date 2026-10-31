F1 GP Meksiko 2026: Hamilton Catat Pole Pertamanya dengan Ferrari

Lewis Hamilton meraih posisi pole Formula 1 pertamanya sejak musim 2023 di F1 GP Meksiko 2026.

Hamilton, juara dunia tujuh kali, mengungguli George Russell dengan selisih 0,009 detik, sekaligus mengakhiri penantian selama tiga tahun untuk meraih pole pada sesi kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez, Sabtu (31/10).

Ini adalah pole pertama Hamilton sejak Grand Prix Hungaria 2023, sekaligus dan yang ke-105 sepanjang kariernya, dan yang pertama bersama Ferrari.

Tidak hanya mencatat pole pertamanya bersama Ferrari, tetapi juga tercatat sebagai pole-sitter tertua di F1 sejak Mario Andretti pada tahun 1982. Pencapaian ini diraih pada akhir pekan yang sama saat Andrea Kimi Antonelli berpeluang dinobatkan sebagai juara dunia termuda sepanjang sejarah ajang balap tersebut.

Hamilton scored his first F1 pole in three years

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Charles Leclerc menjadi pembalap Ferrari yang lebih cepat sepanjang akhir pekan, namun ia harus menyesali kesalahan yang dilakukannya pada putaran terakhir sesi Q3. Akibatnya, ia menempati posisi ketiga, terpaut 0,119 detik dari rekan setimnya.

Sementara itu, peluang Max Verstappen untuk meraih pole pupus karena mobilnya mengalami lock-up, yang membuatnya finis di posisi keempat dengan selisih 0,178 detik. Pembalap Red Bull itu juga akan menerima penalti penurunan satu posisi di grid akibat insiden senggolan dengan pembalap Racing Bulls, Liam Lawson, pada sesi latihan bebas kedua (FP2).

Antonelli, yang akan mengamankan gelar juara F1 pertamanya jika berhasil finis di posisi sembilan besar pada hari Minggu, menempati posisi kelima dalam kualifikasi, namun akan naik ke baris kedua setelah penalti Verstappen diberlakukan.

Juara dunia bertahan Lando Norris mencatatkan waktu tercepat keenam untuk McLaren, mengungguli pembalap Red Bull, Isack Hadjar.

Lawson, yang juga terkena penalti penurunan posisi start sebanyak satu tingkat, mencatatkan waktu lebih cepat daripada rekan setimnya di Racing Bulls, Arvid Lindblad, yang berada di posisi kedelapan, sementara pembalap Alpine, Pierre Gasly, melengkapi posisi 10 besar.

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Alonso broke down in Q1

Nico Hulkenberg nyaris menembus posisi 10 besar setelah kembali menempati posisi ke-11 dalam sesi kualifikasi untuk Audi, mengungguli pembalap Alpine, Franco Colapinto.

Kejutan besar terjadi saat pembalap McLaren, Oscar Piastri, tersingkir di Q2 dengan catatan waktu yang hanya menempatkannya di posisi ke-13 di grid.

Pembalap Audi, Gabriel Bortoleto, menempati posisi ke-14, di depan pembalap Haas, Ollie Bearman, serta duo Williams, Carlos Sainz dan Alex Albon, yang tersingkir sejak Q1.

Fernando Alonso merasa sangat frustrasi setelah masalah tekanan air yang diduga terjadi pada mobil Aston Martin-nya memaksanya berhenti di lintasan saat sesi Q1, yang kemudian memicu dikibarkannya bendera merah.

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Meski demikian, satu putaran cepat yang sempat diselesaikan oleh juara dunia dua kali itu sebelum mobilnya mogok, cukup untuk menempatkannya di posisi ke-18—mengungguli rekan setimnya, Lance Stroll.

Ryo Hirakawa menempati posisi ke-19 dalam sesi kualifikasi F1 pertamanya, setelah ditunjuk secara mendadak untuk menggantikan Esteban Ocon di tim Haas—menyusul keputusan tim untuk mencoret Ocon dari daftar pembalap pada Sabtu pagi.

Stroll menempati posisi ke-20 dengan mobil Aston Martin lainnya, berada di depan pasangan pembalap Cadillac yang dipimpin oleh pahlawan tuan rumah, Sergio Perez. Perez sekali lagi mencatatkan waktu lebih cepat daripada Valtteri Bottas—pembalap yang saat ini tengah berada dalam tekanan—selama sesi kualifikasi.