Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Kanada di Montreal
Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Kanada di Circuit Gilles Villeneuve, putaran 5 dari 22.
Kimi Antonelli memperluas keunggulannya di klasemen kejuaraan dunia Formula 1 menjadi 43 poin setelah meraih kemenangan keempat berturut-turut di Grand Prix Kanada.
Keunggulan Antonelli semakin maksimal di Montreal setelah masalah unit daya membuat George Russell tersingkir dari balapan hari Minggu, menghancurkan akhir pekan yang kuat bagi pembalap Inggris tersebut.
Kedua pembalap McLaren juga kehilangan poin, setelah gagal mencetak poin dengan kedua pembalap lain setelah memulai balapan dengan ban intermediate, dan mengalami kesulitan dengan kedua mobil.
Lewis Hamilton melompat ke posisi keempat dengan finis terbaiknya musim ini, kedua di GP Kanada, setelah pertarungan sengit melawan rival lamanya, Max Verstappen, yang juga naik podium di posisi ketiga.
Franco Colapinto menjadi kejutan di akhir pekan, karena ia berhasil menggandakan poinnya menjadi 15 meski awal musimnya kurang konsisten. Posisi keenam ini lebih baik dari hasil terbaiknya sebelumnya, yaitu posisi ketujuh, yang diraih di Miami.
Meskipun mendapat dua penalti, Isack Hadjar juga menunjukkan performa terbaiknya sebagai pembalap Red Bull, finis di posisi kelima.
Klasemen F1 2026 - Grand Prix Kanada
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|4
|131
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1
|88
|3
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|0
|75
|4
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|0
|72
|5
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|0
|58
|6
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|0
|48
|7
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|0
|43
|8
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|20
|9
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|0
|18
|10
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|16
|11
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|15
|12
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|0
|14
|13
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|6
|14
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|5
|15
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|0
|2
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|0
|1
|17
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|1
|18
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|0
|19
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|0
|20
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|0
|21
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0