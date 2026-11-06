F1 GP Brasil 2026: Hasil Lengkap Latihan Jumat dari Interlagos

Sesi pembuka akhir pekan F1 GP Brasil menempatkan Lando Norris di puncak timesheets, dengan sang juara bertahan mencatatkan laptime 1 menit 11,717 dengan McLaren-nya.

Itu adalah akhir pekan di mana McLaren tiba dengan paket upgrade baru, tapi paket tersebut tidak digunakan oleh Norris, melainkan rookie Leonardo Fornaroli yang menggantikan Piastri di FP1.

Juara dunia yang baru dinobatkan, Kimi Antonelli, mengakhiri FP1 di posisi kedua untuk tim Mercedes, dengan selisih waktu 0,082 detik lebih lambat daripada Norris.

Max Verstappen melengkapi posisi tiga besar dengan menempati peringkat ketiga untuk Red Bull, terpaut 0,236 detik lebih lambat dari Norris.

Lima besar dilengkapi oleh pembalap Ferrari dan Mercedes, Lewis Hamilton dan George Russell, yang masing-masing menempati peringkat keempat dan kelima.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Isack Hadjar berada tepat di luar lima besar dengan menempati peringkat keenam, namun terpaut 0,053 detik lebih lambat dari Russell.

Gabriele Mini tampil mengesankan dengan mengendarai mobil Alpine milik Pierre Gasly; ia menempati posisi ketujuh dengan selisih waktu 0,852 detik di belakang Antonelli.

Pembalap tuan rumah, Gabriel Bortoleto, berhasil masuk ke dalam sepuluh besar pada sesi pembuka Grand Prix Brasil dengan menempati posisi kedelapan.

Melengkapi posisi sepuluh besar dalam Latihan Bebas 1 di Interlagos, Franco Colapinto menempati posisi kesembilan, sementara Liam Lawson berada di posisi kesepuluh.

F1 GP Brasil - Interlagos - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim Laptime/Gap 1 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 1m11.717 2 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 0.082 3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 0.236 4 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 0.324 5 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 0.386 6 Isack Hajdar FRA Oracle Red Bull Racing 0.439 7 Gabriele Mini ITA BWT Alpine F1 Team 0.852 8 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 0.897 9 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 0.937 10 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0.998 11 Leonardo Fornaroli ITA McLaren Mastercard F1 Team 1.116 12 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team 1.120 13 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1.300 14 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1.321 15 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 1.654 16 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 1.794 17 Luke Browning GBR Atlassian Williams F1 Team 1.874 18 Rafael Camara BRA TGR Haas F1 Team 1.979 19 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 2.043 20 Colton Herta USA Cadillac F1 Team 2.558 21 Dino Beganovic SWE Scuderia Ferrari HP 2.640 22 Freddie Slater GBR Audi Revolut F1 Team 3.249

Article continues below ADVERTISEMENT