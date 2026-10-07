Russell Terancam Penalti Grid di Singapura usai Kerusakan Mesin Terbaru

George Russell akan terkena penalti posisi start pada Grand Prix Singapura akhir pekan ini menyusul kegagalan unit dayanya di Malaysia.

George Russell
George Russell
© XPB Images

Pada Grand Prix Bahrain di Malaysia, George Russell mengalami kegagalan Power Unit di fase akhir balapan saat sedang menempati posisi ketiga.

Saat Safety Car dikeluarkan pada Lap 50, pembalap asal Inggris itu menepikan mobilnya di sisi lintasan dalam perjalanan menuju Tikungan 1, mengakhiri kiprah pertamanya dalam balapan Formula 1 pertamanya di Sirkuit Internasional Sepang.

Hasil Malaysia tidak hanya membuat Russell kehilangan poin krusial dalam pertarungan gelar melawan rekan setimnya, Kimi Antonelli - yang finis kedua - tetapi juga akan berdampak lebih lanjut pada kiprah pembalap 28 tahun itu di Grand Prix Singapura akhir pekan depan.

Crash.net mendapatkan informasi bahwa Mercedes akan dipaksa memperkenalkan Power Unit baru ke dalam alokasi Russell di Marina Bay Street Circuit, karena pembalap asal Inggris tersebut telah menghabiskan persediaan komponen dengan jarak tempuh rendah yang dimilikinya.

George Russell
George Russell
© XPB Images

Perubahan ini berarti Russell hampir pasti akan memulai balapan hari Minggu dari posisi paling belakang di grid.

Meskipun awalnya Mercedes berharap dapat mengatur alokasi mesin Russell dan menunda penggantian komponen secara taktis hingga tahap fkyaway berikutnya, kerusakan yang terjadi pada putaran sebelumnya membuat tim tidak punya pilihan selain menerima penalti tersebut sesegera mungkin.

Menerima penalti mesin di sirkuit jalan raya Singapura yang sempit dan menuntut *downforce* tinggi memberikan tantangan berat, mengingat menyalip lawan di Marina Bay dikenal sangat sulit.

Memulai balapan dari posisi belakang sangat memengaruhi harapan Russell untuk mengejar ketertinggalan dalam klasemen Kejuaraan Pembalap, di mana saat ini ia tertinggal 84 poin dari rekan setimnya, Antonelli.

Mercedes diperkirakan akan mengonfirmasi komponen unit daya spesifik yang diganti menjelang sesi latihan pembuka pada hari Jumat.

George Russell
George Russell

Tim yang berbasis di Brackley ini juga berharap bahwa peningkatan yang mereka bawa ke Sepang akan lebih efektif di Grand Prix Singapura, setelah Kepala Tim Toto Wolff merasa sangat kesal dengan performa Mercedes di Malaysia.

Tahun lalu, Russell dan Mercedes meraih sukses di Singapura; sang pembalap dan tim konstruktor merebut posisi *pole*, kemudian memenangkan Grand Prix Singapura, sementara Antonelli finis di posisi kelima.

Tags:

F1
George Russell
Mercedes
Russell Terancam Penalti Grid di Singapura usai Kerusakan Mesin Terbaru
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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