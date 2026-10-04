Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Bahrain di Sirkuit Sepang

Posisi kedua yang diraih Andrea Kimi Antonelli pada Grand Prix Bahrain terbukti krusial untuk posisinya di klasemen F1 2026.

Itu karena rekan setim sekaligus rival utamanya di pertarungan gelar, George Russell, tersingkir dari balapan setelah Mercedesnya diduga mengalami kerusakan mesin, membuatnya tertinggal 84 poin di puncak klasemen.

DNF ini juga akan membuat Russell dalam posisi sulit, karena pembalap Inggris itu tampaknya harus mengambil penalti grid untuk pergantian mesin pada satu titik di sisa musim.

Setelah melakukan pemulihan luar biasa untuk finis ketiga di Sepang, Lewis Hamilton semakin mengukuhkan posisinya di peringkat ketiga klasemen pembalap, sementara rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, nyaman di posisi keempat.

Kemenangan Verstappen membuatnya menyamai perolehan poin Lando Norris - yang berada di posisi kelima - setelah sang juara dunia bertahan menjalani balapan yang sulit dan finis di urutan kesembilan.

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Klasemen F1 2026 - GP Bahrain - Pembalap Pos Pembalap NAT Tim Menang Poin 1 Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 320 2 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 3 236 3 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1 214 4 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1 191 5 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 2 188 6 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1 188 7 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 0 128 8 Isack Hadjar FRA Oracle Red Bull Racing 0 96 9 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 65 10 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 0 41 11 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 38 12 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 0 27 13 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team 0 20 14 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 0 10 15 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 0 7 16 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 0 7 17 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 0 7 18 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team 0 7 19 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 0 5 20 Yuki Tsunoda JAP Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 1 21 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 0 0 22 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 0 0 23 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 0 0

Konstruktor

Di klasemen konstruktor, Mercedes memimpin jauh di depan, sedangkan Ferrari semakin memperkokoh posisinya di peringkat kedua.

McLaren tetap berada di posisi ketiga, namun balapan yang berat membuat Red Bull mampu memangkas selisih poin dengan sang juara dunia bertahan menjadi hanya 18 poin.

Aston Martin berhasil memangkas jarak dengan tim peringkat kesembilan, Williams, menjadi lima poin setelah Fernando Alonso mencatatkan hasil terbaik bagi timnya di musim yang penuh kendala ini dengan finis di posisi kedelapan.

Klasemen F1 2026 - GP Bahrain - Konstruktor Pos Pembalap Menang Poin 1 Mercedes AMG Petronas F1 Team 11 556 2 Scuderia Ferrari HP 2 405 3 McLaren Mastercard F1 Team 2 316 4 Oracle Red Bull Racing 0 298 5 Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 90 6 BWT Alpine F1 Team 0 68 7 TGR Haas F1 Team 0 27 8 Audi Revolut F1 Team 0 17 9 Atlassian Williams F1 Team 0 12 10 Aston Martin Aramco F1 Team 0 7 11 Cadillac F1 Team 0 0

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