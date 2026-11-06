F1 GP Brasil 2026: Hasil Lengkap Latihan Jumat dari Interlagos
Hasil lengkap sesi practice Jumat untuk F1 GP Brasil di Sirkuit Interlagos, putaran 20 musim 2026.
Sesi pembuka akhir pekan F1 GP Brasil menempatkan Lando Norris di puncak timesheets, dengan sang juara bertahan mencatatkan laptime 1 menit 11,717 dengan McLaren-nya.
Itu adalah akhir pekan di mana McLaren tiba dengan paket upgrade baru, tapi paket tersebut tidak digunakan oleh Norris, melainkan rookie Leonardo Fornaroli yang menggantikan Piastri di FP1.
Juara dunia yang baru dinobatkan, Kimi Antonelli, mengakhiri FP1 di posisi kedua untuk tim Mercedes, dengan selisih waktu 0,082 detik lebih lambat daripada Norris.
Max Verstappen melengkapi posisi tiga besar dengan menempati peringkat ketiga untuk Red Bull, terpaut 0,236 detik lebih lambat dari Norris.
Lima besar dilengkapi oleh pembalap Ferrari dan Mercedes, Lewis Hamilton dan George Russell, yang masing-masing menempati peringkat keempat dan kelima.
Isack Hadjar berada tepat di luar lima besar dengan menempati peringkat keenam, namun terpaut 0,053 detik lebih lambat dari Russell.
Gabriele Mini tampil mengesankan dengan mengendarai mobil Alpine milik Pierre Gasly; ia menempati posisi ketujuh dengan selisih waktu 0,852 detik di belakang Antonelli.
Pembalap tuan rumah, Gabriel Bortoleto, berhasil masuk ke dalam sepuluh besar pada sesi pembuka Grand Prix Brasil dengan menempati posisi kedelapan.
Melengkapi posisi sepuluh besar dalam Latihan Bebas 1 di Interlagos, Franco Colapinto menempati posisi kesembilan, sementara Liam Lawson berada di posisi kesepuluh.
F1 GP Brasil - Interlagos - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime/Gap
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m11.717
|2
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|0.082
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|0.236
|4
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|0.324
|5
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|0.386
|6
|Isack Hajdar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|0.439
|7
|Gabriele Mini
|ITA
|BWT Alpine F1 Team
|0.852
|8
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|0.897
|9
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0.937
|10
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0.998
|11
|Leonardo Fornaroli
|ITA
|McLaren Mastercard F1 Team
|1.116
|12
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1.120
|13
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1.300
|14
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1.321
|15
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1.654
|16
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1.794
|17
|Luke Browning
|GBR
|Atlassian Williams F1 Team
|1.874
|18
|Rafael Camara
|BRA
|TGR Haas F1 Team
|1.979
|19
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|2.043
|20
|Colton Herta
|USA
|Cadillac F1 Team
|2.558
|21
|Dino Beganovic
|SWE
|Scuderia Ferrari HP
|2.640
|22
|Freddie Slater
|GBR
|Audi Revolut F1 Team
|3.249