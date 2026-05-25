Mekies Tegaskan Verstappen Adalah Jantung Proyek F1 Red Bull

Team Principal Red Bull, Laurent Mekies, menyatakan Max Verstappen adalah "pusat" upaya tim di Formula 1, setelah muncul keraguan baru tentang masa depannya di F1 dan di Red Bull.

Masa depan juara dunia empat kali ini telah menjadi sumber pembicaraan konstan di bulan-bulan awal musim, dengan Verstappen secara vokal menyatakan ketidaksukaannya terhadap regulasi baru.

Setelah F1 menerapkan sejumlah perubahan langsung dan membahas perubahan lebih lanjut untuk tahun 2027, ia mengkonfirmasi niatnya untuk tetap berada di kejuaraan tersebut setelah musim ini berakhir.

pembalap Belanda itu membuat perubahan haluan total dari pernyataan tersebut, dan malah menyebutkan syarat-syarat yang dibutuhkan agar ia tetap berada di paddock.

Wolff and Verstappen spoke in a very public setting

Mengenai tim mana yang dimaksud, Verstappen kurang terbuka, sesuatu yang telah menimbulkan pertanyaan di paddock, terutama setelah Jos Verstappen, ayah Max, terlihat berbicara di depan umum dengan kepala tim Mercedes, Toto Wolff, di paddock Grand Prix Kanada - sebuah interaksi yang telah diremehkan oleh Mekies.

"Kami memiliki susunan pembalap yang sangat, sangat kuat, dan pilihan pembalap bukanlah pertanyaan yang sedang kami pertimbangkan saat ini," kata Mekies kepada media, termasuk Crash.net.

"Kami memiliki Max, tidak perlu memperkenalkan Max. Dia membantu kami melewati awal musim yang cukup rumit. Isack [Hadjar] melakukan pekerjaan yang sangat, sangat baik. Dia telah menangani mobil yang rumit dengan sangat baik dalam tiga balapan pertama, dan sangat dekat dengan Max.

"Dia mengalami akhir pekan yang sedikit lebih sulit di Miami, tetapi kita dapat melihat langsung di sini bahwa dia berada dalam ritme yang baik pagi ini.

"Sejauh yang kami ketahui, kami sangat senang dengan kedua pembalap di balik kemudi."

Lambiase will join McLaren no later than 2028

Spekulasi bahwa Verstappen bisa bergabung dengan McLaren dimulai saat Race Engineer Gianpiero Lambiase direkrut oleh tim yang berbasis di Woking tersebut sebagai kepala divisi balap.

Red Bull telah memicu rumor bahwa Lambiase akan menggantikan Andrea Stella dalam peran Team Principal, tetapi hubungan yang telah terjalin sejak lama dengan Verstappen yang telah menimbulkan keyakinan bahwa keduanya dapat bersatu kembali dengan warna pepaya.

"Dengar, tidak, saya tidak khawatir dengan Max setelah GP," tegas Mekies. "Kami selalu bercanda tentang ini. Kami tidak akan bertanya kepada Max setiap minggu apakah dia akan tetap tinggal.

"Max memberi tahu kami bahwa dia bahagia di Red Bull. Dia terlibat dalam setiap keputusan strategis yang kami buat. Dia adalah jantung dari proyek ini.

"Dia mendorong kami dan kami berdua menginginkan hal yang sama: kembali ke paket yang lebih kompetitif. Dan dia sangat penting dalam hal itu."