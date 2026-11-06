F1 GP Brasil 2026: Hasil Lengkap Latihan Jumat dari Interlagos

Hasil lengkap sesi practice Jumat untuk F1 GP Brasil di Sirkuit Interlagos, putaran 20 musim 2026.

Rafael Camara
Rafael Camara
© XPB Images

Sesi pembuka akhir pekan F1 GP Brasil menempatkan Lando Norris di puncak timesheets, dengan sang juara bertahan mencatatkan laptime 1 menit 11,717 dengan McLaren-nya.

Itu adalah akhir pekan di mana McLaren tiba dengan paket upgrade baru, tapi paket tersebut tidak digunakan oleh Norris, melainkan rookie Leonardo Fornaroli yang menggantikan Piastri di FP1.

Juara dunia yang baru dinobatkan, Kimi Antonelli, mengakhiri FP1 di posisi kedua untuk tim Mercedes, dengan selisih waktu 0,082 detik lebih lambat daripada Norris.

Max Verstappen melengkapi posisi tiga besar dengan menempati peringkat ketiga untuk Red Bull, terpaut 0,236 detik lebih lambat dari Norris.

Lima besar dilengkapi oleh pembalap Ferrari dan Mercedes, Lewis Hamilton dan George Russell, yang masing-masing menempati peringkat keempat dan kelima.

Isack Hadjar berada tepat di luar lima besar dengan menempati peringkat keenam, namun terpaut 0,053 detik lebih lambat dari Russell.

Gabriele Mini tampil mengesankan dengan mengendarai mobil Alpine milik Pierre Gasly; ia menempati posisi ketujuh dengan selisih waktu 0,852 detik di belakang Antonelli.

Pembalap tuan rumah, Gabriel Bortoleto, berhasil masuk ke dalam sepuluh besar pada sesi pembuka Grand Prix Brasil dengan menempati posisi kedelapan.

Melengkapi posisi sepuluh besar dalam Latihan Bebas 1 di Interlagos, Franco Colapinto menempati posisi kesembilan, sementara Liam Lawson berada di posisi kesepuluh.

F1 GP Brasil - Interlagos - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLaptime/Gap
1Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m11.717
2Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team0.082
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing0.236
4Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP0.324
5George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team0.386
6Isack Hajdar FRAOracle Red Bull Racing0.439
7Gabriele MiniITABWT Alpine F1 Team0.852
8Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team0.897
9Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team0.937
10Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team0.998
11Leonardo FornaroliITAMcLaren Mastercard F1 Team1.116
12Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1.120
13Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1.300
14Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1.321
15Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1.654
16Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1.794
17Luke BrowningGBRAtlassian Williams F1 Team1.874
18Rafael CamaraBRATGR Haas F1 Team1.979
19Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team2.043
20Colton HertaUSACadillac F1 Team2.558
21Dino BeganovicSWEScuderia Ferrari HP2.640
22Freddie SlaterGBRAudi Revolut F1 Team3.249

Tags:

F1
F1 GP Brasil 2026: Hasil Lengkap Latihan Jumat dari Interlagos
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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