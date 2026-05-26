Perez Keluhkan Kerusakan Aneh dengan Cadillac-nya di GP Kanada

Sergio Perez telah memperingatkan tim Formula 1 Cadillac untuk meningkatkan kekuatan operasionalnya setelah kegagalan suspensi yang aneh mengakhiri Grand Prix Kanadanya.

Itu adalah hari Minggu yang menyiska bagi Perez di Montreal. Setelah perjudiannya dengan ban Inters pada awal balapan gagal, kerusakan suspensi dramatis membuatnya tersingkir pada Lap 42.

Pada lintasan lurus menuju entri pit, masalah tersebut muncul. Terlihat kemudi pembalap Meksiko itu tidak seimbang, dengan mobilnya secara signifikan mengarah ke kiri. Tetapi saat ia mengerem, suspensi kanan depan mobilnya patah, menyebabkan pecahan serat karbon berceceran menuju entri pit.

Perez in Canada © XPB Images

Perez kemudian mengonfirmasi kepada Crash.net, bahwa dia tidak melakukan kontak dengan salah satu dinding yang mengintai, dan bahwa ini adalah kegagalan langsung yang mengkhawatirkan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Itu adalah sesuatu yang harus kita pahami dan atasi, karena tidak ideal apa yang terjadi dan telah terjadi," katanya.

“Itu adalah sesuatu yang perlu kita selidiki dan mudah-mudahan berada di atasnya, karena itu tidak ideal. Saya pikir, secara operasional, kami masih kekurangan banyak, dan kami tidak membuat kemajuan yang kami buat dalam hal kinerja.

"Jadi kita harus bisa memaksimalkan performa mobil saat ini."

Saat insiden terjadi, Perez berada di posisi ke-16, di depan rekan setimnya Valtteri Bottas dan bertarung melawan Esteban Ocon dari Haas setelah memulai dengan ban Intermediate.

Show X Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Ditanya tentang keputusan untuk tidak memulai dengan ban kering, yang juga dilakukan McLaren, dia menambahkan: “Sejujurnya itu 50:50 pada saat itu. Pada saat itu, saya merasa seperti hujan telah berhenti sedikit lebih sedikit, tetapi menjadi jauh lebih jelas bahwa kami berada di ban yang salah sejak awal.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Dalam tiga putaran, kami membunuh mereka, dan itu adalah masalah terbesar di sana. Tapi kami berhasil pulih.

“Kami memiliki beberapa kecepatan yang bagus di luar sana, beberapa pertarungan yang bagus dengan Haas. Kami menyalip Haas, dan sayangnya, kami mengalami kegagalan suspensi pada akhirnya.”