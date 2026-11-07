F1 GP Brasil 2026: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Interlagos
Hasil lengkap sesi latihan bebas terakhir untuk F1 GP Brasil di Sirkuit Interlagos, putaran 20 musim 2026.
Max Verstappen memuncaki sesi Free Practice 3 untuk F1 GP Brasil, mengungguli Andrea Kimi Antonelli dan Lando Norris. Sesi tersebut berlangsung dalam kondisi kering, meskipun terus dibayangi oleh ancaman hujan.
Lewis Hamilton telah memasang mesin pembakaran internal (ICE) baru setelah sesi hari Jumat, tapi ia tetap mengalami masalah pada unit daya di tengah sesi. Hal ini membuatnya kehilangan kesempatan untuk melakukan simulasi dengan ban Soft menjelang akhir sesi.
F1 GP Brasil 2026 - Interlagos - Hasil Free Practice 3
|Pos
|Pembalap
|Tim
|Laptime
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:11.622
|2
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:11.647
|3
|Lando Norris
|McLaren
|1:11.753
|4
|George Russell
|Mercedes
|1:11.806
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:11.896
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:11.935
|7
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|1:12.060
|8
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1:12.171
|9
|Isack Hadjar
|Red Bull
|1:12.213
|10
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1:12.644
|11
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:12.644
|12
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:12.833
|13
|Nico Hulkenberg
|Audi
|1:12.865
|14
|Franco Colapinto
|Alpine
|1:12.925
|15
|Rafael Camara
|Haas
|1:12.981
|16
|Ollie Bearman
|Haas
|1:13.109
|17
|Alexander Albon
|Williams
|1:13.147
|18
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:13.171
|19
|Carlos Sainz
|Williams
|1:13.303
|20
|Sergio Perez
|Cadillac
|1:13.573
|21
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|1:13.722
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:14.766