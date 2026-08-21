F1 GP Belanda 2026: Hasil Sesi Free Practice dari Sirkuit Zandvoort
Hasil lengkap sesi latihan Jumat dari F1 GP Belanda 2026 di Sirkuit Zandvoort, putaran 12 dari 22.
Kimi Antonelli membuka akhir pekan Grand Prix Formula 1 Belanda sebagai pembalap tercepat pada satu-satunya sesi latihan di akhir pekan Zandvoort.
Akhir pekan Sprint kedua dari terakhir musim ini digelar dalam kondisi lintasan lembap, tapi para pembalap dengan cepat beralih ke ban kering.
Antonelli sempat beberapa kali terhambat oleh pembalap lain, namun ia berhasil mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,949 detik untuk menempatkan dirinya di puncak timesheets.
Ia berada tepat di belakang pemenang Grand Prix Hungaria, Lando Norris, yang mencatatkan waktu terbaiknya setelah menyelesaikan dua putaran warm-up.
George Russell menempati posisi ketiga, mengungguli dua pembalap Ferrari, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, padahal tim Scuderia sempat memimpin sesi tersebut dalam waktu yang cukup lama.
Oscar Piastri berada di posisi keenam, namun Audi mencuri perhatian lewat Nico Hulkenberg di posisi ketujuh dan Gabriel Bortoleto di posisi kesembilan, di mana kedua pembalap tersebut mencatatkan waktu mereka menggunakan ban kompon medium.
Red Bull mengalami kesulitan di akhir sesi satu jam tersebut; Max Verstappen menempati posisi tercepat ke-11, sementara Liam Lawson - yang menggantikan Isack Hadjar yang sedang cedera - berada di posisi ke-14.
F1 GP Belanda 2026 - Zandvoort - Hasil Free Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|Laps
|1
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m12.949s
|35
|2
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m13.070s
|30
|3
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m13.074s
|36
|4
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m13.139s
|34
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m13.238s
|38
|6
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m13.608s
|35
|7
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m13.784s
|34
|8
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m13.911s
|28
|9
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m13.992s
|29
|10
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m14.285s
|36
|11
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m14.325s
|25
|12
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m14.511s
|25
|13
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m14.826s
|31
|14
|Liam Lawson
|NZL
|Oracle Red Bull Racing
|1m14.861s
|29
|15
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m14.874s
|32
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m14.897s
|31
|17
|Yuki Tsunoda
|JAP
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m15.110s
|34
|18
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m15.199s
|24
|19
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m15.357s
|33
|20
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m15.580s
|27
|21
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m15.700s
|27
|22
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|1m16.345s
|32