F1 GP Brasil 2026: Norris Raih Pole setelah Hujan Menunda Kualifikasi

Lando Norris meraih posisi pole pada kualifikasi F1 GP Brasil 2026 yang diwarnai hujan deras dan mengalami penundaan panjang di Interlagos.

Hujan lebat menyebabkan sesi Q1 dihentikan - yang akhirnya tertunda selama lebih dari satu jam - menjadikannya sesi kualifikasi terlama kedua dalam sejarah F1.

Pada akhir sesi kualifikasi yang berlangsung selama dua setengah jam, Norris meraih pole, mengungguli George Russell dari Mercedes dengan selisih 0,204 detik untuk meraih pole ketiganya di musim 2026.

Hasil ini juga melanjutkan rekor bagus Norris pada kualifikasi GP Brasil, di mana pembalap Inggris itu selalu menempati posisi terdepan dalam kualifikasi di Interlagos selama tiga tahun terakhir.

“Hari ini terasa panjang. Sesi kualifikasi yang luar biasa,” ujar Norris. “Bisa kembali meraih posisi pole di sini, dua tahun berturut-turut - meskipun dengan kondisi yang berbeda dibandingkan tahun lalu - membuat saya sangat senang.

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“Kondisinya tidak mudah di luar sana, terutama karena kita tahu hujan akan turun jauh lebih deras. Kuncinya adalah menyelesaikan dua putaran di awal tanpa melakukan kesalahan, dan itulah yang berhasil kami lakukan. Jadi, hari ini sungguh hari yang sangat baik.”

George Russell, 2026 F1 Brazilian Grand Prix. Credit: XPB. © XPB Images

“Hari ini terasa panjang. Sesi kualifikasi yang luar biasa,” ujar Norris. “Bisa kembali meraih posisi pole di sini, dua tahun berturut-turut - meskipun dengan kondisi yang berbeda dibandingkan tahun lalu - membuat saya sangat senang.

“Kondisinya tidak mudah di luar sana, terutama karena kita tahu hujan akan turun jauh lebih deras. Kuncinya adalah menyelesaikan dua putaran di awal tanpa melakukan kesalahan, dan itulah yang berhasil kami lakukan. Jadi, hari ini sungguh hari yang sangat baik.”

Charles Leclerc menempati posisi keempat, namun ia akan turun 10 posisi di grid setelah Ferrari memasang unit daya baru pada mobilnya.

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Hal tersebut membuat Liam Lawson dan Nico Hulkenberg akan menempati barisan kedua - kejutan yang terjadi setelah penampilan kualifikasi gemilang dari masing-masing pembalap tersebut untuk tim Racing Bulls dan Audi.

Marshals sweep standing water away

Isack Hadjar menempati posisi ketujuh dalam kualifikasi, namun akan naik ke posisi kelima di grid, tepat di depan Ollie Bearman yang berada di posisi keenam - pencapaian Q3 kedua kalinya musim ini bagi pembalap tim Haas tersebut.

Juara dunia dua kali, Fernando Alonso, juga tampil gemilang dalam sesi kualifikasi; ia berhasil menembus Q3 bersama tim Aston Martin untuk pertama kalinya tahun ini dengan mencatatkan waktu tercepat kesembilan.

Posisi ini akan membuatnya memulai balapan dari urutan kedelapan setelah penalti yang dijatuhkan kepada Leclerc diperhitungkan.

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Alex Albon mencatatkan waktu tercepat kesepuluh dengan mobil Williams-nya, namun ia akan naik satu posisi ke urutan kesembilan.

Lewis Hamilton mencatatkan waktu tercepat ke-11 di Q2 setelah memutuskan untuk tidak menggunakan ban Intermediate. Juara dunia tujuh kali itu memang akan memulai balapan dari posisi paling belakang karena melakukan penggantian Power Unit.

Kejutan besar terjadi di Q2 saat Oscar Piastri gagal melaju ke Q3; catatan waktunya hanya menempatkannya di posisi ke-12, tepat di depan debutan F1, Rafael Camara, yang menempati posisi ke-13.

Camara tampil impresif dalam sesi kualifikasi F1 pertamanya di tanah kelahirannya dengan berhasil menembus bagian kedua kualifikasi, sebelum akhirnya mengalami kecelakaan di tikungan Juncao yang memicu dikibarkannya bendera merah.

Qualifying was red-flagged almost immediately

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Arvid Lindblad menempati posisi ke-14 setelah diminta untuk berhenti akibat masalah pada mobil Racing Bulls miliknya. Ia berada di depan pembalap Williams, Carlos Sainz, yang mengalami lock-up dan melebar di Tikungan 1, sebuah tikungan yang menyulitkan beberapa pembalap sepanjang sesi kualifikasi.

Verstappen berada di posisi ke-16 setelah memutuskan untuk tidak turun ke lintasan pada Q2 demi menghemat ban, mengingat ia akan memulai balapan dari posisi paling belakang akibat penalti yang diterimanya.

Sesi kualifikasi menjadi mimpi buruk bagi Alpine; kedua pembalap mereka tersingkir di Q1, dengan Franco Colapinto dan Pierre Gasly hanya mampu mencatatkan waktu yang menempatkan mereka di posisi ke-17 dan ke-18.

Lance Stroll menempati posisi ke-19 untuk Aston Martin setelah mobilnya keluar lintasan di tikungan terakhir. Meski begitu, ia masih lebih cepat daripada Valtteri Bottas dan Sergio Perez, yang masing-masing menempati posisi ke-20 dan ke-21.

Sesi ini juga berjalan sulit bagi pembalap tuan rumah, Gabriel Bortoleto, yang tergelincir di tikungan Juncao hingga bagian belakang mobilnya menghantam pembatas lintasan.

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Akibat kerusakan pada mobil Audi-nya, Bortoleto tidak dapat melanjutkan sesi Q1 dan menjadi yang terlambat di antara 22 pembalap yang berpartisipasi.

Hujan berpotensi memunculkan kekacauan lebih lanjut dalam balapan hari Minggu, yang akan dimulai pada pukul 17.00 GMT.