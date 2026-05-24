Piastri Khawatirkan Mesin dan Ban Jika Hujan Turun di GP Kanada

Oscar Piastri menyatakan kekhawatiran tentang konsistensi Power Unit jika hujan turun di Grand Prix Kanada, menegaskan "kita tidak tahu apa yang akan terjadi".

Prakiraan cuaca terbaru menyatakan ada peluang 40% untuk hujan turun di Grand Prix Kanada, yang menjadi balapan basah pertama untuk mobil F1 generasi baru.

Dalam situasi hujan, Oscar Piastri memperingatkan soal potensi kemunculan skenario yang bisa mempengaruhi bagaimana mobil berperilaku.

Pembalap Australia itu menambahkan bahwa engineer-nya di McLaren "tidak tahu apa yang akan terjadi" soal bagaimana Power Unit akan bereaksi terhadap perubahan cuaca seperti bagaimana cuaca mempengaruhi level grip dan sebagainya.

Itu di samping tantangan terpisah untuk mendapatkan suhu yang tepat untuk ban basah dan ban intermediate.

“Ini akan sulit,” kata Oscar Piastri, yang akan memulai balapan hari Minggu dari posisi keempat. “Kami belum pernah benar-benar mengendarai mobil ini dalam kondisi hujan, sama sekali.

"Jelas, beberapa orang telah melakukan beberapa pengujian sekarang, tetapi bagi saya sendiri, saya belum pernah mengendarai mobil ini dalam kondisi hujan.

“Sirkuit ini memang sulit saat hujan, apalagi saat balapan di sini beberapa tahun lalu dalam kondisi basah, jadi akan sulit.

“Power Unit ini tidak suka jika performa tidak konsisten, dan pada dasarnya mustahil untuk konsisten saat hujan. Jadi akan ada beberapa masalah terkait hal itu, kemungkinan besar di seluruh grid.”

Ketika ditanya apakah ban atau unit daya akan menjadi elemen yang paling sulit, dia berkata: “Semuanya! Ban, saya tidak tahu, tetapi saya belum mendengar hal-hal yang luar biasa.

"Dan Power Unit, itu sudah cukup sulit dalam kondisi kering dan konsisten, apalagi dalam hujan, jadi saya pikir keduanya akan menjadi masalah besar.

“Power Unit hanya akan menyebabkan kehilangan waktu putaran, bisa cukup besar, tetapi jelas, mendapatkan ban dalam kondisi optimal atau tidak, faktor risikonya jauh lebih tinggi. Jadi kita lihat saja apa yang akan kita dapatkan.”

Ketika ditanya apa yang telah dilakukan tim untuk mengantisipasi hujan, dia berkata: “Kami melakukan banyak persiapan di Miami, mencoba untuk memahami. Saya pikir kesimpulannya adalah – kita tidak tahu apa yang akan terjadi.

“Ketika Anda memiliki beberapa ratus, bahkan ribuan, insinyur terbaik di dunia yang tidak tahu apa yang akan terjadi, itu adalah situasi yang menarik! Dan saya yakin hal yang sama terjadi di seluruh grid.”

Setelah kalah tipis dari rekan setimnya, Lando Norris, di kualifikasi, Piastri mengatakan lap terbaiknya sudah mendekati optimal.

“Saya rasa sirkuit ini adalah sirkuit di mana Anda selalu merasa masih ada sepersepuluh atau dua detik lagi yang bisa dilampaui,” katanya.

“Tapi biasanya itu berakhir dengan satu atau dua roda yang hilang jika Anda mencoba mengejarnya. Jadi saya rasa masih ada sedikit ruang tersisa.

“Di tikungan 3/4 saya kesulitan hampir sepanjang sesi, tetapi selain itu, semuanya cukup bagus.

“Melihat lap pole George, itu juga bukan lap yang sempurna. Jadi saya rasa Mercedes masih memiliki sedikit jarak dengan semua orang.”