Perez Ungkap Realita sebagai Rekan Satu Tim Verstappen di Red Bull

Sergio Perez telah mengungkapkan realita brutal tentang bagaimana rasanya menjadi rekan satu tim Max Verstappen di Formula 1 di Red Bull.

Pembalap Meksiko itu menjadi rekan satu tim Verstappen di Red Bull selama empat musim antara 2021 dan 2024, sebelum ia kehilangan posisinya, awalnya kepada Liam Lawson, untuk musim 2025.

Perez meraih lima kemenangan untuk Red Bull dan memainkan peran penting dalam kesuksesan tim meraih gelar juara pada tahun 2021, 2022, dan 2023, tetapi ia mengalami tahun 2024 yang sulit.

Perez was cast into the supporting role for Verstappen

Kegagalan Perez untuk mendekati level performa Verstappen di 2024 merupakan faktor besar atas kegagalan Red Bull dalam perebutan gelar juara konstruktor melawan McLaren.

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Setelah menghabiskan tahun 2025 di luar lintasan, Perez comeback ke F1 bersama tim Cadillac yang baru untuk tahun 2026.

Perez menggambarkan menjadi rekan satu tim dengan Verstappen sebagai "tantangan terberat" di F1.

"Menghadapi Max di Red Bull adalah tantangan terberat. Maksud saya, bahkan menghadapi Max di tim lain pun akan sangat sulit," katanya kepada podcast High Performance.

"Tetapi menghadapinya di Red Bull, dengan timnya, orang-orangnya, lingkungannya, itu sulit, dan Anda membutuhkan yang terbaik dari yang terbaik di setiap bidang, dan Anda tidak memilikinya.

"Meskipun dia memiliki semua kesempatan dalam hal teknik, insinyur senior, insinyur berpengalaman, semuanya diberikan kepada Max. Tapi saya sudah tahu itu sebelum saya datang, jadi saya berpikir, 'Lihat, saya bisa mengeluh atau melanjutkan apa yang saya miliki,' dan itulah yang saya lakukan.

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"Selama empat tahun saya di sana, saya mempertahankan tim teknik yang sama. Itu adalah sesuatu yang membuat saya sangat bangga."

Perez held up Hamilton in the 2021 title-deciding Abu Dhabi Grand Prix

Perez mengakui bahwa ia tahu apa yang ia hadapi ketika bergabung dengan Red Bull menjelang musim 2021.

“Saya tahu saya akan bergabung dengan proyek yang dibangun untuk Max selama bertahun-tahun. Ketika mereka mengontrak saya, itu sangat jelas. Saya tahu apa yang saya hadapi,” jelasnya.

“Pertama kali saya bertemu Christian [Horner], dia mengatakan kepada saya, ‘Kita balapan dengan dua mobil karena kita harus. Kalau tidak, kita akan sangat senang hanya balapan dengan satu mobil. Semuanya untuk Max, di sekitar Max, kita ingin memenangkan kejuaraan.’”

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Ketika ditanya apakah hal itu dijelaskan dengan sangat jelas kepadanya, Perez menjawab: “Ya. Jadi, alih-alih saya berpikir ‘oh mengapa’, saya berkata ‘Saya datang ke sini dan saya memanfaatkannya sebaik mungkin dalam segala hal’. Dan itulah yang saya lakukan.

“Saya pergi ke sana dengan alat-alat yang tersedia yang saya miliki, dan saya harus mengeluarkan biaya sendiri. Saya rasa saya memberikan lebih dari yang diharapkan di semua bidang di sana. Semuanya berjalan sempurna.

“Tentu saja, ternyata ada beberapa masa yang sangat sulit, periode yang sangat sulit menjelang akhir juga. Tekanan dan semua orang di dalam tim…

"Kami terlalu sukses sehingga orang-orang menjadi bosan, saya rasa, dan mereka saling bertengkar dan Anda tahu semua drama di sekitarnya.

“Tapi itu adalah empat tahun yang fantastis. Saya rasa saya telah memberikan lebih dari yang diharapkan dan baru setelah saya pergi dan mereka mendatangkan semua pembalap lain, mereka menyadari pekerjaan yang telah saya lakukan untuk mereka selama empat tahun.”

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Perez has returned to F1 with Cadillac in 2026

Perez reckons that accepting his place within the Red Bull ecosystem was key to him surviving for as long as he did.

“Saya rasa satu-satunya alasan saya bertahan di sana begitu lama adalah karena, pertama-tama, bagaimana saya membangun karakter saya. Jadi bagi saya itu seperti kacang,” katanya.

“Berada di posisi itu dan menerimanya… Saya rasa Anda harus menerima posisi Anda, dan Anda tidak bisa terlalu memaksakan sistem karena itu hanya akan menghancurkan Anda. Selain itu, saya benar-benar sendirian di Red Bull.

“Dalam hal manajemen, saya merasa tidak banyak yang bisa kami lakukan dengan sistem tersebut. Inilah yang diberikan kepada Anda dan hanya itu.”

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Ketika ditanya apakah ia merasa didukung di Red Bull, Perez berkata: “Saya merasa didukung sampai batas tertentu. Lebih dari itu, tidak ada yang mau melakukannya.

“Tim mendukung saya, seperti Christian dan Helmut akan senang jika saya memenangkan balapan. Tetapi pada akhirnya, mereka akan memberi tahu saya bahwa seluruh proyek ini selesai untuk pembalap kami dan pembalap kami adalah Max.

"Jadi bagi saya itu jelas dan saya menerimanya. Saya hanya mencoba untuk memanfaatkannya sebaik mungkin.

“Ada beberapa tahun di mana saya berpikir kami setara, saya benar-benar bisa memberikan perlawanan, tetapi begitu ada upgrade, perbedaannya akan meningkat cukup banyak.”