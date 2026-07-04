F1 GP Inggris 2026: Antonelli Gagalkan Kemenangan Sprint Hamilton

Hasil Sprint Race F1 GP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, putaran 9 dari 22.

The top three in the Silverstone sprint race
The top three in the Silverstone sprint race
© XPB Images
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Andrea Kimi Antonelli menyalip Lewis Hamilton untuk meraih kemenangan Sprint Race pertamanya di Grand Prix Inggris.

Setelah meraih pole position Sprint Race yang mengejutkan di harapan 150.000 penonton tuan rumah yang riuh, Hamilton memimpin tahap awal Sprint Race 17 lap pada hari Sabtu, tetapi tidak bisa mengubahnya jadi kemenangan.

Setelah menahan Antonelli selama lap-lap awal, pembalap Ferrari itu tidak berdaya untuk mencegah Mercedes di belakang melewatinya di Hangar Straight pada lap kedelapan.

Antonelli celebrates his sprint victory
Antonelli celebrates his sprint victory

Antonelli bahkan belum sampai setengah jalan di lintasan lurus belakang ketika ia menyelesaikan manuver tersebut, menyoroti perbedaan baterai yang dramatis antara mobil pembalap Italia itu dan Hamilton.

Dari situ, Antonelli sepenuhnya mengendalikan balapan, unggul 2,745 detik dari Hamilton untuk meraih kemenangan Sprint Race pertamanya dan memperluas keunggulannya di puncak klasemen kejuaraan dunia.

Kecepatan yang ditetapkan oleh Antonelli dan Hamilton sangat luar biasa, membuat juara dunia bertahan Lando Norris berada di posisi ketiga yang jauh tertinggal untuk McLaren, sekitar tujuh detik di belakang rekan senegaranya.

Norris menahan tekanan akhir dari Mercedes kedua yang dikendarai George Russell, yang finis keempat di depan Charles Leclerc dari Ferrari dan Max Verstappen.

Hamilton defended his lead at the start
Hamilton defended his lead at the start

Juara dunia empat kali itu kembali mengalami start buruk dengan mobil Red Bull-nya, membuat pembalap Belanda itu turun dari posisi ketiga ke ketujuh di garis start, sebelum akhirnya pulih ke posisi keenam.

Oscar Piastri dari McLaren melengkapi posisi perolehan poin di urutan kedelapan, dengan Liam Lawson mengalahkan Isack Hadjar untuk posisi kesembilan dalam pertarungan sengit antara pembalap Racing Bulls dan Red Bull.

Pembalap rookie F1, Arvid Lindblad, finis di urutan ke-10 dalam balapan yang untuk pertama kalinya musim ini semua 22 pembalap berhasil menyelesaikan balapan.

F1 GP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTimLaps/Gap
1Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team17 Laps
2Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP+2.745s
3Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team+9.783s
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team+10.639s
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP+12.620s
6Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing+16.550s
7Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team+17.551s
8Liam LawsonNZDRacing Bulls+30.233s
9Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing+30.953s
10Arvid LindbladGBRRacing Bulls+35.110s
11Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+40.273s
12Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+41.026s
13Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team+41.680s
14Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team+42.499s
15Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team+45.784s
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team+69.810s
17Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team+50.379s
18Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team+50.757s
19Valtteri BottasFINCadillac F1 Team+75.117s
20Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team+91.872s
21Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team+ 1 Lap
22Sergio PerezMEXCadillac F1 Team+1 Lap

In this article

2026 F1 Silverstone: Full British GP sprint results
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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