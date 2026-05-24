Mercedes Tetapkan Aturan setelah Konflik Antonelli-Russell di Sprint Kanada

Kepala tim Mercedes, Toto Wolff, mengatakan bahwa baik George Russell maupun Kimi Antonelli diperkirakan tidak akan memberi ruang satu sama lain saat persaingan perebutan gelar Formula 1 mereka semakin intensif.

Duo Mercedes yang mendominasi awal musim terlibat konflik besar pertama mereka di trek pada Sprint Race kanada, saat Russell memaksa Antonelli keluar trek untuk mempertahankan keunggulannya.

Manuver bertahan agresif tersebut memicu kemarahan Antonelli yang dilimpahkannya melalui radio tim, menyebut manuver tersebut dan meminta penalti.

Pembalap Italia itu terus meracau sehingga Wolff terpaksa turun tangan untuk meredakan situasi.

Antonelli and Russell twice clashed in the Canada sprint

Setelah berbicara dengan kedua pembalap dalam sesi evaluasi, aturan telah ditetapkan, tanpa perlu memberi kelonggaran, dan tidak ada yang diminta.

“Itu bagus, seperti seharusnya olahraga – pertarungan antar tim atau di luar tim, dan bagi kami, ini pembelajaran yang baik,” kata Wolff kepada Sky Sports F1.

“Kami jelas telah melalui proses ini dengan Nico [Rosberg] dan Lewis [Hamilton]. Dalam balapan sprint, selalu ada kemungkinan untuk mengkalibrasi ulang atau menyesuaikan kembali kondisi, dan itu sangat mudah, karena kami mendudukkan mereka dan berkata, ‘Bagaimana kita ingin balapan?’”

“Apakah kita akan balapan melawan mobil lain seperti mobil ketiga biasa, yang menurut saya tidak masalah, dan jelas, Anda tidak boleh menyisakan ruang di sana. Atau apakah Anda ingin menyisakan ruang? Yang tidak saya harapkan, karena pada dasarnya Anda balapan untuk menang dan memenangkan kejuaraan. Atau apakah kita akan bermain dengan sangat santai, dan Anda hanya saling menyalip di lintasan lurus saat pengereman?

“Kami sepakat bahwa kami mempercayai mereka, mereka tahu cara mendorong. Tetapi bagaimanapun juga, tidak ada yang mengharapkan pihak lain untuk memberi ruang, karena itu terlalu penting.”

Setelah berjanji untuk tidak mengulangi hubungan Hamilton-Rosberg yang memuncak pada tahun 2016, Wolff menggunakan semua pengalamannya dari periode itu saat berbicara dengan anak didiknya saat ini.

“Saya mengatakan kepada mereka berdua bahwa itu berlaku untuk George, dan itu juga berlaku untuk Lewis di masa lalu. Ketika Lewis mulai mengomel, saya langsung menghentikannya. Saya ingat di Austria mengatakan, ‘Kendarai saja mobilnya. Berhenti mengeluh’,” jelasnya.

“Dan khususnya di sini. Katakan sekali, luapkan saja. Kami adalah tempat sampah untuk emosi Anda, jadi tidak apa-apa. Jangan kasar, jangan menghina, tetapi jangan terus-menerus mengomel, karena itu akan membuang waktu saya, karena semua wawancara yang perlu saya lakukan akan membahas tentang persaingan di sini atau apakah persaingan ini semakin tidak terkendali.”

“Saya 100% yakin bahwa saya akan terlihat bodoh beberapa kali tahun ini, tetapi tidak apa-apa.”

Antonelli sudah rekonsilisasi dengan Russell

Antonelli takes to the grass after his skirmish with Russell

Wolff sangat menyadari bahwa apa yang terjadi dalam sesi evaluasi pasca-balapan tidak selalu sama dengan apa yang terjadi di lintasan, dan ia mengakui bahwa ia "100% yakin akan terlihat bodoh beberapa kali tahun ini".

Namun, para pembalap setidaknya memiliki pandangan yang sama.

“Kami telah berdiskusi dan sekarang sudah jelas dan semuanya baik-baik saja,” kata Antonelli dalam konferensi pers pasca-kualifikasi.

“Kami telah meninjau. Kami telah berbicara dengan Toto dan semuanya baik-baik saja sekarang.”

Setuju dengan rekan setimnya, Russell menambahkan: “Seperti yang Kimi katakan, semuanya baik-baik saja.

“Kami telah berdiskusi dengan baik dan kami tahu apa yang perlu kami lakukan dan bagaimana kami akan saling bersaing.

“Tidak ada yang akan berubah karena kami selalu saling menghormati. Kami tidak akan membiarkan siapa pun lewat begitu saja, tidak peduli apakah itu pesaing atau rekan setim.

“Tentu saja, kami tahu aturan nomor satu adalah jangan pernah bertabrakan dengan rekan setim, itu bukan yang terjadi pagi ini dan kami finis pertama dan ketiga. Itulah yang akan terus kami coba lakukan.”