F1 GP Inggris 2026: Antonelli Kalahkan Duo Ferrari untuk Pole Silverstone

Andrea Kimi Antonelli meraih pole position meyakinkan di F1 GP Inggris setelah kecepatan satu putaran Ferrari di kualifikasi di Silverstone menurun.

Antonelli, yang kini memimpin klasemen dengan keunggulan 43 poin atas rekan setimnya di Mercedes, George Russell, menjelang balapan 52 lap hari Minggu, mengalahkan Ferrari untuk meraih pole position, tetapi ada kejutan karena Charles Leclerc mengungguli Lewis Hamilton.

Pembalap Mercedes mencatatkan laptime 1 menit 28,111 detik yang menakjubkan pada upaya keduanya di Q3 untuk finis 0,175 detik di depan Leclerc. Sementara itu Hamilton, pole-sitter di Sprint Race, terpaut 0,347 detik di posisi ketiga.

The top three in British GP qualifying © XPB Images

Pole ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Mercedes di kualifikasi Grand Prix musim ini, dengan Antonelli mengamankan pole kelimanya di tahun 2026, dan yang kesembilan untuk Silver Arrows.

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"Agak tegang karena saya tidak pernah suka berada di posisi pertama untuk putaran terakhir!" kata Antonelli. "Putaran terakhir sangat rapi. Jujur saja, semuanya berjalan lancar. Sangat sulit dengan angin karena sangat berembus kencang dan tidak terduga.

"Tapi kami berhasil melewati kualifikasi. Membawa pulang pole sangat memuaskan. Kami tidak mengubah mobil sama sekali - hanya diferensial, perpindahan rem, dan cara mengemudi. Kami bekerja di sekitarnya dan berhasil menemukan pengaturan yang baik yang membantu saya untuk maju melalui kualifikasi."

George Russell pulih dari kecelakaan aneh di Q1 yang menyebabkan sayap depannya patah dan finis di posisi keempat, sekali lagi tertinggal dari rekan setimnya di Mercedes dalam hal kecepatan.

Isack Hadjar menjadi yang tercepat kelima untuk Red Bull, di depan juara dunia bertahan Lando Norris, Max Verstappen, dan Oscar Piastri.

Red Bulls mengamankan dua posisi terakhir di dalam 10 besar saat Arvid Lindblad mengungguli rekan setimnya Liam Lawson untuk mengamankan posisi kesembilan di grid pada Grand Prix Inggris pertamanya.

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Lindblad secured a top-10 starting position for his home race

Gabriel Bortoleto nyaris lolos ke Q3 setelah menempati posisi ke-11, di depan Pierre Gasly dari Alpine dan Nico Hulkenberg dari Audi kedua.

Ollie Bearman akan start di grand prix kandangnya dari posisi ke-14 setelah mengungguli dua pembalap Williams, Carlos Sainz dan Alex Albon.

Esteban Ocon gagal menyusul rekan setimnya di Haas di Q2 dan hanya mampu menempati posisi ke-17.

Valtteri Bottas mengungguli rekan setimnya di Cadillac dalam kualifikasi dengan menempati posisi ke-18, sekaligus mengalahkan Franco Colapinto dari Alpine, yang kualifikasinya hancur karena putaran kecepatan tinggi di tikungan Maggotts dan Becketts.

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Perez berada di posisi ke-20 tetapi masih unggul satu detik dari Aston Martin. Lance Stroll meraih kemenangan langka dalam kualifikasi atas rekan setimnya Fernando Alonso untuk menghindari start dari posisi paling belakang grid.