Leclerc Bertahan di Ferrari dengan Kontrak Multi-Tahun Baru

Charles Leclerc akan tetap bersama Ferrari di Formula 1 setelah menandatangani perpanjangan kontrak "multi-tahun" yang baru.

Ferrari mengumumkan kesepakatan baru tersebut menjelang balapan kandang Leclerc, Grand Prix Monaco, yang berlangsung akhir pekan ini.

Ini adalah kontrak jangka panjang terbaru yang ditandatangani Leclerc sejak bergabung dengan Ferrari pada tahun 2019, dengan kontrak terakhir - yang berlaku sampai akhir musim 2029 - disetujui pada Januari 2024.

Leclerc has been a Ferrari driver since 2019

Muncul spekulasi seputar masa depan jangka panjang pembalap Monako berusia 28 tahun itu, tetapi ia kini telah menepisnya dengan menegaskan kembali kesetiaannya kepada tim yang berbasis di Maranello tersebut.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya sangat senang dapat melanjutkan perjalanan ini bersama Scuderia Ferrari HP," kata Leclerc.

"Ini selalu lebih dari sekadar tim bagi saya. Ini adalah tim yang saya cintai dan impikan untuk menjadi bagiannya sejak kecil, dan setelah bertahun-tahun ini telah menjadi keluarga kedua saya."

Leclerc mengatakan ia bertekad untuk mewujudkan mimpinya memenangkan kejuaraan dunia F1 bersama Ferrari.

"Bersama-sama kita telah berbagi momen-momen luar biasa dan beberapa momen yang lebih sulit, tetapi saya percaya pada tim ini lebih dari sebelumnya, dan saya sangat bersyukur bahwa kita akan terus berjuang berdampingan menuju tujuan bersama kita untuk membawa Kejuaraan Dunia kembali ke Maranello," tambahnya.

"Menjadi pembalap Ferrari adalah sebuah mimpi, tetapi juga sebuah tanggung jawab yang tidak pernah saya anggap remeh.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya akan terus memberikan segalanya untuk membawa tim kembali ke tempatnya semula, di puncak, untuk semua orang di Maranello, dan terutama untuk para tifosi, yang semangatnya adalah jantung dari Scuderia ini."

Leclerc has scored two podiums in 2026

Leclerc telah dibina oleh Ferrari sejak 2016 ketika ia bergabung dengan akademi pembalap Scuderia.

Ia dengan cepat naik melalui jajaran junior, memenangkan gelar berturut-turut di Formula 3 (saat itu GP3) dan Formula 2 sebelum melakukan debut F1-nya pada tahun 2018 bersama Sauber.

Team Principal Ferrari, Fred Vasseur, mengatakan: "Charles telah menjadi bagian dari keluarga Ferrari selama bertahun-tahun sekarang dan perpanjangan kontrak ini terasa sangat alami bagi kami.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Selama musim-musim ini, kami telah melihatnya berkembang, tidak hanya menjadi salah satu pembalap terkuat di Formula 1, tetapi juga seseorang yang sepenuhnya menyatu dengan tim dan segala sesuatu yang diwakili Ferrari.

"Kami menghargai bakatnya, kami menyukai tekadnya dan cara dia menjalani setiap hari bersama orang-orang di Scuderia, baik di dalam maupun di luar lintasan. Kami tahu betapa pentingnya proyek ini baginya dan kami senang untuk terus bekerja menuju tujuan bersama kami.”

Saat ini Leclerc berada di posisi ketiga klasemen kejuaraan dunia dengan 75 poin. Ia tertinggal 56 poin dari Andrea Kimi Antonelli dan unggul tiga poin dari rekan setimnya, Lewis Hamilton.