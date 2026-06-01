Antonelli Tegaskan Komitmennya ke Mercedes saat Rumor Ferrari Muncul

Andrea Kimi Antonelli menegaskan kembali komitmennya kepada 1 Mercedes di tengah spekulasi bahwa suatu hari nanti ia bisa membalap untuk Ferrari.

Remaja Italia 19 tahun itu menikmati awal musim 2026 yang luar biasa, ia meraih empat kemenangan Grand Prix beruntun dan kini memimpin klasemen F1, menjadi pembalap termuda yang pernah melakukannya.

Kemenangan terbaru Antonelli didapat di Grand Prix Kanada, yang membuatnya kini unggul 43 poin atas rekan setimnya di Mercedes, George Russell, yang tersingkir di Montreal karena masalah mesin.

Hamilton and Antonelli on the Montreal podium

Antonelli juga menjadi pembalap pertama dalam sejarah F1 yang memenangkan empat Grand Prix pertama dalam kariernya secara beruntun.

Setelah awal yang sukses di tahun 2026, mulai muncul spekulasi bahwa Antonelli suatu hari nanti bisa menjadi target Ferrari.

Namun Antonelli menegaskan bahwa ia tetap setia kepada Mercedes dan menepis rumor tersebut.

“Ferrari adalah tim besar dengan basis fans yang luar biasa dan akan tetap tercatat dalam sejarah selamanya. Tetapi saya adalah pembalap Mercedes, dan tujuan saya adalah menang bersama Mercedes,” kata Antonelli.

“Mereka memberi saya kesempatan besar sejak usia muda, mendukung saya sepanjang perjalanan karier saya, dan saya merasa berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi tim ini. Kemudian, kita lihat saja nanti.”

Antonelli berbicara setelah menerima Trofeo Bandini yang bergengsi pada akhir pekan di Faenza.

Trofi tersebut, yang pertama kali diberikan pada tahun 1992 untuk mengenang pembalap Italia Lorenzo Bandini yang tewas secara tragis di Grand Prix Monaco 1967, diberikan kepada individu yang telah memberi pengaruh signifikan dalam dunia motorsport.

Trofi ini dimenangkan oleh Russell pada tahun 2024, serta mantan pembalap Mercedes Lewis Hamilton dan Valtteri Bottas masing-masing pada tahun 2009 dan 2018.

“Suatu kehormatan besar bagi saya untuk menjadi bagian dari acara ini dan menerima penghargaan istimewa ini,” kata Antonelli.

“Berada di sini hari ini, dikelilingi oleh begitu banyak dukungan dan energi positif, membuat momen ini semakin bermakna. Ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan, dan saya merasa sangat bersyukur dapat berbagi momen ini dengan Anda semua.”

“Saya ingin mempersembahkan trofi ini kepada keluarga saya, tim saya yang luar biasa, dan semua orang yang hadir di sini hari ini yang telah mendukung saya sepanjang perjalanan ini. Dorongan dan kepercayaan Anda kepada saya telah membuat perbedaan besar, dan saya sangat berterima kasih kepada Anda semua.”