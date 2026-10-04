F1 GP Bahrain 2026: Verstappen Menangi Balapan Dramatis di Sepang

Hasil lengkap F1 GP Bahrain di Sirkuit Sepang, putaran 16 musim 2026.

Max Verstappen and Kimi Antonelli
Max Verstappen and Kimi Antonelli
© XPB Images

Setelah penundaan yang cukup lama di awal balapan, Max Verstappen berhasil mengubah pole menjadi kemenangan pada F1 GP Bahrain di sirkuit Sepang, Malaysia.

Pembalap Belanda itu meraih kemenangan pertamanya musim ini, dan ia melakukannya di Sirkuit International Sepang - di mana ia adalah pemenang balapan bertahan saat Formula 1 Malaysia menggelar balapan terakhirnya tahun 2017.

Verstappen sempat turun ke posisi ketiga setelah disalip oleh dua pembalap Mercedes di tahap awal lap pembuka. Namun, setelah kembali tenang, pembalap Red Bull itu dengan cepat mengatasi para pembalap Mercedes dan merebut kembali posisi terdepan.

Setelah kembali merebut posisi pertama, Verstappen tak lagi menoleh ke belakang; ia mengendalikan balapan dari posisi terdepan dan meraih kemenangan dominan, meskipun sempat muncul Safety car menjelang akhir balapan yang berpotensi mengancam peluang kemenangannya.

Kimi Antonelli berhasil memperlebar keunggulannya dalam klasemen kejuaraan setelah pembalap asal Italia itu finis di posisi kedua untuk tim Mercedes.

Tapi di sisi lain garasi Mercedes, George Russell secara dramatis tersingkir dari balapan akibat masalah teknis pada Lap 50, saat ia menempati posisi ketiga di belakang Safety Car.

Lewis Hamilton mengalami awal balapan yang kacau karena memilih untuk memulai dengan ban Soft, keputusan yang ternyata kurang tepat. 

Kendati demikian, setelah memutuskan untuk tidak beralih ke ban Intermediate, pembalap asal Inggris itu mampu memperbaiki posisinya di tengah persaingan sengit dan akhirnya finis di peringkat ketiga.

Mobil Ferrari kedua yang dikemudikan Charles Leclerc tepat berada di belakang Hamilton untuk finis keempat, Isack Hadjar melengkapi lima besar

Oscar Piastri menjadi pembalap McLaren dengan posisi terbaik setelah finis di urutan keenam, diikuti oleh pembalap Racing Bulls, Liam Lawson, di posisi ketujuh.

Fernando Alonso mencatatkan hasil terbaiknya musim ini dengan finis di posisi kedelapan, setelah berhasil menahan laju Lando Norris yang melintasi garis finis di posisi kesembilan.

Arvid Lindblad berhasil menempati posisi terakhir yang membuahkan poin dengan finis di urutan kesepuluh.

Selain Russell yang gagal finis, Alex Albon dan Valtteri Bottas juga tidak menyelesaikan balapan.

F1 GP Bahrain 2026 - Sepang - Hasi Grand Prix

Pos PembalapNATTimLaps/Gap
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing55 laps
2Andrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team2.3s
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP4.9s
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP7.2s
5Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing8.5s
6Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team9.4s
7Liam LawsonNZDRacing Bulls12.7s
8Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team13.3s
9Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team13.9s
10Arvid LindbladGBRRacing Bulls15.9s
11Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team17.4s
12Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team18.0s
13Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team18.9s
14Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team22.3s
15Esteban OconFRATGR Haas F1 Team22.5s
16Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team23.3s
17Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team25.4s
18Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team28.2s
19Sergio PerezMEXCadillac F1 Team29.3s
DNFGeorge RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 TeamTechnical
DNFAlex AlbonTHAAtlassian Williams F1 TeamTechnical
DNFValtteri BottasFINCadillac F1 TeamCrash

Tags:

F1
F1 GP Bahrain 2026: Verstappen Menangi Balapan Dramatis di Sepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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