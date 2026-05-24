Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Kanada di Montreal

Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Kanada di Circuit Gilles Villeneuve, putaran 5 dari 22.

Hamilton and Verstappen celebrate in Canada
Kimi Antonelli memperluas keunggulannya di klasemen kejuaraan dunia Formula 1 menjadi 43 poin setelah meraih kemenangan keempat berturut-turut di Grand Prix Kanada.

Keunggulan Antonelli semakin maksimal di Montreal setelah masalah unit daya membuat George Russell tersingkir dari balapan hari Minggu, menghancurkan akhir pekan yang kuat bagi pembalap Inggris tersebut.

Kedua pembalap McLaren juga kehilangan poin, setelah gagal mencetak poin dengan kedua pembalap lain setelah memulai balapan dengan ban intermediate, dan mengalami kesulitan dengan kedua mobil.

Lewis Hamilton melompat ke posisi keempat dengan finis terbaiknya musim ini, kedua di GP Kanada, setelah pertarungan sengit melawan rival lamanya, Max Verstappen, yang juga naik podium di posisi ketiga.

Franco Colapinto menjadi kejutan di akhir pekan, karena ia berhasil menggandakan poinnya menjadi 15 meski awal musimnya kurang konsisten.  Posisi keenam ini lebih baik dari hasil terbaiknya sebelumnya, yaitu posisi ketujuh, yang diraih di Miami.

Meskipun mendapat dua penalti, Isack Hadjar juga menunjukkan performa terbaiknya sebagai pembalap Red Bull, finis di posisi kelima.

Klasemen F1 2026 - Grand Prix Kanada

PosPembalapNATTimMenangPoin
1Andrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team4131
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team188
3Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP075
4Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP072
5Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team058
6Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team048
7Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing043
8Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team020
9Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team018
10Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team016
11Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team015
12Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing014
13Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team06
14Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team05
15Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team02
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team01
17Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team01
18Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team0 
19Valtteri BottasFINCadillac F1 Team0 
20Sergio PerezMEXCadillac F1 Team0 
21Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team0 
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team0 

