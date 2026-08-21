Hamilton Komentari Perpanjangan Kontrak Verstappen di Red Bull

Lewis Hamilton memberikan tanggapan awalnya mengenai kontrak baru Max Verstappen bersama Red Bull, yang akan membuat pembalap Belanda itu bertahan di tim tersebut sampai 2030.

Hubungan Hamilton dan Verstappen sempat memanas sejak pertarungan gelar musim 2021, di mana batas-batas sportivitas sempat dilanggar dalam beberapa kesempatan dan penentuan hasilnya diwarnai oleh situasi yang kontroversial.

Rivalitas mereka terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan tensi yang meningkat setiap kali keduanya berada dalam jarak dekat di lintasan.

All smiles - but this is not always the case with Hamilton and Verstappen © XPB Images

Saat dimintai tanggapannya mengenai kontrak baru Verstappen dengan Red Bull, Hamilton berkata: "Saya belum benar-benar memikirkannya, jadi, tidak. Tidak juga."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ketika ditanya apakah kabar tersebut 'bagus untuk F1', ia menambahkan: "Yah, saya tidak tahu, mungkin saja. Mengapa tidak?"

Namun, Hamilton lebih terbuka saat dihadapkan pada pandangan bahwa seorang pembalap harus meraih kesuksesan bersama setidaknya dua tim agar bisa disebut sebagai 'juara dunia sejati'.

"Saya tidak punya pendapat khusus mengenai hal itu," ujar Hamilton. "Saya tidak tahu apakah itu membuat perbedaan yang sangat besar.

"Menurut saya, dia berada di tim yang hebat. Dia sudah sangat lama bersama mereka, dan performa mereka terus meningkat dari waktu ke waktu. Jelas sekali, itu adalah tempat yang luar biasa untuk berada dan bekerja.

"Jika melihat rekam jejak para pembalap yang sering berganti tim, ada yang melakukannya berkali-kali—hasilnya pun bisa jadi bagus atau justru buruk.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Namun, tentu saja ada baiknya untuk tetap berada di tempat di mana Anda merasa nyaman; itu adalah pilihannya, dan itu bukan pilihan yang buruk."

Hamilton hopes to add Zandvoort to the list of F1 tracks he had 'conquered'

Zandvoort adalah salah satu dari sedikit trek yang pernah menjadi tuan rumah balapan F1 selama karier Hamilton tapi belum pernah dimenangkan, sebuah catatan yang ingin dia ubah akhir pekan ini sebelum trek tersebut dicoret dari kalender balap mulai tahun 2027.

"Saya sudah menang di hampir semua sirkuit lain, tetapi saya rasa - atau saya tidak ingat - apakah saya pernah menang di sini sebelumnya, jadi saya tentu ingin mengubah hal itu," ujarnya. "Motivasi saya sangat besar. Ini sirkuit yang luar biasa. Penontonnya pun hebat.

"Sirkuit ini sangat istimewa, terutama bagi Max yang datang ke sini dan mendapat dukungan luar biasa sepanjang akhir pekan; mereka benar-benar menghidupkan suasana. Bisa dibilang, ini adalah sirkuit yang belum benar-benar berhasil saya taklukkan di Formula 1.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Jadi, ini jelas merupakan hal yang ingin saya upayakan akhir pekan ini."