F1 GP Belanda 2026: Hasil Sesi Free Practice dari Sirkuit Zandvoort

Hasil lengkap sesi latihan Jumat dari F1 GP Belanda 2026 di Sirkuit Zandvoort, putaran 12 dari 22.

Antonelli at Zandvoort
Antonelli at Zandvoort
© XPB Images

Kimi Antonelli membuka akhir pekan Grand Prix Formula 1 Belanda sebagai pembalap tercepat pada satu-satunya sesi latihan di akhir pekan Zandvoort.

Akhir pekan Sprint kedua dari terakhir musim ini digelar dalam kondisi lintasan lembap, tapi para pembalap dengan cepat beralih ke ban kering.

Antonelli sempat beberapa kali terhambat oleh pembalap lain, namun ia berhasil mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,949 detik untuk menempatkan dirinya di puncak timesheets.

Ia berada tepat di belakang pemenang Grand Prix Hungaria, Lando Norris, yang mencatatkan waktu terbaiknya setelah menyelesaikan dua putaran warm-up.

George Russell menempati posisi ketiga, mengungguli dua pembalap Ferrari, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, padahal tim Scuderia sempat memimpin sesi tersebut dalam waktu yang cukup lama.

Oscar Piastri berada di posisi keenam, namun Audi mencuri perhatian lewat Nico Hulkenberg di posisi ketujuh dan Gabriel Bortoleto di posisi kesembilan, di mana kedua pembalap tersebut mencatatkan waktu mereka menggunakan ban kompon medium.

Red Bull mengalami kesulitan di akhir sesi satu jam tersebut; Max Verstappen menempati posisi tercepat ke-11, sementara Liam Lawson - yang menggantikan Isack Hadjar yang sedang cedera - berada di posisi ke-14.

F1 GP Belanda 2026 - Zandvoort - Hasil Free Practice

PosPembalapNATTimLaptimeLaps
1Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m12.949s35
2Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m13.070s30
3George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m13.074s36
4Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m13.139s34
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m13.238s38
6Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m13.608s35
7Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m13.784s34
8Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m13.911s28
9Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m13.992s29
10Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m14.285s36
11Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m14.325s25
12Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m14.511s25
13Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m14.826s31
14Liam LawsonNZLOracle Red Bull Racing1m14.861s29
15Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m14.874s32
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m14.897s31
17Yuki TsunodaJAPVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m15.110s34
18Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m15.199s24
19Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m15.357s33
20Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m15.580s27
21Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m15.700s27
22Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m16.345s32

Tags:

F1
2026
Netherlands
F1 GP Belanda 2026: Hasil Sesi Free Practice dari Sirkuit Zandvoort
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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