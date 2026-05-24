Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Kanada di Montreal

Kimi Antonelli memperluas keunggulannya di klasemen kejuaraan dunia Formula 1 menjadi 43 poin setelah meraih kemenangan keempat berturut-turut di Grand Prix Kanada.

Keunggulan Antonelli semakin maksimal di Montreal setelah masalah unit daya membuat George Russell tersingkir dari balapan hari Minggu, menghancurkan akhir pekan yang kuat bagi pembalap Inggris tersebut.

Kedua pembalap McLaren juga kehilangan poin, setelah gagal mencetak poin dengan kedua pembalap lain setelah memulai balapan dengan ban intermediate, dan mengalami kesulitan dengan kedua mobil.

Lewis Hamilton melompat ke posisi keempat dengan finis terbaiknya musim ini, kedua di GP Kanada, setelah pertarungan sengit melawan rival lamanya, Max Verstappen, yang juga naik podium di posisi ketiga.

Franco Colapinto menjadi kejutan di akhir pekan, karena ia berhasil menggandakan poinnya menjadi 15 meski awal musimnya kurang konsisten. Posisi keenam ini lebih baik dari hasil terbaiknya sebelumnya, yaitu posisi ketujuh, yang diraih di Miami.

Meskipun mendapat dua penalti, Isack Hadjar juga menunjukkan performa terbaiknya sebagai pembalap Red Bull, finis di posisi kelima.