F1 GP Brasil 2026: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Interlagos

Hasil lengkap sesi latihan bebas terakhir untuk F1 GP Brasil di Sirkuit Interlagos, putaran 20 musim 2026.

Oscar Piastri, 2026 F1 Brazilian Grand Prix. Credit: XPB.
Oscar Piastri, 2026 F1 Brazilian Grand Prix. Credit: XPB.
© XPB Images

Max Verstappen memuncaki sesi Free Practice 3 untuk F1 GP Brasil, mengungguli Andrea Kimi Antonelli dan Lando Norris. Sesi tersebut berlangsung dalam kondisi kering, meskipun terus dibayangi oleh ancaman hujan.

Lewis Hamilton telah memasang mesin pembakaran internal (ICE) baru setelah sesi hari Jumat, tapi ia tetap mengalami masalah pada unit daya di tengah sesi. Hal ini membuatnya kehilangan kesempatan untuk melakukan simulasi dengan ban Soft menjelang akhir sesi.

F1 GP Brasil 2026 - Interlagos - Hasil Free Practice 3

PosPembalapTimLaptime
1Max VerstappenRed Bull1:11.622
2Andrea Kimi AntonelliMercedes1:11.647
3Lando NorrisMcLaren1:11.753
4George RussellMercedes1:11.806
5Charles LeclercFerrari1:11.896
6Oscar PiastriMcLaren1:11.935
7Arvid LindbladRacing Bulls1:12.060
8Liam LawsonRacing Bulls1:12.171
9Isack HadjarRed Bull1:12.213
10Gabriel BortoletoAudi1:12.644
11Pierre GaslyAlpine1:12.644
12Lewis HamiltonFerrari1:12.833
13Nico HulkenbergAudi1:12.865
14Franco ColapintoAlpine1:12.925
15Rafael CamaraHaas1:12.981
16Ollie BearmanHaas1:13.109
17Alexander AlbonWilliams1:13.147
18Fernando AlonsoAston Martin1:13.171
19Carlos SainzWilliams1:13.303
20Sergio PerezCadillac1:13.573
21Valtteri BottasCadillac1:13.722
22Lance StrollAston Martin1:14.766

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F1
F1 GP Brasil 2026: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Interlagos
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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