Cadillac F1 Rilis Pernyataan soal Penyelidikan Federal Pemilik Tim

Cadillac menepis rumor bahwa tim Formula 1 mereka mungkin akan dijual di tengah penyelidikan federal terhadap pendiri TWG Global, Mark Walter.

Meskipun Cadillac mewakili General Motors di ajang F1, mereka bukanlah pabrikan yang menjadi pemilik mayoritas tim tersebut. Sebaliknya, TWG Motorsport - anak perusahaan TWG Global - yang memegang kendali kepemilikan.

Saat tim mengumumkan kepergian kepala tim Graeme Lowdon dan kembalinya Marcin Budkowski ke F1 sebagai penggantinya, sebuah penyelidikan federal terhadap Walter sedang dimulai, yang berpusat pada perusahaan-perusahaan asuransi miliknya.

TWG Motorsport holds a majority ownership of the Cadillac F1 team © XPB Images

Kasus ini mulai menjadi sorotan utama saat ia menjual franchise NBA Los Angeles Lakers dengan harga rekor $ 12,5 milliar setelah membeli tim tersebut seharga $10 miliar. Penjualan itu dilakukan kepada sebuah kelompok yang dipimpin mantan CEO Disney, Bob Iger, dan Josh Kushner - adik laki-laki dari menantu Donald Trump.

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Penjualan ini memicu spekulasi mengenai aset-aset lain yang mungkin ingin dilepas oleh Walter, termasuk tim F1 Cadillac.

Saat berbicara pada hari Kamis di ajang Grand Prix Belanda, Adrian Atkinson - Direktur Eksekutif Komunikasi Motorsports Global General Motors - membacakan pernyataan atas nama TWG mengenai situasi yang dihadapi tim tersebut.

"Sebelum kita mulai, tentu saja saat ini ada sedikit kabar mengenai TWG," ujarnya. "Ada sebuah pernyataan. Pernyataan ini berasal dari TWG Global.

"TWG tidak sedang mempertimbangkan penjualan tim Cadillac ataupun bagian lain dari TWG Motorsport. Sekadar informasi, Dan Towriss sedang berada di Washington D.C. untuk balapan IndyCar akhir pekan ini, jadi beliau tidak ada di sini."

Budkowski is already facing tough questions in the F1 paddock © XPB Images

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Towriss adalah CEO TWG Motorsports, yang juga sangat terlibat dalam ajang IndyCar.

Saat ditanya apakah ia sempat meminta kepastian mengenai situasi tersebut sebelum bergabung dengan tim, Budkowski berkata: "Sama sekali tidak ada pembahasan mengenai hal itu. Bagi saya, tidak ada keraguan bahwa... tidak ada pengaruh apa pun di sana.

"Pabrik baru, penunjukan saya; ada pula personel-personel kunci yang, semoga saja, bisa segera kami umumkan. Menurut saya, hal ini menunjukkan komitmen dan investasi di balik proyek tersebut."