F1 GP Kanada 2026: Duel Antonelli vs Russell Berakhir Anti-Klimaks

Hasil lengkap F1 GP Kanada 2026 di Circuit Gilles Villeneuve, puataran 5 dari 22.

Hadjar and Leclerc battle in Canada
Kimi Antonelli melenggang menuju kemenangan keempat beruntun di Formula 1 pada Grand Prix Kanada setelah George Russell tersingkir dari balapan karena masalah Power Unit.

Setelah konflik pertama mereka di Sprint Race, kedua pembalap Mercedes kembali saling sikut pada tahap awal balapan hari Minggu di Montreal. Namun setelah lebih dari setengah balapan, Mercedes milik Russell berhenti mendadak, memberikan pukulan telak bagi ambisinya meraih gelar juara.

Dengan hanya satu mobil Mercedes yang tersisa di trek, Lewis Hamilton dan Max Verstappen kembali ke masa lalu saat mereka terlibat dalam pertarungan mendebarkan untuk posisi kedua, yang diamankan oleh pembalap Ferrari itu dengan manuver menakjubkan di sisi luar Tikungan 1.

Charles Leclerc tidak mampu menyamai rekan setimnya di Ferrari di posisi keempat, dengan Isack Hadjar melengkapi lima besar setelah mendapat penalti 10 detik dan penalti stop-and-go dalam balapan yang penuh peristiwa.

Meski demikian, itu masih jadi hasil terbaiknya bersama Red Bull sejauh ini.

Sebaliknya, itu tak ubahnya sebuah bencana untuk McLaren. Membuat keputusan aneh untuk memulai balapan dengan ban intermediate di lintasan kering, Norris awalnya memimpin, tetapi kemudian mengalami masalah keandalan setelah mundur karena berhenti untuk mengganti ban slick.

Oscar Piastri dihukum karena menyebabkan Alex Albon keluar dari balapan dengan tabrakan, dan akhirnya finis di luar zona poin di posisi ke-11.

F1 GP Kanada 2026 - Gilles Villeneuve - Hasil Grand Prix
PosPembalapNATTimLaps/Gap
1Andrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team68 Laps
2Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP+10.768
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing+11.276
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP+44.151
5Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing+1 lap
6Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+1 lap
7Liam LawsonNZDRacing Bulls+1 lap
8Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+1 lap
9Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team+1 lap
10Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team+1 lap
11Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team+2 laps
12Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team+2 laps
13Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team+2 laps
14Esteban OconFRATGR Haas F1 Team+2 laps
15Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team+4 laps
16Valtteri BottasFINCadillac F1 Team+4 laps
DNFSergio PerezMEXCadillac F1 Team 
DNFLando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team 
DNFGeorge RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team 
DNFFernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team 
DNFAlex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team 
DNSArvid LindbladGBRRacing Bulls 

F1 GP Kanada 2026: Duel Antonelli vs Russell Berakhir Anti-Klimaks
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

