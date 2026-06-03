Apa Saja yang Disetujui pada Rapat Komisi F1 Terbaru?

Rapat terbaru Komisi F1 diadakan pada hari Selasa, di mana beberapa perubahan kecil disepakati untuk tahun 2027.

Ini adalah pertemuan kedua Komisi F1 pada tahun 2026 dan berlangsung di kantor FIA di London.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh direktur balap mobil single-seater FIA Nikolas Tombazis dan Presiden dan CEO FOM Stefano Domenicali.

Sebuah pernyataan singkat dirilis setelah berakhirnya pertemuan pada tanggal 2 Juni, yang mengkonfirmasi perubahan pada regulasi teknis dan olahraga tahun 2027 telah disepakati, dengan syarat persetujuan dari World Motorsport Council FIA.

Penambahan hari tes pra-musim

Additional F1 pre-season tests were held in 2026

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Usulan untuk menambah jumlah hari tes pramusim pada tahun 2027 dari tiga menjadi empat hari telah disetujui.

F1 menggelar uji coba tertutup selama seminggu di Barcelona sebelum pindah ke Bahrain untuk dua uji coba pramusim resmi selama tiga hari menjelang musim 2026.

Hal ini bertujuan untuk memungkinkan tim memiliki lebih banyak waktu di trek untuk memahami mobil dan sistem baru mereka setelah salah satu perubahan regulasi terbesar dalam sejarah F1.

Untuk tahun 2027, selalu direncanakan bahwa F1 akan kembali ke tiga hari uji coba pramusim normalnya.

Namun, ada keinginan untuk meningkatkan jumlah hari uji coba menjadi empat hari - sebuah rencana yang telah didukung oleh Komisi F1.

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Perubahan kecil untuk body dan aero

Telah diumumkan bahwa "perubahan kecil" pada komponen aerodinamika dan bodi mobil telah dilakukan untuk tahun 2027.

Rincian pasti dari perubahan ini tidak dipublikasikan oleh FIA.

Perubahan aturan TPC

Teams are permitted to test with older F1 cars

Perubahan pada peraturan seputar Testing Previous Cars (TPC) juga disepakati.

Menurut FIA, hal ini "melibatkan pembatasan dalam melakukan pengujian di sirkuit yang akan menggelar balapan di kejuaraan tahun berikutnya".

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Crash.net memahami bahwa tim-tim telah mengajukan permintaan untuk tes di Turki dan Portimao, dan FIA ingin membatasinya.