F1 GP Bahrain 2026: Verstappen Menangi Balapan Dramatis di Sepang
Hasil lengkap F1 GP Bahrain di Sirkuit Sepang, putaran 16 musim 2026.
Setelah penundaan yang cukup lama di awal balapan, Max Verstappen berhasil mengubah pole menjadi kemenangan pada F1 GP Bahrain di sirkuit Sepang, Malaysia.
Pembalap Belanda itu meraih kemenangan pertamanya musim ini, dan ia melakukannya di Sirkuit International Sepang - di mana ia adalah pemenang balapan bertahan saat Formula 1 Malaysia menggelar balapan terakhirnya tahun 2017.
Verstappen sempat turun ke posisi ketiga setelah disalip oleh dua pembalap Mercedes di tahap awal lap pembuka. Namun, setelah kembali tenang, pembalap Red Bull itu dengan cepat mengatasi para pembalap Mercedes dan merebut kembali posisi terdepan.
Setelah kembali merebut posisi pertama, Verstappen tak lagi menoleh ke belakang; ia mengendalikan balapan dari posisi terdepan dan meraih kemenangan dominan, meskipun sempat muncul Safety car menjelang akhir balapan yang berpotensi mengancam peluang kemenangannya.
Kimi Antonelli berhasil memperlebar keunggulannya dalam klasemen kejuaraan setelah pembalap asal Italia itu finis di posisi kedua untuk tim Mercedes.
Tapi di sisi lain garasi Mercedes, George Russell secara dramatis tersingkir dari balapan akibat masalah teknis pada Lap 50, saat ia menempati posisi ketiga di belakang Safety Car.
Lewis Hamilton mengalami awal balapan yang kacau karena memilih untuk memulai dengan ban Soft, keputusan yang ternyata kurang tepat.
Kendati demikian, setelah memutuskan untuk tidak beralih ke ban Intermediate, pembalap asal Inggris itu mampu memperbaiki posisinya di tengah persaingan sengit dan akhirnya finis di peringkat ketiga.
Mobil Ferrari kedua yang dikemudikan Charles Leclerc tepat berada di belakang Hamilton untuk finis keempat, Isack Hadjar melengkapi lima besar
Oscar Piastri menjadi pembalap McLaren dengan posisi terbaik setelah finis di urutan keenam, diikuti oleh pembalap Racing Bulls, Liam Lawson, di posisi ketujuh.
Fernando Alonso mencatatkan hasil terbaiknya musim ini dengan finis di posisi kedelapan, setelah berhasil menahan laju Lando Norris yang melintasi garis finis di posisi kesembilan.
Arvid Lindblad berhasil menempati posisi terakhir yang membuahkan poin dengan finis di urutan kesepuluh.
Selain Russell yang gagal finis, Alex Albon dan Valtteri Bottas juga tidak menyelesaikan balapan.
F1 GP Bahrain 2026 - Sepang - Hasi Grand Prix
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laps/Gap
|1
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|55 laps
|2
|Andrea Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2.3s
|3
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|4.9s
|4
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|7.2s
|5
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|8.5s
|6
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|9.4s
|7
|Liam Lawson
|NZD
|Racing Bulls
|12.7s
|8
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|13.3s
|9
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|13.9s
|10
|Arvid Lindblad
|GBR
|Racing Bulls
|15.9s
|11
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|17.4s
|12
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|18.0s
|13
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|18.9s
|14
|Ollie Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|22.3s
|15
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|22.5s
|16
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|23.3s
|17
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|25.4s
|18
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|28.2s
|19
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|29.3s
|DNF
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|Technical
|DNF
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|Technical
|DNF
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|Crash