Ferrari Ungkap Baju Balap Spesial untuk Leclerc di GP Monako

Charles Leclerc akan mengenakan baju balap putih khusus untuk balapan Formula 1 di kandangnya sendiri, Grand Prix Monaco akhir pekan ini.

Ferrari telah mengungkap baju balap yang didominasi warna putih yang khusus digunakan oleh Leclerc untuk putaran kandangnya di Monte Carlo, sedang rekan setimnya - juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton - yang memakai baju balap yang didominasi warna merah.

Baju balap spesial Leclerc menghadirkan aksen merah dan putih di kedua sisinya yang menyerupai bendera Monako.

"Balapan di kandang sendiri sangat, sangat spesial," kata Leclerc. "Itulah jalan-jalan yang saya lewati dengan bus sejak kecil, dan ada sesuatu yang istimewa tentang Monako.

"Di lintasan, di tikungan mana pun saya berada, saya punya cerita tentang masa kecil saya atau tentang bagaimana saya mulai balapan.

"Ada sedikit cerita pribadi di setiap sudut lintasan, dan itulah mengapa hal ini sangat istimewa bagi saya."

Leclerc berharap dapat mengamankan kemenangan kedua dalam kariernya di jalanan tempat ia dibesarkan.

Pembalap Monako berusia 28 tahun itu meraih kemenangan pertama yang emosional di Monako untuk Ferrari pada tahun 2024, sebelum finis kedua di belakang Lando Norris dari McLaren tahun lalu.

Leclerc memasuki balapan kandangnya setelah apa yang ia sebut sebagai "akhir pekan terburuk" dalam kariernya di Grand Prix Kanada.

sehingga finis di posisi keempat dan tidak mampu menyamai performa rekan setimnya, Hamilton, yang meraih hasil terbaiknya untuk Ferrari di posisi kedua.

“Ini adalah akhir pekan yang mengerikan,” kata Leclerc. “Saya sudah mengatakan bahwa ini mungkin akhir pekan tersulit sejauh ini dalam karier Formula 1 saya.

"Saya sudah menyelesaikan balapan sekarang dan saya dapat dengan pasti mengatakan bahwa ini adalah akhir pekan tersulit dalam karier Formula 1 saya sejauh ini.

“Saya tidak pernah bisa mengatur ban pada rentang putaran yang tepat, tetapi tentu saja itu tidak ada hubungannya dengan mobil – Lewis telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dan selamat kepadanya. Dari sisi saya, saya hanya kesulitan. Saya tidak merasakan apa pun dengan mobil.

“Satu-satunya hal positif dari akhir pekan seperti ini adalah saya memiliki Lewis di mobil yang sama dan saya dapat melihat apa yang dia lakukan akhir pekan ini dan mencoba mencari jawaban mengapa saya sangat kesulitan. 15-20 lap terakhir balapan tidak terlalu mewakili karena saya hanya ingin membawa mobil sampai garis finis. Sebelum itu, saya masih terlalu lambat dan itu tidak cukup baik.”

