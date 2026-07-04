F1 GP Inggris 2026: Antonelli Gagalkan Kemenangan Sprint Hamilton
Hasil Sprint Race F1 GP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, putaran 9 dari 22.
Andrea Kimi Antonelli menyalip Lewis Hamilton untuk meraih kemenangan Sprint Race pertamanya di Grand Prix Inggris.
Setelah meraih pole position Sprint Race yang mengejutkan di harapan 150.000 penonton tuan rumah yang riuh, Hamilton memimpin tahap awal Sprint Race 17 lap pada hari Sabtu, tetapi tidak bisa mengubahnya jadi kemenangan.
Setelah menahan Antonelli selama lap-lap awal, pembalap Ferrari itu tidak berdaya untuk mencegah Mercedes di belakang melewatinya di Hangar Straight pada lap kedelapan.
Antonelli bahkan belum sampai setengah jalan di lintasan lurus belakang ketika ia menyelesaikan manuver tersebut, menyoroti perbedaan baterai yang dramatis antara mobil pembalap Italia itu dan Hamilton.
Dari situ, Antonelli sepenuhnya mengendalikan balapan, unggul 2,745 detik dari Hamilton untuk meraih kemenangan Sprint Race pertamanya dan memperluas keunggulannya di puncak klasemen kejuaraan dunia.
Kecepatan yang ditetapkan oleh Antonelli dan Hamilton sangat luar biasa, membuat juara dunia bertahan Lando Norris berada di posisi ketiga yang jauh tertinggal untuk McLaren, sekitar tujuh detik di belakang rekan senegaranya.
Norris menahan tekanan akhir dari Mercedes kedua yang dikendarai George Russell, yang finis keempat di depan Charles Leclerc dari Ferrari dan Max Verstappen.
Juara dunia empat kali itu kembali mengalami start buruk dengan mobil Red Bull-nya, membuat pembalap Belanda itu turun dari posisi ketiga ke ketujuh di garis start, sebelum akhirnya pulih ke posisi keenam.
Oscar Piastri dari McLaren melengkapi posisi perolehan poin di urutan kedelapan, dengan Liam Lawson mengalahkan Isack Hadjar untuk posisi kesembilan dalam pertarungan sengit antara pembalap Racing Bulls dan Red Bull.
Pembalap rookie F1, Arvid Lindblad, finis di urutan ke-10 dalam balapan yang untuk pertama kalinya musim ini semua 22 pembalap berhasil menyelesaikan balapan.
F1 GP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laps/Gap
|1
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|17 Laps
|2
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|+2.745s
|3
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|+9.783s
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+10.639s
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|+12.620s
|6
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|+16.550s
|7
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|+17.551s
|8
|Liam Lawson
|NZD
|Racing Bulls
|+30.233s
|9
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|+30.953s
|10
|Arvid Lindblad
|GBR
|Racing Bulls
|+35.110s
|11
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|+40.273s
|12
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|+41.026s
|13
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|+41.680s
|14
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|+42.499s
|15
|Ollie Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|+45.784s
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|+69.810s
|17
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|+50.379s
|18
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|+50.757s
|19
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|+75.117s
|20
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+91.872s
|21
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+ 1 Lap
|22
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|+1 Lap