Aston Martin Ungkap Livery Spesial Dual-Tone untuk GP Monako

Aston Martin memperkenalkan corak khusus yang akan mereka gunakan untuk Grand Prix Monaco akhir pekan ini dan dipastikan akan menarik perhatian.

Tim yang berbasis di Silverstone ini telah menggabungkan warna tembaga dan hitam yang mencolok ke dalam corak hijau khas mereka menjelang balapan akhir pekan ini.

Corak khusus ini merayakan kolaborasi mereka dengan sponsor besar mereka, Maaden.



Aston Martin have gone with a striking copper livery

Aston Martin menjadi tim kedua yang meluncurkan livery khusus untuk balapan ikonik akhir pekan ini, menyusul McLaren yang akan menandai bintang grand prix ke-1000 mereka di kerajaan tersebut.

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Aston Martin akan berupaya untuk meningkatkan kemajuan yang telah mereka raih sejauh musim ini setelah awal yang buruk.

Aston Martin berada di posisi belakang grid Formula 1 dengan masalah keandalan dan performa yang menghantui tim sepanjang lima putaran pertama.

Chief Trackside Officer Aston Martin, Mike Krack, percaya bahwa tim telah "menempuh perjalanan panjang" tetapi mereka masih kesulitan sepanjang putaran terakhir di Kanada.

Mereka telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak mengharapkan peningkatan performa yang dramatis sampai paket peningkatan besar diperkenalkan di sekitar jeda musim panas.

Di tengah kesulitan tim, telah terjadi spekulasi yang berkelanjutan tentang masa depan Fernando Alonso di Formula 1 dan bersama tim.



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Namun, Alonso baru-baru ini menyatakan bahwa ia yakin dirinya masih menjadi pembalap "terbaik" di Formula 1.

Ketika ditanya bagaimana ia mengukur performanya sendiri tahun ini ketika mobilnya sangat tertinggal, Alonso menjawab: "Saya tidak mengukur apa pun, saya yang terbaik.

"Saya tidak perlu membuktikan apa pun, saya tidak perlu merasakan apa pun untuk percaya bahwa saya berada di level yang tepat."

Ditanya apa yang membuatnya tetap termotivasi selama masa sulit ini, dan Alonso menjawab: "Menunggu kesempatan, dan sementara itu mencoba membantu tim, agar kami tidak kehilangan keunggulan kompetitif yang dibutuhkan di Formula 1."