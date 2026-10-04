Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Bahrain di Sirkuit Sepang

Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Bahrain dari Sirkuit Sepang, putaran 16.

The podium at the 2026 Bahrain Grand Prix in Malaysia
The podium at the 2026 Bahrain Grand Prix in Malaysia

Posisi kedua yang diraih Andrea Kimi Antonelli pada Grand Prix Bahrain terbukti krusial untuk posisinya di klasemen F1 2026.

Itu karena rekan setim sekaligus rival utamanya di pertarungan gelar, George Russell, tersingkir dari balapan setelah Mercedesnya diduga mengalami kerusakan mesin, membuatnya tertinggal 84 poin di puncak klasemen.

DNF ini juga akan membuat Russell dalam posisi sulit, karena pembalap Inggris itu tampaknya harus mengambil penalti grid untuk pergantian mesin pada satu titik di sisa musim.

Setelah melakukan pemulihan luar biasa untuk finis ketiga di Sepang, Lewis Hamilton semakin mengukuhkan posisinya di peringkat ketiga klasemen pembalap, sementara rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, nyaman di posisi keempat.

Kemenangan Verstappen membuatnya menyamai perolehan poin Lando Norris - yang berada di posisi kelima - setelah sang juara dunia bertahan menjalani balapan yang sulit dan finis di urutan kesembilan.

Klasemen F1 2026 - GP Bahrain - Pembalap

PosPembalapNATTimMenangPoin
1Andrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team8320
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team3236
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1214
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1191
5Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team2188
6Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1188
7Oscar Piastri AUSMcLaren Mastercard F1 Team0128
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing096
9Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team065
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team041
11Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team038
12Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team027
13Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team020
14Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team010
15Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team07
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team07
17Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team07
18Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team07
19Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team05
20Yuki TsunodaJAPVisa Cash App Racing Bulls F1 Team01
21Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team00
22Valtteri BottasFINCadillac F1 Team00
23Sergio PerezMEXCadillac F1 Team00

Konstruktor 

Di klasemen konstruktor, Mercedes memimpin jauh di depan, sedangkan Ferrari semakin memperkokoh posisinya di peringkat kedua.

McLaren tetap berada di posisi ketiga, namun balapan yang berat membuat Red Bull mampu memangkas selisih poin dengan sang juara dunia bertahan menjadi hanya 18 poin.

Aston Martin berhasil memangkas jarak dengan tim peringkat kesembilan, Williams, menjadi lima poin setelah Fernando Alonso mencatatkan hasil terbaik bagi timnya di musim yang penuh kendala ini dengan finis di posisi kedelapan.

Klasemen F1 2026 - GP Bahrain - Konstruktor

Pos PembalapMenangPoin
1Mercedes AMG Petronas F1 Team11556
2Scuderia Ferrari HP2405
3McLaren Mastercard F1 Team2316
4Oracle Red Bull Racing0298
5Visa Cash App Racing Bulls F1 Team090
6BWT Alpine F1 Team068
7TGR Haas F1 Team027
8Audi Revolut F1 Team017
9Atlassian Williams F1 Team012
10Aston Martin Aramco F1 Team07
11Cadillac F1 Team00

Tags:

F1
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
George Russell
Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Bahrain di Sirkuit Sepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Paket Upgrade Besar Mercedes untuk F1 GP Bahrain Dijabarkan
Mercedes has brought a major upgrade to the Bahrain Grand Prix
F1 News
Russell Berharap Upgrade Mercedes di Malaysia Menjaga Momentumnya
George Russell has made a breakthrough with how best to drive his Mercedes car
F1 News
Mercedes Gunakan Livery Spesial untuk Comeback F1 Malaysia
Mercedes' special livery for the Bahrain Grand Prix in Malaysia
F1 Results
Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Azerbaijan di Baku
Lando Norris, McLaren Racing, 2026 Azerbaijan GP
F1 Results
F1 GP Azerbaijan 2026: Russell Menahan Verstappen untuk Kemenangan Dramatis
2026 Azerbaijan Grand Prix
F1 Results
F1 GP Azerbaijan 2026: Russell Pole, Antonelli Menabrak di Q1
George Russell, Mercedes F1 team, 2026 Azerbaijan GP

Latest News

F1 News
F1 GP Bahrain 2026: Starting Grid Lengkap Grand Prix di Sirkuit Sepang
6h ago
The top three qualifiers at the Bahrain Grand Prix in Malaysia
F1 News
Hamilton Ungkap Kunci Ferrari Temukan Setelan Ideal di Kualifikasi
03/10/26
Lewis Hamilton secured his best qualifying result since Barcelona
F1 News
Penilaian Awal Russell Terharap Upgrade Besar Mercedes di Sepang
03/10/26
Mercedes has brought a major car upgrade to the Bahrain Grand Prix in Malaysia
F1 News
Fans F1 Mengkritik Panitia GP Bahrain atas Kekacauan Transportasi
03/10/26
Swathes of F1 fans experienced a logistical nightmare after Friday practice
F1 News
Vasseur Minta Ferrari Bersatu di Tengah Spekulasi Masa Depannya
03/10/26
Fred Vasseur has been under pressure as Ferrari team principal

More News

F1 News
Tantangan Terbesar yang Dihadapi Tim F1 untuk Akhir Pekan Sepang
03/10/26
Hamilton's visibility was impacted by a damaged mirror
F1 News
Paket Upgrade Besar Mercedes untuk F1 GP Bahrain Dijabarkan
02/10/26
Mercedes has brought a major upgrade to the Bahrain Grand Prix
F1 News
Ferrari Didenda atas Insiden Hamilton di Practice GP Bahrain
02/10/26
Lewis Hamilton impeded Gabriel Bortoleto in FP2
F1 News
Bos Williams Ungkap Dua Hal yang Gagal Dicapai Regulasi Cost-Cap F1
02/10/26
James Vowles
F1 News
Hamilton Diinvestigasi untuk Insiden Practice F1 GP Bahrain
02/10/26
Lewis Hamilton faces a stewards' investigation