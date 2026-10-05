Ungkap Penyebab DNF George Russell, Toto Wolff Akui Sangat Jengkel

Toto Wolff harus melihat salah satu mobilnya tersingkir dari F1 GP Bahrain saat podium ganda tampaknya sudah di tangan.

Toto Wolff
Toto Wolff
© XPB Images

Team Principal Mercedes, Toto Wolff, merasa sangat kesal setelah Grand Prix Bahrain di Malaysia, karena timnya mengalami masalah pada tahap akhir balapan saat kondisi *safety car* sedang berlangsung.

Pada lap ke-50 dari total 55 lap, Mercedes menempati posisi kedua dan ketiga, dengan Kimi Antonelli berada di depan George Russell. Namun, di ujung lintasan lurus utama, Russell terpaksa menepi ke sisi lintasan akibat masalah teknis.

Pembalap Inggris tersebut harus mundur dari balapan dan kehilangan poin dalam klasemen Pembalap maupun Konstruktor. Hal ini akan berdampak besar pada upaya Russell dalam perebutan gelar juara serta harapan Mercedes untuk memenangkan kejuaraan Konstruktor.

George Russell leading Kimi Antonelli
George Russell leading Kimi Antonelli
© XPB Images

“Itu adalah kegagalan Power Unit (PU). Masalah itu tidak disebabkan oleh Safety Car, jadi kami belum melakukan analisis mendalam. Saya masih sangat kesal dan sama sekali tidak senang,” ujar Wolff kepada Sky Sports setelah balapan Grand Prix tersebut.

“Pertama-tama, kami tidak memiliki kecepatan seperti yang kami harapkan sebelum akhir pekan ini, jadi ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk bangkit kembali - dan saya yakin kami akan mampu melakukannya.

“Lalu jalannya balapan - terutama jika memperhitungkan pertarungan melawan Lewis di belakang - benar-benar tidak berpihak pada kami. Kami punya keunggulan besar, tapi kemudian ada satu VSC dan dua Safety Car. Maksud saya, sungguh nasib yang sangat sial.

“Ditambah lagi, ada masalah kegagalan Power Unit yang dialami George saat balapan tinggal menyisakan beberapa lap; ini sangat merugikan posisinya di kejuaraan dan sama sekali tidak bagus untuk perolehan poin konstruktor kami.

“Jadi, meskipun saya senang berada di sini, jika melihat jalannya balapan itu sendiri, sejujurnya ini adalah salah satu pengalaman terburuk bagi saya.”

George Russell
George Russell
© XPB Images

Di sisi lain garasi, Antonelli berhasil mempertahankan posisi kedua, namun Wolff tidak bisa begitu saja melupakan hilangnya poin dari sisi garasi yang satunya lagi.

Wolff berkata, "Dia meraih poin lebih banyak daripada Lewis yang berada di belakangnya, dan saya senang karena dia telah menjalankan tugasnya dengan baik. 

"Tapi, masalah utamanya - seperti yang kita tahu - adalah soal DNF (gagal finis) ini; hal itu bisa sangat merugikan kami, termasuk untuk tujuh balapan tersisa.

"Situasi kejuaraan bisa berbalik melawan atau justru menguntungkan Anda dengan cepat jika mengalami DNF, dan itulah sebabnya hal ini tidak boleh terus terjadi."

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F1
Mercedes
George Russell
Ungkap Penyebab DNF George Russell, Toto Wolff Akui Sangat Jengkel
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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