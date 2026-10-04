Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Bahrain di Sirkuit Sepang
Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Bahrain dari Sirkuit Sepang, putaran 16.
Posisi kedua yang diraih Andrea Kimi Antonelli pada Grand Prix Bahrain terbukti krusial untuk posisinya di klasemen F1 2026.
Itu karena rekan setim sekaligus rival utamanya di pertarungan gelar, George Russell, tersingkir dari balapan setelah Mercedesnya diduga mengalami kerusakan mesin, membuatnya tertinggal 84 poin di puncak klasemen.
DNF ini juga akan membuat Russell dalam posisi sulit, karena pembalap Inggris itu tampaknya harus mengambil penalti grid untuk pergantian mesin pada satu titik di sisa musim.
Setelah melakukan pemulihan luar biasa untuk finis ketiga di Sepang, Lewis Hamilton semakin mengukuhkan posisinya di peringkat ketiga klasemen pembalap, sementara rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, nyaman di posisi keempat.
Kemenangan Verstappen membuatnya menyamai perolehan poin Lando Norris - yang berada di posisi kelima - setelah sang juara dunia bertahan menjalani balapan yang sulit dan finis di urutan kesembilan.
Klasemen F1 2026 - GP Bahrain - Pembalap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|8
|320
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|3
|236
|3
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1
|214
|4
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1
|191
|5
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|2
|188
|6
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1
|188
|7
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|0
|128
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|0
|96
|9
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|65
|10
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|41
|11
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|38
|12
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|27
|13
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|0
|20
|14
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|0
|10
|15
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|0
|7
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|0
|7
|17
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|7
|18
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|7
|19
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|5
|20
|Yuki Tsunoda
|JAP
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|1
|21
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|0
|22
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|0
|0
|23
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|0
|0
Konstruktor
Di klasemen konstruktor, Mercedes memimpin jauh di depan, sedangkan Ferrari semakin memperkokoh posisinya di peringkat kedua.
McLaren tetap berada di posisi ketiga, namun balapan yang berat membuat Red Bull mampu memangkas selisih poin dengan sang juara dunia bertahan menjadi hanya 18 poin.
Aston Martin berhasil memangkas jarak dengan tim peringkat kesembilan, Williams, menjadi lima poin setelah Fernando Alonso mencatatkan hasil terbaik bagi timnya di musim yang penuh kendala ini dengan finis di posisi kedelapan.
Klasemen F1 2026 - GP Bahrain - Konstruktor
|Pos
|Pembalap
|Menang
|Poin
|1
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|11
|556
|2
|Scuderia Ferrari HP
|2
|405
|3
|McLaren Mastercard F1 Team
|2
|316
|4
|Oracle Red Bull Racing
|0
|298
|5
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|90
|6
|BWT Alpine F1 Team
|0
|68
|7
|TGR Haas F1 Team
|0
|27
|8
|Audi Revolut F1 Team
|0
|17
|9
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|12
|10
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|7
|11
|Cadillac F1 Team
|0
|0