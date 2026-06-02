Mantan Rival Meragukan Peluang Gelar Kedelapan Hamilton

Nico Rosberg meragukan Lewis Hamilton bisa memenangkan gelar juara dunia F1 kedelapannya bersama Ferrari.

Hamilton joined Ferrari from Mercedes in 2025
Hamilton joined Ferrari from Mercedes in 2025
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Nico Rosberg yakin Lewis Hamilton tidak berada di level yang dibutuhkan untuk memenangkan gelar juara dunia Formula 1 kedelapan yang memecahkan rekor bersama Ferrari.

Juara dunia tujuh kali, Hamilton, meraih hasil terbaiknya untuk Ferrari dengan penampilan gemilang untuk finis kedua di Grand Prix Kanada sebelumnya.

Pembalap Inggris 41 tahun itu menjalani musim pertama yang sulit dan mengecewakan bersama Ferrari tahun lalu, namun kini menikmati awal yang jauh lebih baik di musim keduanya berseragam merah.

Hamilton claimed his best finish as a Ferrari driver in Canada
Hamilton claimed his best finish as a Ferrari driver in Canada

Namun, mantan rekan setim Hamilton di Mercedes dan rivalnya dalam perebutan gelar, Rosberg, menepis peluang Hamilton untuk memenangkan gelar bersama Ferrari, berdasarkan performanya dan performa tim saat ini.

Ketika ditanya apakah ia ingin melihat Hamilton memenangkan gelar bersama Ferrari, Rosberg mengatakan kepada podcast High Performance: ”Ya, tentu saja, dan dia pantas mendapatkannya. 

"Akan sangat bagus melihatnya terus berkembang seperti yang telah ia lakukan tahun ini. Dan saya pikir dia akan memenangkan setidaknya satu balapan tahun ini.

"Namun untuk meraih gelar juara, mobilnya belum cukup bagus, dan levelnya belum sepenuhnya mencapai level tersebut, tetapi semoga dia masih bisa berkembang sepanjang musim."

Rosberg melanjutkan: "Meskipun yang terbaik [di Formula Satu] menghasilkan $50 juta per tahun, kesulitan tetap nyata. Lewis Hamilton, yang menghasilkan banyak uang di Ferrari, jika Anda bertanya kepadanya tentang tahun lalu dan seberapa buruknya itu dalam skala satu hingga sepuluh, dia akan memberi Anda nilai 10.

"Datang ke tim baru, seluruh Italia perlahan tapi pasti berbalik melawannya karena dia tidak memberikan hasil yang diharapkan, rekan setimnya yang lebih muda mengalahkannya... itu adalah situasi yang mengerikan dan itu pasti tidak menyenangkan, jadi Anda berada di ambang batas."

Rosberg and Hamilton went from best friends to F1 enemies
Rosberg and Hamilton went from best friends to F1 enemies

Rosberg dan Hamilton tidak saling berbicara selama puncak persaingan mereka di Mercedes saat mereka bertarung memperebutkan gelar juara dunia antara tahun 2014 dan 2016.

Musim 2016 khususnya tetap menjadi salah satu persaingan internal tim yang paling sengit dalam sejarah F1, dengan keduanya terlibat insiden lap pertama Grand Prix Spanyol.

"Kami netral sekarang. Hal-hal buruk terjadi dan Anda tidak bisa memperbaikinya dengan mudah. ​​Siapa yang akan meminta maaf duluan? Saya tidak tahu," kata Rosberg tentang hubungannya dengan Hamilton.

"Tapi saya kagum dia masih mengemudi. Saya sudah pensiun selama 10 tahun, dan kami tidak muda lagi saat itu, dan dia masih terus bekerja. Dia jenius.

"Sungguh luar biasa bagaimana dia berhasil membangun hidupnya dengan begitu stabil sehingga mampu memiliki karier yang panjang, tanpa skandal, dan tampil di level tinggi untuk waktu yang begitu lama.

"Dan sekarang dia menghadapi tantangan besar lainnya di Ferrari, dan perjuangan yang berat. Keadaannya membaik karena dengan regulasi baru ini dia tampil jauh lebih baik daripada tahun lalu.

"Tetapi dia berhadapan dengan Charles Leclerc yang berada di puncak kemampuannya, dan dia adalah salah satu pembalap terhebat di generasi ini, jadi ini akan sulit."

Mantan Rival Meragukan Peluang Gelar Kedelapan Hamilton
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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