F1 GP Belanda 2026: Hasil Sesi Free Practice dari Sirkuit Zandvoort

Kimi Antonelli membuka akhir pekan Grand Prix Formula 1 Belanda sebagai pembalap tercepat pada satu-satunya sesi latihan di akhir pekan Zandvoort.

Akhir pekan Sprint kedua dari terakhir musim ini digelar dalam kondisi lintasan lembap, tapi para pembalap dengan cepat beralih ke ban kering.

Antonelli sempat beberapa kali terhambat oleh pembalap lain, namun ia berhasil mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,949 detik untuk menempatkan dirinya di puncak timesheets.

Ia berada tepat di belakang pemenang Grand Prix Hungaria, Lando Norris, yang mencatatkan waktu terbaiknya setelah menyelesaikan dua putaran warm-up.

George Russell menempati posisi ketiga, mengungguli dua pembalap Ferrari, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, padahal tim Scuderia sempat memimpin sesi tersebut dalam waktu yang cukup lama.

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Oscar Piastri berada di posisi keenam, namun Audi mencuri perhatian lewat Nico Hulkenberg di posisi ketujuh dan Gabriel Bortoleto di posisi kesembilan, di mana kedua pembalap tersebut mencatatkan waktu mereka menggunakan ban kompon medium.

Red Bull mengalami kesulitan di akhir sesi satu jam tersebut; Max Verstappen menempati posisi tercepat ke-11, sementara Liam Lawson - yang menggantikan Isack Hadjar yang sedang cedera - berada di posisi ke-14.